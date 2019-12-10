 Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами на окупованому Росією півострові, - МЗС

Про це йдеться в Twitter Міністерства закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські та кримськотатарські громади залишаються найбільш вразливими групами в окупованому Росією Криму. Їхні права постійно порушуються. На даний момент у Криму за сфабрикованими звинуваченнями затримано щонайменше 35 кримських татар", - йдеться в повідомленні.
Міністерство присвятило серію твітів Дню прав людини. У першому з них підкреслюється, що Росія продовжує здійснювати політичні репресії проти свого та інших народів. Також у МЗС нагадали про долю незаконно утримуваних українців у РФ й окупованому Донбасі.
есть специальное оборудование, но ты вряд ли его сможешь купить.
посему, если тебе воняет, то источник где-то рядом с тобой.
скорее всего - источник вонизма именно ты
разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3
года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные
линии", которые не пересечет как президент Украины.
Прямая речь:
"Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент
Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.
Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное
государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип
существования государства.
Второе - невозможность для кого бы то
ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития
Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим
государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.
Третье
- невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке
Украины через уступки территориями в пределах международно определенных
границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.