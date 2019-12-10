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Все про:Одеса (2226) пожежа (1929) Нацполіція (8624) Яровий (70)

 Звіт про розслідування причин пожежі в одеському коледжі нададуть до 20 грудня, - Яровий

Урядова комісія з розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу відзвітує про результати роботи до 20 грудня.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі до 20 грудня відзвітує Кабміну", - сказав Яровий.

Перше засідання комісії відбулося у вівторок, 10 грудня.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164640
 
 
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Поднять штрафы всем, чтоб пожарники денег натрусили, ни посадить никого, и так месяц за месяцем все забудут... тут можно и сотню людей вальнуть на центральной улице страны, и то же ничего... так что заканчивайте с такими заголовками, все уже и так вкурсе, что виновных не будет, возня бюудет долго, а не посадят никого....даже повысят. Страна права у нас т.к.
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Чуть отошло по этой трагедии. Вчера был траур по стране. Сегодня немного позволю вот что. Там в том здании ещё была организация. Давно она там. Очень давно. без комментариев печатаю. Вчитайтесь в название этого гос-учереждения. Институт южных морей. Изучают там южные моря учёные скорее всего. Чуть вдумайтесь---тут есть о чём. Хотя конечно поздно. В этом то и трагедия.
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Ребята , водители - в Харьковской области очень сильный туман сейчас - сильнее чем было в конце октября . Будьте внимательны . Надеюсь , что цензор за это сообщение меня не забанит .
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