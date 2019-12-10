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Все про:гепатит (28) Чернігів (157) школа (747)

 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр

41 хворому на Чернігівщині поставлено діагноз "вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості".

Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України повідомляє про спалах вірусного гепатиту А в Чернігівській загальноосвітній школі №7, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10.12.2019 року зареєстровано 41 хворого, серед них 30 дітей і 11 дорослих... Госпіталізовано 39 хворих. Станом на 10.12.2019 року виписано зі стаціонару 31 осіб", - повідомляється на сайті лабораторного центру у вівторок

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Як наголошується в повідомленні, хворим поставлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. У 35 хворих діагноз підтверджено імунологічно.

У лабораторному центрі підкреслили, що ситуація у них на контролі і що протиепідемічні заходи тривають.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164637
 
 
 Топ коментарі
 
Скорее это спец операция ФСБ
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Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - сообщается на сайте лабораторного центра во вторник

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Йопт! Людей що,не лікували? Поклали в лікарню і в той самий день виписали? 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 4535 Напевно там в лікарні приміняють при лікуванні іншопланетні технології лікування гепатиту? 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 4567
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А кто здесь веселиться ,это всё московиты проделывают диверсии в приграничных областях.
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Зеленский завіз жовтуху з Парижу. Стопудов!!
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Я так і знав...Зєлєнский агєнт ФСБ. Вскрилася праклята кансєрва!!!!
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Коли ви телепні підхватите гепатит то вам не буде так весело! 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 201
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А кто здесь веселиться ,это всё московиты проделывают диверсии в приграничных областях.
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Телепень, я ним перехворів ще сорок років тому.
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Ну, когда президент рекламирует шаурму - то такой результат закономерен.
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Когда руки не моют. "Боткина" - болезнь грязных рук.
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Госпитализированы 39 больных. По состоянию на 10.12.2019 г. выписан из стационара 31 человек", - сообщается на сайте лабораторного центра во вторник

================================================================
****! Людей що,не лікували? Поклали в лікарню і в той самий день виписали? 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 4535 Напевно там в лікарні приміняють при лікуванні іншопланетні технології лікування гепатиту? 30 дітей і 11 дорослих у чернігівській школі захворіли на вірусний гепатит А, - обласний лабораторний центр - Цензор.НЕТ 4567
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Білірубін перевірили і виписали, а газети роздули мильну бульку.
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