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 Політика України
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 Дострокові вибори на Донбасі неможливі, - "Голос"

Проведення дострокових місцевих виборів у Донецькій і Луганській областях неможливе, для забезпечення чесного виборчого процесу потрібен час після деокупації і реінтеграції територій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила народний депутат України з фракції "Голос" у Верховній Раді Юлія Клименко.

"Шостий рік люди на окупованих територіях перебувають в умовах промивання мізків російською пропагандою. Як ми збираємося робити там вибори? Як там висуватимуться українські політичні сили, якщо там у принципі немає українського політичного порядку денного? Тому має пройти якийсь період часу", - йдеться в повідомленні.

Клименко зазначила, що спочатку потрібно повністю мовою оригіналу прочитати підписане комюніке, а не надані витяги. За її словами, в середу на комітеті Ради депутати розглядатимуть питання імплементації "формули Штайнмаєра" у частині виборів до встановлення контролю над кордоном.

"Аспект безпеки має йти першим: звільнення територій, контроль над кордоном. Проходить якийсь період, 3-5 років, і тільки після цього ми проводимо вибори", - сказано в повідомленні.

Нардеп назвала "фейковими" ті вибори, які можуть відбутися.

"Все, що відбуватиметься без цього, - це фейк. Це той план Путіна, заради якого він і окупував ці території", - підкреслила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федералізації України не буде, робота над імплементацією "формули Штайнмаєра" продовжиться, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164645
 
   
 Топ коментарі
 
Та там толк є.
На відміну від тебе, підгавкувачу лахтинським і сєпарам.
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Там выборы невозможны вообще от слова совсем, потому что оккупационные администрации не избираются а назначаются, а роися из Донбасса при жизни Украины уходить не намерена, потому что главные решалы - США, Германия и Франция на деле не слишком этого хотят. Россия безусловно для них в явном приоритете в сравнении с Украиной, с которой нечего поиметь кроме анализов и геморроя. Так реально сложилось, хоть и не совсем приятно...
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Через 20 років після повернення в Україну.
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Какой толк от Голоса и Вакара в Раде? Подгавкивать ПСУ про Зраду?
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Та там толк є.
На відміну від тебе, підгавкувачу лахтинським і сєпарам.
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не петюкай
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Конечно толка ноль Они в Раде не дрочат , проституток не вызывают , за баб не дерутся и т д и т п Конечно на клоунов из шапито ( на то что похожа нынешняя рада ) явно не тянут
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толк не в телефонах надо смотреть,а на табло . (для голосования)
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И о чём то табло - я пока толку от принятых законов не сильно вижу , может вы хоть один назовёте
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Там выборы невозможны вообще от слова совсем, потому что оккупационные администрации не избираются а назначаются, а роися из Донбасса при жизни Украины уходить не намерена, потому что главные решалы - США, Германия и Франция на деле не слишком этого хотят. Россия безусловно для них в явном приоритете в сравнении с Украиной, с которой нечего поиметь кроме анализов и геморроя. Так реально сложилось, хоть и не совсем приятно...
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"Аспект безопасности должен идти первым: освобождение территорий, контроль над границей. Проходит какой-то период, 3-5 лет, и только после этого мы проводим выборы", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3164645

***** обісралось дати згоду, навіть коли запропонували зробити вибори через 1,5 доби (!!!) після виводу россійських військ і їх шісток.
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Проще построить стену по линии фронта чем реализовать этот сценарий голоса.
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Вважаєш що снаряди не перелітатимуть через стіну?
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Ты наверное в каменщики уже для стены записался или опять у мамы под юбкой прятаться будешь , ведь там же того - постреливают
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"Проще" організувати там зоопарк. І продавати квитки для всіх бажаючих. Уявляєш скільки бабла на цьому можна буде заробити 😃
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Давайте лучше обсудим когда проводить выборы в Крыму....
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Через 20 років після повернення в Україну.
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***** сказало шо мона і вазелін підмахнув.
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Це вже говорят всі підряд, що мінімум 5-8 років їм на витрушування вати з голови, а потім, коли вже роіся пропаде як суб"єкт зі світової карти - нехай хоч кожен рік вибори проводять
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Без коммуникации с властью боевиков на Донбассе достичь мира не получится, - Евгений ШевченкоПредставителей боевиков необходимо пригласить в Киев и обеспечить им безопасность..
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Он считает, что после будущих переговоров в Минске необходимо отправиться на Донбасс, а вскоре пригласить представителей боевиков, которые оккупировали украинские территории, в Киев. При этом Шевченко утверждает, что в столице боевикам необходимо обеспечить безопасность..
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пропоную Лук'яновку тихо і безпечно та перетерти можна не кваплючись!
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отака уйня,малята - вдумайтесь - гандон с такой фамилией и депутат,и жив-здоров..
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Та які "дострокові" вибори... Спочатку " зачистка" , а потім подивимося що там з ними робити
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Голос, как всегда, не в теме! Выборы то местные, избирать будут только мэров и глав сельсоветов...Ляшка уж точно там не выберет никто!
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