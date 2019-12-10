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 Політика України
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Все про:Порошенко (7835) Більдт Карл (15)

 Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Впливовий шведський політик, дипломат, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт застеріг Володимира Зеленського від необґрунтованих переслідувань п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Більдт прокоментував повідомлення про відкриття Державним бюро розслідувань України кримінального провадження проти Петра Порошенка щодо мінських домовленостей, яке було ініційовано одним із соратників Віктора Януковича Андрієм Портновим. Він зазначив, що президент Зеленський у боротьбі з політичними опонентами йде шляхом Януковича.

"Янукович посадив Тимошенко у в'язницю за підробленими обвинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те ж саме. Сором", - написав Карл Більдт у Твіттері.

Читайте також: ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського"

"Це Українa в гіршому вигляді", - написав Карл Більдт.

Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164638
 
   
 Топ коментарі
 
Ще з Мексики маляву кинули, ніззя на Педро наїзжать. І пацани з Панами словєчко замовили. Весь мір горой за Педро!!!
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потому что их меньше, чем тупого быдла.

шо тут тебе непонятно ?
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Все ЭКСЫ сцуться и поддерживают других ЭКСОВ!
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Україна - вільна демократична країна, в якій домінує верховенство права. За політичними мотивами тут ніхто нікого не переслідує. Тут руки не доходять, щоб з кримінальними злочинцями розібратися. Одних прокуратур і різних агенств та бюро для боротьби з ними вже є по кілька штук.
Ще тільки "більдта" бракувало.

Він швидко порішає хто має сидіти, а хто ні, і для українців почнеться ера щастя.
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Як можна посадити те що тече і смердить-таке змивають у каналізацію,посипаючи хлоркою.
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Шрьодер ти?! І як там тобі тепер в Газпромі, жалованьє ***** платить своєчасно? 😁
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не, не, никакой политики, его по уголовке закроют...
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Перед українським суспільством стоїть вибір. Чи хочуть вони того, хто просто йде проти естеблішменту, обіцяючи реформи? Або вони хочуть того, хто, мабуть, дечим розчаровує, але зробив більше реформ, ніж будь-хто в Україні протягом останніх 20 років...

КУРТ ВОЛКЕР
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Ты бы ссылку на методичку кинул и не мучился.
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все эти бильды мингарелли волкеры точно куплены барыгой мародером
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Это да! На "На міжнародній арені" Украину водили как на верёвочке, а теперь на ленточке водят..... Твоя "міжнародна арена" сцыться паРаши, как чумы в средневековье.
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Так сситься що відправила мельдонієвих ссикунів на відпочинок на чотири роки. Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 7213
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Это максимальный пук,который сделала европа,в сторону *****.Ещё может США санкции введёт за сп2
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поросенко в минских соглашениях разрешил оккупанту выборы провести на донбассе, просто гений переговоров😂
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Настасья‏ @andreieva_a

5 років країна повторювала одне й те саме - зубожіння - дефолт - бариги - марадьори І мені здається, що всесвіт це слухав-слухав, а потім сказав «Нє, ну якщо ви так просите! Бажання виконано!»
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У 2014 порушив ЗАКОН і не запровадив воєнного стану, пропхав особл
статус лугандонії з амністією бойовикам (у 1-му читанні), повісив на Україну
тягар забезпечення лугандонівского анклаву- ракової пухлини узамість того щоб
тимчасово її відтяти,адже відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій
забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ !!!

Банківська криза 2014-16 завдала
українській економіці шкоду на рівні 38 % ВВП!!! Експерти
банківського ринку застерігають, що частка російського капіталу в секторі
зростає, а підприємці з РФ викуповують активи європейських банків в Україні.
Прикладом цього є повернення радянського бренду "Укрсоцбанк" після
того, як італійська фінустанова UniCredit продала росіянам своє майно, йдеться
в сюжеті ТСН.19:30.

