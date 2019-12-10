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Все про:Крим (6880) МЗС (1966) права людини (404)

 Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами на окупованому Росією півострові, - МЗС

В окупованому Криму постійно порушуються права українців і кримських татар.

Про це йдеться в Twitter Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами в окупованому Росією Криму. Їхні права постійно порушуються. На даний момент у Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано щонайменше 35 кримських татар", - йдеться в повідомленні.

Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами на окупованому Росією півострові, - МЗС 01

Міністерство присвятило серію твітів Дню прав людини. У першому з них підкреслюється, що Росія продовжує здійснювати політичні репресії проти свого та інших народів. Також у МЗС нагадали про долю незаконно утримуваних українців у РФ й окупованому Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164641
 
 
 Топ коментарі
 
Ну зеленое недоразвитое про Крым как то и не вспомнило.....
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Ну зеленое недоразвитое про Крым как то и не вспомнило.....
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эьл ьы, гной подкожный, его избранию поспособствовал в надежде на амнистию )))
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Иди лесом недоразвитый. От тебя воняет....
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интернет пока запахи не передаёт.

есть специальное оборудование, но ты вряд ли его сможешь купить.

посему, если тебе воняет, то источник где-то рядом с тобой.

скорее всего - источник вонизма именно ты
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Тебе как то идиоту и чмошнику не понять, что в данном случае нос не при чем....
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ты задницей своей лугандонской запахи воспринимаешь ?
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Детали: Зеленский отметил позитивность
разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3
года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные
линии", которые не пересечет как президент Украины.
Прямая речь:
"Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент
Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.
Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное
государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип
существования государства.
Второе - невозможность для кого бы то
ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития
Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим
государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.

Третье
- невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке
Украины через уступки территориями в пределах международно определенных
границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.
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Тепер всі запитання до Зєлєнского, який про український Крим у Парижі навіть не згадав. І про кримських татар, корінного населення теж.
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ти брешеш. ЗГАДАВ . і сказав прямо перед ******- "крим- це Україна!..порохло так перед ****** ніколи не казав.
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Корінне населення - кримські татари не зможуть спокійно жити на своїй землі. Це вже всім зрозуміло. А коли Янелох зовсім зіллє Крим ху#лу, то їм треба буде тікати.
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