EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  3077  196
Все про:Росія (14070) телебачення (378)

 Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу"

Телеканал ТНТ від завтра починає показ серіалу "Слуга народу", президента в якому зіграв Володимир Зеленський.

Про це свідчить програма передач телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на 11 грудня заплановано показ відразу трьох серій "Слуги народу". Фільм про пригоди шкільного вчителя Голобородька, який став президентом, покажуть у прайм-тайм - з 19 до 20:30. Перед "Слугою народу" в програмі стоїть серіал "Інтерни", головну роль в якому зіграв пособник терористів НЗФ "ДНР" Охлобистін.

У травні стало відомо, що російська компанія "Яндекс" придбала ексклюзивне право на показ серіалу "Слуга народу" на території РФ. Студія "Квартал 95" тоді запевнила, що не продавала право на показ серіалу росіянам. Його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.

До кінця літа серіал "Слуга народу" увійшов до трійки найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

На початку листопада про плани показати серіал "Слуга народу" заявив головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1".

Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів (51 серія). Прем'єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі "1+1" у листопаді 2015 року, другого сезону - 23 жовтня 2017 року, а прем'єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів - 27 березня 2019 року.

Згідно з оприлюдненою президентом Володимиром Зеленським декларацією про доходи, йому належить 100% корпоративних прав ТОВ "Кіноквартал", 99,99% корпоративних прав ТОВ "Студія Квартал-95" (ще 0,01% - О.Зеленській), 25% ТОВ "Зеларі ФІШ ", 16,7% ТОВ" Продюсерський центр "Ліга сміху", 22,5% ТОВ "Анімаційна студія 95", 12,5% ТОВ "Квартал ТВ", 18% ТОВ "студія Квартал 95", 15% ТОВ "Фіш-Хаус"(ресторанний бізнес). 12,5% ТОВ "Інвест-Аніма", він також володіє 13% ТОВ "Гауді Студіо", 18,75% ТОВ "Квартал-Концерт".

Зеленський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кіноквартал" (Україна), ТОВ "Студія квартал-95" (Україна), Ельдоранте Лімітед (Aldorante Limited, Кіпр), Вілхар Холдінгс Лімітед (Vilhar Holdings Limited, Кіпр), Фільм Херітейдж інк. (Film Heritage inc, Беліз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Італія).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164643
 
 
 Топ коментарі
 
Ой. А хто ж це тепер наживається на війні?
 показати весь коментар
 
Порошенко, конечно, кто ж еще Принадлежащий "Газпрому" российский канал ТНТ покажет сериал "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1670
 показати весь коментар
 
Ну т.е. Зебил опять получитт бабки из Раиссы. Патриет, х...ли Принадлежащий "Газпрому" российский канал ТНТ покажет сериал "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 4367
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Дядя, какие сладкоежки? Я даже кофе и чай без сахара пью.
 показати весь коментар
 
Та дідько з тим серіалом "Слуга урода". Нехай цю хірню кацапи дивляться. Тутка інше цікаво - в якій серії покажуть як Володимир Олексійович Зеленський на Рашку ######## покладе ?
 показати весь коментар
 
 
Защищал государственные интересы: Луценко оценил Зеленского на "нормандском саммите"
 показати весь коментар
 
 
Зашквар для Организма - его Пороха кум похвалил Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 7376
 показати весь коментар
 
 
Теперь он авторитет для фанов Организма? Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9394
 показати весь коментар
 
 
І це цілком об'єктивна оцінка. Ще ніколи сцикливе ***** так не втікало в сортир в супроводі шести (шести Карл!) охоронців , як при Зеленському.
Порошенко нервово курить за кутом Елисейського палацу 😁
 показати весь коментар
 
 
Хутин нам Штайнмаера всучил, Зеля ему сериал свой.
 показати весь коментар
 
 
Это в общем то мультящный сериал пародия на украинскую коррупцию. В центре - случайный президент Голобородько, который как-бы борет коррупцию, и как бы она сама собой исчезает. Наверное, от ауры Голобородька, или потому что кто-то играл на фортепьяно за кулисами.
 показати весь коментар
 
кина не будет Зеленский не разрешил сдрысните по будкам
 показати весь коментар
 
 
Шо ,кацап, вам "сватов" не обломилось? Переживаешь, бедняга? Придется тебе дальше собственные яйца по вечерам лизать. Немецкого так и не выучил, небось, лишнехромосомный?
 показати весь коментар
 
 
И него очко болит.
Беженцы сирийские натерли
 показати весь коментар
 
"Путин посрамлен в Париже и будет мстить. На кого опереться Зеленскому?"

https://youtu.be/5MBH8hv-4n4
 показати весь коментар
 
 
Показывают сразу после Нормандии. Совпадение ?
 показати весь коментар
 
 
Громадо, спамисо козломордих з німецькими прапорцями. Шо, кацапчику, дєдивоєвалі щоби ти доїжджав убитий ФВ бао Опель за онуком зольдата Вермахта?
 показати весь коментар
 
 
Посидь у спамі, козломордий. Випий бояру, трахни свою козу Машку.
 показати весь коментар
 
 
ну что, Моника, "не виноватая я, они сами показывают" ?

