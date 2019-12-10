 Російський канал ТНТ, який належить "Газпрому", покаже серіал "Слуга народу"

Про це свідчить програма передач телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.
Так, на 11 грудня заплановано показ відразу трьох серій "Слуги народу". Фільм про пригоди шкільного вчителя Голобородька, який став президентом, покажуть у прайм-тайм - з 19 до 20:30. Перед "Слугою народу" в програмі стоїть серіал "Інтерни", головну роль в якому зіграв пособник терористів НЗФ "ДНР" Охлобистін.
У травні стало відомо, що російська компанія "Яндекс" придбала ексклюзивне право на показ серіалу "Слуга народу" на території РФ. Студія "Квартал 95" тоді запевнила, що не продавала право на показ серіалу росіянам. Його міжнародною дистрибуцією займається шведська компанія Eccho Rights.
До кінця літа серіал "Слуга народу" увійшов до трійки найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.
На початку листопада про плани показати серіал "Слуга народу" заявив головний білоруський державний телеканал "Білорусь-1".
Серіал "Слуга народу" складається з трьох сезонів (51 серія). Прем'єра серіалу в Україні відбулася на телеканалі "1+1" у листопаді 2015 року, другого сезону - 23 жовтня 2017 року, а прем'єра третього сезону відбулася напередодні президентських виборів - 27 березня 2019 року.
Згідно з оприлюдненою президентом Володимиром Зеленським декларацією про доходи, йому належить 100% корпоративних прав ТОВ "Кіноквартал", 99,99% корпоративних прав ТОВ "Студія Квартал-95" (ще 0,01% - О.Зеленській), 25% ТОВ "Зеларі ФІШ ", 16,7% ТОВ" Продюсерський центр "Ліга сміху", 22,5% ТОВ "Анімаційна студія 95", 12,5% ТОВ "Квартал ТВ", 18% ТОВ "студія Квартал 95", 15% ТОВ "Фіш-Хаус"(ресторанний бізнес). 12,5% ТОВ "Інвест-Аніма", він також володіє 13% ТОВ "Гауді Студіо", 18,75% ТОВ "Квартал-Концерт".
Зеленський є кінцевим бенефіціаром ТОВ "Кіноквартал" (Україна), ТОВ "Студія квартал-95" (Україна), Ельдоранте Лімітед (Aldorante Limited, Кіпр), Вілхар Холдінгс Лімітед (Vilhar Holdings Limited, Кіпр), Фільм Херітейдж інк. (Film Heritage inc, Беліз), Сан Томмасо С.Р.Л. (San Tommaso S.R.L., Італія).
https://www.youtube.com/watch?v=uqilZkbtcJM
Порошенко нервово курить за кутом Елисейського палацу 😁
Беженцы сирийские натерли
https://youtu.be/5MBH8hv-4n4
за кем авторские права,а, Моника ?
Забыл, чи шо?😉
Це біларуський канал, який бацька не дозволяє у кабельних мережах.
Але супутник він заборонити не може.
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👍 !
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь-2019 в размере 1630% или 236 тысяч гривен.
Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Он был адресован Кабинету министров (чтобы посмотреть фотокопии, поскролльте новость вниз).
Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.
В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь - 587,5%.
Отметим, окончательный размер премии министру должно согласовать правительство. В имеющемся документе эта графа пустует.
"Ну вот и наступил он: конец... Эпохи бедности... Для отдельно взятого "слуги народа", - возмутился на своей странице в Facebook бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.
Хренассе у клоуна офшорок. ЗЕофшоренко в отличи от Порошенко вообще не платит налоги в бюджет Украины, а Порошенко платит налоги в Украине. Эй ЗЕбилы ану покудахтайте про панамскую офшорку, да погромче...
Так як ніякого компромату на відміну від порошенка на Зелю він не мав і тиснути не вийшло,тепер вся гебнява і пропагандонська машина запрацює на повну силк прти Зе.
Порохоскот, у вас тепер є офіційний союзник ,за якого ви вболівали в Парижі
Дивлячись на вашу реакцію пороходротську на цю новину,в кремлі явно потирають руки,правильний хід зробили,бо знали на кого ставлять