 Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дьячук.
"На жаль, маємо повідомити учасників процесу, що серед свідків обвинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім’ям "Дмитро". У зв’язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані — це Дмитро Каплунов, Герой України. Він став Героєм України посмертно, виконуючи свої службові обов’язки", - сказав суддя.
Також Дьячук повідомив, що на сьогодні у суді був запланований допит колишнього голови СБУ, а в часи Майдану - народного депутата Валентина Наливайченка, однак той повідомив суду, що захворів, проте запевнив, що обов’язково прийде до суду й надасть свідчення.
Таким чином суд сьогодні не допитував свідків сторони захисту, а розпочав вивчення як доказів відеоматеріалів про події Майдану.
Як відомо, двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Каплунов та Денис Волочай загинули 1 грудня.
Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці дістали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.
3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння їм посмертно звань Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".
Ваши подмигивания порошне - тут же.
Зєлєнская логіка така логіка...
Не дивно що планктон сциться за такою нікчемою як зелена шмаркля. Бо ви одного з ним рівня інтелекту - нульового.
Для министра экономики Милованова эпоха бидности закончилась. А вот спад промышленного производства при нынешнем правительстве бездарей только начался.
Нєфьйодов сказав.
"...Уходит обратно на нас поредевшая рота.
Что было - не важно. А важен лишь взорванный форт.
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход..."
Визнали, що ця група - найпідготовленіша і наймобільніша.
І, поміж іншим, зазначили, що у них є інформатори в Альфі: вони знали про вихід і чекали.
Я одразу не сприйняла, вирішила, що вони зумисне вдаються до такого ходу, аби недовіру створити, але тепер уже не відкидаю нічого.
Не кажу, що загибель Дмитра напряму пов*язана з цією справою, але, цілком можливо, що випадковою вона точно не є.
Я дуже боляче сприйняла його смерть.
У нього таке обличчя, очі, що просто не можеш повірити, що людини нема ... Є такі люди ... до них смерть ніяк не докладається.
А відео Андрія Цаплієнка з фото на пісню Мене вже немає - виймає серце.
Неймовірно важко втрачати таких людей.
Аваков - в разведку не ходит случайно по ночам в серую зону!