за кем авторские права,а, Моника ? Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9758
 показати весь коментар
 
 
так вовка не платит авторских а занимается плагиатом
 показати весь коментар
 
 
А кули таи представлять. Я ПОМНЮ каквоняли тут пинжаки заправленные в стринги, когда кто-то нашёл в мацькве четыре торта, котоые продавались через интернет.
Забыл, чи шо?😉
 показати весь коментар
 
 
Так це ж були гемморойні свічки зі смаком шоколаду виробництва Ліпєцкой фабрікі "Рошен" 😁
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
представляю какая бы вонь про авторские права была б от порохла,если бы его тупой "киевский" торт стали подделывать в рашке
 показати весь коментар
 
 
тунгус, не купуй в Мокшандії підробку.
 показати весь коментар
 
 
А у нас шел на беларуском канале недавно.Все смотрели с огромным интересом. Пусть и в РФ посмотрят. А потом и в других странах.
 показати весь коментар
 
 
ну да, и в Беллорусии любят советские басни о светлом будущем.
 показати весь коментар
 
 
Да вы там и от "Чапаева" не можете оторваться.
 показати весь коментар
 
 
Что там смотреть? Я и пол серии не выдержал этого бреда.
 показати весь коментар
 
 
До речі ( без жодного приколу) у вас показували відомий серіал про Чорнобиль ?
 показати весь коментар
 
 
Даже не интересовался. Так как сам там был.
 показати весь коментар
 
 
Так. І ти знаєш, таке відчуття після серіалу ніби це було вчора...
 показати весь коментар
 
А меня потряс "Лазурная пыль", всем рекомендую.
 показати весь коментар
 
На Белсаті транслювали «Донбас». Сподобалось?
 показати весь коментар
 
https://belsat.eu/ru/

Це біларуський канал, який бацька не дозволяє у кабельних мережах.
Але супутник він заборонити не може.
 показати весь коментар
 
 
это польский канал от TVN,белорусскоязычный
 показати весь коментар
 
На спутнике ж есть.И в открытом доступе.
 показати весь коментар
 
І ми навіть знаєм ці страни! - Вірменія
Білорусь
Бурунді
Камбоджа
Китай
Кот-д'Івуар
Куба
КНДР
Еритрея
Індія
Іран
Казахстан
Киргистан
М'янма
Нікарагуа
Філіпіни
РФ
Сербія
Судан
Сирія
Уганда
Венесуела
Зімбабве
 показати весь коментар
 
 
Норм съездила сопля на переговоры
 показати весь коментар
 
 
А можно ли считать показ СЛУГИ НАРОДА на канале ГАЗПРОМА взяткой НАШЕМУ БУБОЧКЕ?
 показати весь коментар
 
 
Та вы шо!? Это культурная помощь братскому словянскому народу. При чем, судя по количеству уплаченных в бюджет Украины налогов - абсолютно безвоздмездная, ну тоесть даром.
 показати весь коментар
 
 
Навіть якщо до українського бюджету не надійде ні копійки, в російський бюджет будуть сплачені щонайменше податки на рекламу під час серіалу. І хто тут тоді торгує з агресором?
 показати весь коментар
 
 
И заметь, Влад, всякие там ООО Зелины - Кипр, Белиз, Италия...кто там весной вопил про офшоры панамские? Вот так и развели лохов.
 показати весь коментар
 
Лёгко Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 8336 В нормальной стране уже бы вовике получил бы за уклонение от налогов срок
 показати весь коментар
 
 
Страна в которой не привыкли считать деньги . К сожалению это факт
 показати весь коментар
 
 
Редуты возле офиса 95-го квартала уже стоят? Тячивськи повстанцы уже едут в Киев?
 показати весь коментар
 
 
Если учесть,что "повстанцами" Организм называл сепаров и ихтамнетов,то твой пост становится интересным Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6437
 показати весь коментар
 
 
Мокшань винторогая тебе в спам, а лутше вали на сру весну кацап.
 показати весь коментар
 
Так он про що Зєлік вчора домовився тет-а-тет ! А взамін що ?
 показати весь коментар
 
 
Знов тут торгуєм, там воюєм. Барига-95 нелох?
 показати весь коментар
 
 
Так ось чому Янелох так мріяв про норманський формат.
 показати весь коментар
 
 
кацапам приготовиться, скоро после сериала в Мацкве пиво будет по 25 гривней...
 показати весь коментар
 
 
Ээээ..."Липецкая фабрика!"(с)..."Конфеты Рошен в пайке апалченцеф"(с)... Не?
 показати весь коментар
 
 
Чекаю пояснення зебіків де тут пірімога піріможная.
 показати весь коментар
 
 
Нормас ЗЕбарига развернулся и наживаеца на войне...ЗЕмародёр может хватит торговать на крови???
 показати весь коментар
 
