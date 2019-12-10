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 Генсек ООН Гутерреш вітає результати переговорів у "нормандському форматі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вітає результати зустрічі лідерів Франції, Німеччини, Росії та України, що відбулися 9 грудня в Парижі.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Він ще раз підтверджує, що ООН підтримує провідну роль країн-членів у нормандському форматі, Тристоронній контактній групі під егідою ОБСЄ та спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Украйні в рамках Міських домовленостей", - сказав речник.

Генеральний Секретар ООН закликає всі зацікавлені сторони "подвоїти зусилля щодо розвитку досягнутого прогресу для вирішення конфлікту", наголосив Дюжаррік. За його словами, Гуттереш "ще раз заявляє про свою повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164646
 
 
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Все спят и видят успешную торговлю с Россией и газпромовские гешефты, устали бороться за украинську мрию, кто бы что не трындел а реалии именно таковы...
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Є такі посади, на яких обов'язок вітати все, що відбувається у світі. Це одна з них. Вітаєм же результати нормандської зустрічі, бо для результатів і зустрічалися. Зустріч засвідчила, що без зустрічей на високого рівня ні малих ні великих, ні тим більше нульових результатів не буває. І вона відкрила двері до нових результатів і зустрічей, які будуть результатом цієї зустрічі. Амінь.
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Тому московія й вигубила козацтво, щоб Україну перетворити у московську наймичку, щоб з не дерти шкіру для московщини, щоб її хлібом годувати московське військо, щоб з її синів брати рекрута в московське військо, аби за москву проливали кров не так москалі, як головне Українці, щоб землі України роздати московським панам, сенаторам і ґенералам, аби весь наш, козачий і некозачий, народ закріпостити й закувати його в ярмо панщини,а тоді вільно разом з народом Європі за великі гроші продавати.Так було завжди і ху"ло не виняток.Що змінилося зараз?Глянь на Шмеркель,Мудхрона-звичайні бариги-"торгівля понад усе".Що лишається Україні,якщо не хоче обєднуватися? "Рабів до раю не пускають"?
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Повністю підтримую думку генерального секретаря ООН. Президенту України Володимиру Зелена кому вдалося зробити те, що не могла собі навіть уявити жодна людина . Він взув ***** по самі по самі помідори. І тепер почесне звання "Моніка" повністю належить прізєдєнту Рашки В.В. ***** . З чим його можна і привітати 😃
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не пойму - чего ты дрыщеш?
радуешься что Украину дрючат? Или просто сатанист? "Непоминать имя Господа всуе ..."
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