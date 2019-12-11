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Все про:Одеська область (1116) пожежа (1938) 35-та окрема бригада (9)

 Згорів склад 35-ї бригади морської піхоти в Одеській області, збитки - 7 млн ​​грн, - ЗМІ

У розташуванні 35-ї бригади морської піхоти в Одеській області згорів склад з майном. Полум'я гасили майже 4 години. Завдані збитки оцінюються в 7 млн ​​грн.

Пожежа сталася 6 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська".

Займання сталося о 15:45. Вогонь охопив склад з речовим майном та продовольством. О 18:30 пожежу локалізували та ще через годину загасили.

За попередніми оцінками, держава зазнала збитків у розмірі 7 млн ​​грн.

Імовірна причина пожежі - коротке замикання.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 425 КК України - "несумлінне ставлення до військової служби". Розслідуванням займається ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На місці пожежі в одеському коледжі продовжують розшукувати чотирьох осіб, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164648
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕкловун уничтожает склады...ясно о чём с Хуйлом трещал за закрытыми дверями...
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Это все еще Порошенко виноват или уже Зеленский ? Не пойму кого мародером и торговцем на крови называть.
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"Юрий Бирюков
3 hrs ·ДБР зарегистрировало уголовное производство по заявлению Портнова и там Порошенко подозревают в государственной измене из-за подготовки Минских соглашений.

Ну, Труба конечно не удивил... да и эта обезьяна Портнов тоже...
Но суть не в этом.

Я правильно понимаю, что там будет классификация «по предварительному сговору группой лиц», а в качестве соучастников будет Франсуа Олланд и Ангела Меркель?
Ну, гламурно, да..."
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Наконец то, на 7 км, после небольшого перерыва между пожарами на складах начнется предновогодняя распродажа.
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Слуги во все щели лезут с дебильными коментами в СМИ а тут молчат. С чего бы это?
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Зелені бариги замітають сліди розкрадання!
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