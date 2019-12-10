 Дострокові вибори на Донбасі неможливі, - "Голос"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила народний депутат України з фракції "Голос" у Верховній Раді Юлія Клименко.

"Шостий рік люди на окупованих територіях перебувають в умовах промивання мізків російською пропагандою. Як ми збираємося робити там вибори? Як там висуватимуться українські політичні сили, якщо там у принципі немає українського політичного порядку денного? Тому має пройти якийсь період часу", - йдеться в повідомленні.

Клименко зазначила, що спочатку потрібно повністю мовою оригіналу прочитати підписане комюніке, а не надані витяги. За її словами, в середу на комітеті Ради депутати розглядатимуть питання імплементації "формули Штайнмаєра" у частині виборів до встановлення контролю над кордоном.

"Аспект безпеки має йти першим: звільнення територій, контроль над кордоном. Проходить якийсь період, 3-5 років, і тільки після цього ми проводимо вибори", - сказано в повідомленні.

Нардеп назвала "фейковими" ті вибори, які можуть відбутися.

"Все, що відбуватиметься без цього, - це фейк. Це той план Путіна, заради якого він і окупував ці території", - підкреслила вона.

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