 Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Більдт прокоментував повідомлення про відкриття Державним бюро розслідувань України кримінального провадження проти Петра Порошенка щодо мінських домовленостей, яке було ініційовано одним із соратників Віктора Януковича Андрієм Портновим. Він зазначив, що президент Зеленський у боротьбі з політичними опонентами йде шляхом Януковича.
"Янукович посадив Тимошенко у в'язницю за підробленими обвинуваченнями, і тепер Зеленський, схоже, прагне зробити те ж саме. Сором", - написав Карл Більдт у Твіттері.
"Це Українa в гіршому вигляді", - написав Карл Більдт.
Ще тільки "більдта" бракувало.
Він швидко порішає хто має сидіти, а хто ні, і для українців почнеться ера щастя.
КУРТ ВОЛКЕР
5 років країна повторювала одне й те саме - зубожіння - дефолт - бариги - марадьори І мені здається, що всесвіт це слухав-слухав, а потім сказав «Нє, ну якщо ви так просите! Бажання виконано!»
статус лугандонії з амністією бойовикам (у 1-му читанні), повісив на Україну
тягар забезпечення лугандонівского анклаву- ракової пухлини узамість того щоб
тимчасово її відтяти,адже відповідно до Женевської і Гаазької конвенцій
забезпечувати окуповані території має ОКУПАНТ !!!
Банківська криза 2014-16 завдала
українській економіці шкоду на рівні 38 % ВВП!!! Експерти
банківського ринку застерігають, що частка російського капіталу в секторі
зростає, а підприємці з РФ викуповують активи європейських банків в Україні.
Прикладом цього є повернення радянського бренду "Укрсоцбанк" після
того, як італійська фінустанова UniCredit продала росіянам своє майно, йдеться
в сюжеті ТСН.19:30.
"Великий
європейський інвестор пішов з України, а прийшов російський. З усіма
відповідними наслідками. Тобто політичний вплив, залежність, світогляд", -
розмірковує про новий тип залежності від Росії нардеп Віктор Романюк. Замість
стабільного європейського фінансового інституту банком заволоділи так звані
"друзі Путіна" - олігархи Михайло Фрідман та Герман Хан. Частка
російських банків в Україні за преші три роки війни з рф збільшилася до майже
40%!!! Зокрема,
якщо говорити конкретно про "Сбербанк", то за розмірами активів він
займає 10 місце.
Лєрка гонтарева надала йому рефінансування на 200 мільйонів гривень. Вона причетна
до виведення з нього 160 мільйонів євро. Гонтарева - один з найбільш лояльних
до російських банків керівників НБУ, яку тільки можна уявити. Хіба це не
державна зрада?
Підприємсто
ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""
кінцевим власником якого є ... Порошенко
співпрацює з Російською Федерацією.
Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/
НБУ дозволив російським банкам
докапіталізувати "дочки" в Україні
Четвер, 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/ Титан для агресора. Як Україна постачає
сировину російській військовій промисловості
https://tyzhden.ua/Economics/221266
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с
материковой Украины, - Джемилев. https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************22.08.17 Завод Фірташа в окупованому Криму
отримує сировину й електроенергію з материкової України, - Джемілєв. ВIДЕОhttps://censor.net.ua/ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okupovanomu_krymu_otrymuye_syrovynu_yi_elektroenergiyu_z_materykovoyi_ukrayiny_djemilyev
Чому металургійний завод Порошенка не
платить земельний податок та досі торгує з РФ http://24tv.ua/tsru_chomu_metalurgiyniy_zavod_poroshenka_ne_platit_zemelniy_podatok_ta_dosi_torguye_z_rf_n642056
23.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/***************************************************************************************************
03.01.17 Террористы "ЛНР"
получают в качестве "налогов" 47% стоимости угля, поставляемого для
"Центрэнерго" из оккупированных территорий, - выводы СБУ
https://censor.net.ua/news/422047/terroristy_lnr_poluchayut_v_kachestve_nalogov_47_stoimosti_uglya_postavlyaemogo_dlya_tsentrenergo_iz
08.02.17 14:16
"Лес-кругляк идет в "ДНР" и "ЛНР" полными
эшелонами" https://censor.net.ua/news/426992/leskruglyak_idet_v_dnr_i_lnr_polnymi_eshelonami_nardep_kostenko
Чи закон дозволяє торгувати з окупантом ?
(що є колабораціонізмом - ст.
111 ККУ Державна зрада)
ПС посмокчи рашенку, лакузо, може знудить
Навіть в багатих америках і британіях є поважні люди, які щиро підтримують українських шахраїв і нуворишів.
Щось пропустив?
В тебе - класика порохоботного жанру, труси, рояль ...
Їм там виписують якісь дуже хитрі премії після закінчення польотів, але цього для них недостатньо.
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Вова хочет в Ростов
Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
Но не летят туда сегодня самолеты
И не едут даже поезда
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь-2019 в размере 1630% или 236 тысяч гривен.
Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Он был адресован Кабинету министров (чтобы посмотреть фотокопии, поскролльте новость вниз).
Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.
В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь - 587,5%.
Отметим, окончательный размер премии министру должно согласовать правительство. В имеющемся документе эта графа пустует.
"Ну вот и наступил он: конец... Эпохи бедности... Для отдельно взятого "слуги народа", - возмутился на своей странице в Facebook бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.
Швидше шмарклю внесуть вперед ногами, чим дозволять ЗеМанді хоч пальцем торкнутися Порошенка, поки що кращого Президента України.
Буде вам, ЗеБіли та прорашистська сволото, і за Порошенка, і за мову, і за формулу кремлєшльондри штайнмайєра!
вот он и позволяет П иТ творить чушь несусветную...ведь теперь можно добровольцев подставлять,кошмарить волонтёров,поджигать методично военные склады...3 уже сожгли...
как говорил один-"верной дорогой идёте...." вопрос-куда...?!