"Великий
європейський інвестор пішов з України, а прийшов російський. З усіма
відповідними наслідками. Тобто політичний вплив, залежність, світогляд", -
розмірковує про новий тип залежності від Росії нардеп Віктор Романюк. Замість
стабільного європейського фінансового інституту банком заволоділи так звані
"друзі Путіна" - олігархи Михайло Фрідман та Герман Хан. Частка
російських банків в Україні за преші три роки війни з рф збільшилася до майже
40%!!! Зокрема,
якщо говорити конкретно про "Сбербанк", то за розмірами активів він
займає 10 місце.
Лєрка гонтарева надала йому рефінансування на 200 мільйонів гривень. Вона причетна
до виведення з нього 160 мільйонів євро. Гонтарева - один з найбільш лояльних
до російських банків керівників НБУ, яку тільки можна уявити. Хіба це не
державна зрада?
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Ст 111 ДЕРЖАВНА ЗРАДА

Підприємсто
ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""

кінцевим власником якого є ... Порошенко
співпрацює з Російською Федерацією.

Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/



НБУ дозволив російським банкам
докапіталізувати "дочки" в Україні

Четвер, 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/ Титан для агресора. Як Україна постачає
сировину російській військовій промисловості

https://tyzhden.ua/Economics/221266

22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с
материковой Украины, - Джемилев. https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************22.08.17 Завод Фірташа в окупованому Криму
отримує сировину й електроенергію з материкової України, - Джемілєв. ВIДЕОhttps://censor.net.ua/ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okupovanomu_krymu_otrymuye_syrovynu_yi_elektroenergiyu_z_materykovoyi_ukrayiny_djemilyev

Чому металургійний завод Порошенка не
платить земельний податок та досі торгує з РФ http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056

23.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/***************************************************************************************************

03.01.17 Террористы "ЛНР"
получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для
"Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ

https://censor.net.ua/news/422047/terroristy_lnr_poluchayut_v_kachestve_nalogov_47_stoimosti_uglya_postavlyaemogo_dlya_tsentrenergo_iz

08.02.17 14:16

"Лес-кругляк идет в "ДНР" и "ЛНР" полными
эшелонами" https://censor.net.ua/news/426992/leskruglyak_idet_v_dnr_i_lnr_polnymi_eshelonami_nardep_kostenko
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тсн и дубинский корбанидзе иди к маршалу за гречкой
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Усьо-ви-врьоті ? Всесвітня змова проти найчеснішого бариги-мародера у світі? ти заслужив подарунок від пукіна- гайда за рАшенкою
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твоя мамка любит скорость и самый чсестный балаболить Дубинский и человек нагнувший в суде БИБСИ Деточка отдыхай Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 7857 Сравнение не в пользу бородатой и говорящей жопы бени Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 7857
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рідних чіпають лише ординські вилюдки і рошеномізкі недоноски, апріорі це одна і та ж сама пошесть

Чи закон дозволяє торгувати з окупантом ?

(що є колабораціонізмом - ст.
111 ККУ Державна зрада)

ПС посмокчи рашенку, лакузо, може знудить
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да ух ты по что бубочка свой тв продукет продал яндексу и на телефоне яндекс диск Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 8043 Петя убил брата ТСН Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 8043
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Угу. І в землю закопав і надпис написав! Чого ти весь час тішешся,членусе, радЕньке бо дурненьке ?
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З України вивезли занадто багато вкрадених мільярдів доларів.
Навіть в багатих америках і британіях є поважні люди, які щиро підтримують українських шахраїв і нуворишів.
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Коли порохоботу нема чим крити - він починає жартувати.
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Ти не пропускай Вечірній квартал, сватов, а то думати почнеш.
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А ти про Енгельса в зв'язку з чим почав думати?
Щось пропустив?
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Фабрики ділили між сексотами КГБ і партійно-комсомольською челяддю.
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Если нечем заняться и на ум больше ничего не приходит - погоняй оппонента, займись войной, займись прекращением войны, продай землю сограждан. А если не разрешают - сними трусы и поиграй на рояле.
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Или устройся на порохоботную ферму и пиши тупые коменты.
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розкажи як влаштувався й скільки заробляєш на фермі.
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На мою писанину нема ніякого попиту. Ну, ти ж, ніби, не дурний, порівняй свої коменти з моїми.
В тебе - класика порохоботного жанру, труси, рояль ...
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Самое идиотское, что могла сделать типа патриотическая общественность, это связаться с зашкваренным мародером Порошенко, и пытаться отбелить его. Вон вылезло, что он сознательно вернул Медведчука в украинскую политику и дал обрасти медиа империей. Теперь его сложно сковырнуть, но вроде Зеленский все обмены делает без него, и Путин не нападе, так что ничем не обязан
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пущай не переживает Бильдт, всё будет обгрунтовано
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Обгрунтовуй, лаптеногий. Дурний піп тебе хрестив.
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.Будет проведено расследование со времён фабрики Карла Маркса и если Порошенко ничего не украл ,если Порошенко лично заработал сотни тысяч гектаров украинской земли работая честно в колхозе , то никаких вопросов к нему не будет .
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пора вайфай на мосту снести мля станут коколченцы у ткнутся в свои телефоны и всяку хень тут постят в подержку вовки Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 345 освоили твитор и мордокниг и то на 2 балла Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 345
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Українське суспільство політично слабке і недорозвинуте, тому всякі більдти, туски, аслунди і дозволяють собі пхати свого носа у внутрішні українські справи і вважати себе місіонерами для аборигенів України.
Їм там виписують якісь дуже хитрі премії після закінчення польотів, але цього для них недостатньо.
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Вова хочет в Ростов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Вова хочет в Ростов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 2753
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О, ще один порохоботний придурок з художньою самодіяльністю нарисувався і зірвав оплески двох фанів, зі своєї ботоферми.
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Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Документ
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь-2019 в размере 1630% или 236 тысяч гривен.
Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Он был адресован Кабинету министров (чтобы посмотреть фотокопии, поскролльте новость вниз).
Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.
В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь - 587,5%.
Отметим, окончательный размер премии министру должно согласовать правительство. В имеющемся документе эта графа пустует.
"Ну вот и наступил он: конец... Эпохи бедности... Для отдельно взятого "слуги народа", - возмутился на своей странице в Facebook бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.
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пердак не виріс у зеленої шмарклі, шо б перти проти Петра Олексійовича! Порох ***** за буй посилав, а зелену шмарклю взагалі об свій черевик розітре
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Тоже порохобот платный, да? Один из самых уважаемых европейских политиков.
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Г-н президент, на дебатах Вы говорили Поророшенко, что его приговор. Пора выполнять предвыборные обещания, вся Украина ждет
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только при этом зельц, не забудь что ты тоже гарантом не на всю оставшуюся жизнь работаешь! думаешь твое время не наступит? изя каломыйский, заказы которого по борьбе с порохом ты выполняешь, соскочет на землю обетованную, а ты отвечать будешь..... блин ты об Украине думай а не о порохе... кстати а кучму прсадить не хочешь? а юща? а мертвечука? нет? а чего так?
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Медведчука Зе просто запретили трогать...а то пу-нападёт...
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лео и еще твой кумир обещал, что если норманские переговоры не дадут результата то Украина переходит к плану "Б" - стена и ров с крокодилами от лугандона! и шо? и где? и когда? а еще заметил что при зельце солдат больше гибнет чем при порохе. несправедливо это!
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видимо Крым обменяют на Донбасс и "дешевый" газ...на пару лет...а там и Харьков отдадут и Мариуполь... Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка - Цензор.НЕТ 4418
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Не дочекаються!
Швидше шмарклю внесуть вперед ногами, чим дозволять ЗеМанді хоч пальцем торкнутися Порошенка, поки що кращого Президента України.

Буде вам, ЗеБіли та прорашистська сволото, і за Порошенка, і за мову, і за формулу кремлєшльондри штайнмайєра!
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та да...у святых "обоснованных" преследований не должно быть....
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ну это видимо после Нормандии Зе решил рубить по полной...теперь ему бастующие "работать мешают"...а Порох представляет ощутимую угрозу имиджу и самооценке...
вот он и позволяет П иТ творить чушь несусветную...ведь теперь можно добровольцев подставлять,кошмарить волонтёров,поджигать методично военные склады...3 уже сожгли...
как говорил один-"верной дорогой идёте...." вопрос-куда...?!
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Тому що шута ніхто захищати в Україні не буде.А ось за Порошенко,люди вийдуть на майдан.
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