 
а в житті зіграти президента без суфлерів і паперців слабо ! дививсь Норманську зустріч і Нелох нагадав Пройдоху з Прибульців !
 показати весь коментар
 
 
Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Документ
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь-2019 в размере 1630% или 236 тысяч гривен.
Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Он был адресован Кабинету министров (чтобы посмотреть фотокопии, поскролльте новость вниз).
Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.
В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь - 587,5%.
Отметим, окончательный размер премии министру должно согласовать правительство. В имеющемся документе эта графа пустует.
"Ну вот и наступил он: конец... Эпохи бедности... Для отдельно взятого "слуги народа", - возмутился на своей странице в Facebook бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю чому , але таке відчуття що дуже скоро по всіх телеканалах світу будуть транслювати з Москви урочисті похорони ***** .
 показати весь коментар
 
 
Проблема не в *****, проблема в малороссах покацапленных 73%.
 показати весь коментар
 
 
100%Більшість росіян дивиться на українців як на малоросів саме тому їм так імпонує Зеленський.
 показати весь коментар
 
Це лише міф про "73%" підтримки "команди Зє" так само, як про 17 мільйонів членів КПСС що вмить зникли в ніч на 21 серпня 1991 року разом з ЦК і Політбюро КПСС 😃
 показати весь коментар
 
Ну, не дарма Зелебеня в Париж злітав, а то об#срався, об#срався! А от і ні! Важливі питання вже ж таки вдалося залагодити 😂😂😂
 показати весь коментар
 
 
Зе.просто дерьмом в паРаше решили вымазать..
 показати весь коментар
 
 
Зеленский является конечным бенефициаром ООО "Киноквартал" (Украина), ООО "Студия квартал-95" (Украина), Ельдоранте Лимитед (Aldorante Limited, Кипр), Вилхар Холдингс Лимитед (Vilhar Holdings Limited, Кипр),Фильм Херитейдж инк. (Film Heritage inc, Белиз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L.,Италия).

Хренассе у клоуна офшорок. ЗЕофшоренко в отличи от Порошенко вообще не платит налоги в бюджет Украины, а Порошенко платит налоги в Украине. Эй ЗЕбилы ану покудахтайте про панамскую офшорку, да погромче...
 показати весь коментар
 
 
Будемо сподіватись, що там лохів більше ніж у нас і вони теж оберуть собі клоуна. Газпром вирішив розвалити кацапстан.
 показати весь коментар
 
Лохов может и больше, но хохлов малороссов 73% точно не больше. Даже кацапы себе клоуна не выберут. Ты б ещё сказал шо потом этот клоун на ключевые должности в Кремле посадит проукраинских чиновников которые будут топить за Украину, а в Гос Дуру заведёт проукраинскую партию с депутатами которые захотят сделать украинский язык государственным на Рашке, а по рашке начнут гастролировать правый сектор с концертами при этом обсерая Рашку по полной... а все кацапы будут спокойно на это смотреть, так же как и малороссы смотрят. Та не бред какой то.... у кацапов такого быть не может, такое может быть только у второсортных малороссов.
 показати весь коментар
 
Пусть покажут на всех каналах.А серию с расстрелом рады,пусть на тнт весь день крутят.Може прозреют.Хотя навряд ли.Им надо год крутить вместо морды *****.
 показати весь коментар
 
 
Бедный ЗЕбил..как же ему торговлю на крови от ЗЕкловуна подать как перемогу.... Кстати ЗЕбил расскажи как нам про Липецкую фабрику и Панамские офшоры??
 показати весь коментар
 
 
Чмо,лучше расскажи до скольки у тебя в дынэро комендантский час? И нападвале полудник есть чи не?
 показати весь коментар
 
я с удовольствием поучаствую в многосерийном сериале Йолка Зе 2 при участии народа Украины в главной роли.
 показати весь коментар
 
 
Путін приїздив в Париж придивитися і оцінити Зеленського.
Так як ніякого компромату на відміну від порошенка на Зелю він не мав і тиснути не вийшло,тепер вся гебнява і пропагандонська машина запрацює на повну силк прти Зе.
Порохоскот, у вас тепер є офіційний союзник ,за якого ви вболівали в Парижі
 показати весь коментар
 
 
То это Портнов работает против ЗЕ?? или явная сепарня Сивохо, Королевская, Бужанский Дубинин, Богданчик, Шефир...это они против ЗЕ работают? Ты про этих гебнявых говориш??
 показати весь коментар
 
Знову портвейну 777 перебрав?
Дивлячись на вашу реакцію пороходротську на цю новину,в кремлі явно потирають руки,правильний хід зробили,бо знали на кого ставлять
 показати весь коментар
 
По логике порохоботов- в РФ теперь должны выбрать президентом Зеленского! Многоходовочка,однако...
 показати весь коментар
 
хорошая новость. пусть смотрят. и денежки в укр бюджет.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору