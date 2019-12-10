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Все про:Герой України (86) майдан (521) СБУ (4894) суд (5659)

 Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців"

Одним із засекречених свідків сторони обвинувачення у справі п’ятьох екс-"беркутівців" був нещодавно загиблий на Донбасі співробітник Центру спеціальних операцій СБУ "А" полковник Дмитро Каплунов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дьячук.

"На жаль, маємо повідомити учасників процесу, що серед свідків обвинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім’ям "Дмитро". У зв’язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані — це Дмитро Каплунов, Герой України. Він став Героєм України посмертно, виконуючи свої службові обов’язки", - сказав суддя.

Також Дьячук повідомив, що на сьогодні у суді був запланований допит колишнього голови СБУ, а в часи Майдану - народного депутата Валентина Наливайченка, однак той повідомив суду, що захворів, проте запевнив, що обов’язково прийде до суду й надасть свідчення.

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим на Донбасі полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову

Таким чином суд сьогодні не допитував свідків сторони захисту, а розпочав вивчення як доказів відеоматеріалів про події Майдану.

Як відомо, двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Каплунов та Денис Волочай загинули 1 грудня.

Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці дістали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння їм посмертно звань Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164636
 
   
 Топ коментарі
 
Тому, він при «попередниках шоколадних» був живий, а зараз його вбили.
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Убрали свидетеля... Жаль. Молодой полковник... Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7700 Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7786
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Он был воин и не сидел в тылу так сложились обстоятельства а попередники шоколадные за пять лет все сделали чтоб раследования майдана не было и поетому они сейчас такие борзые
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Подполковника СБУ, ценного свидетеля направляют в простую разведку. Где справились бы сержанты . Разведку провалили. Человек погиб. Не этого ли добивались?
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Надо узнать, кто послал и пойти по следу. Пятилетие Порохла еще долго будеть икаться Украине.
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А дела Майдана пять лет "расследуются" при Пецце барыжной и его генпвакуворе без профильмного образования -- нe?
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ти хоч не сміши, ок? Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців" - Цензор.НЕТ 1255 Зе сцкло і гоп Ко з весни посадки анонсували, і що ? Свинарчуки всі закриті, з заказчиками Гандзюк все норм? Розслідування справ Майдану взагалі тормознули, Труба дур тільки й бігав ,що ошпарений по хотєлкам Богдана і цу Портнова, нє? Беня банкує, а вся шалупень, яка "по новому мала боротися з корупцією" на підтанцовці назадньому фоні "виконує" Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців" - Цензор.НЕТ 7342
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для цитат из порохоботской методички - маловато кавычек.
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ще раз переконуюсь, що з вами дурнями зе білами немає про що говорити, Вам в очі с#и, а ви -роса. Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців" - Цензор.НЕТ 4713 Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців" - Цензор.НЕТ 6888
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думаю, что у оппонентов 8%-ых порохоцефалов о них аналогичное мнение.
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"порохоботи, майдан, методічкі,барига," тут нема з ким спілкуватись, це фуфло ригівське , холуй педофіла капутена
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як бачите, після 21.04.19 стало дуже багато неможливого, можна....
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Убрали свидетеля... Жаль. Молодой полковник... Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7700 Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7786
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Бладорарите пять лет бездействия порошатины под прикрытием Барыгиного генпвакувора.
Ваши подмигивания порошне - тут же.
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Он был воин и не сидел в тылу так сложились обстоятельства а попередники шоколадные за пять лет все сделали чтоб раследования майдана не было и поетому они сейчас такие борзые
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Тому, він при «попередниках шоколадних» був живий, а зараз його вбили.
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Був живий, бо думали, що прийшли надовго, і справа Мадану ніколи не воскресне, а воно он як вийшло...То кому вигідна смерть цього свідка, як не баризі?
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Так півроку вже нова влада. Чому ж вони важливого свідка не забрали з передової?

Зєлєнская логіка така логіка...
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Навіть не одному баризі і офшорнику, а одразу двом. Ось цим:

Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі екс-"беркутівців" - Цензор.НЕТ 4681
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Ти - чи хворий, чи просто дурень... Слідкуй за причинами і наслідками... Хоча я гададаю, що ти не відрізняєшь цих понять.
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Що ти можеш знати про поняття, якщо ти не можеш розрізнити чоловічий нік від жіночого, дурепа
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не кіпішуй, краще розкажи як тобі зе сцкло в Парижі сподобався, закінчив війну, нє? чи поки що надо стрєлять просто прєкратить? Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців" - Цензор.НЕТ 3350
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Зе мені дуже сподобався, але він не обіцяв закінчити війну та ще й в Парижі, бо з наскоку війну ще ніхто не закінчував. Її обіцяв закінчити за 2 тижні твій свинохряк і збрехав, як завжди.. А якщо серйозно, то мародер після себе своїми ганебними Мінськими угодами залишив Україні справжнє мінне поле, завдяки своїй жадібності, боягузству й тупості, і нам це розгрібати не один рік. Сподіваюсь, мародер відповість за свою зраду.
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, ти напевне забула про те ,що треба було "просто перестать стрелять", а щодо Петрухи, то в порівнянні з зе мародерами на чолі з Бенею і його маріонетками зе сцкунами, то він мілкий жулік Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців" - Цензор.НЕТ 4701 , тонуть ,якщо говорити по суті Зе і ко , СН , при чому топлять себе самі , Трубами,Яременками, Юзіками, Портновами ну і продажем землі звісно, не визнання росії агресором, а понти про сепаратистів, на які має вплив х#йло ( зі слів Зе) це ще одна камінна глиба, яка вкинута в човен Зе ко, який йде до дна. З Божою допомогою, на щастя, процесс буде дуже швидким ( турборежим, якщо тобі до вподоби) Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі колишніх "беркутівців" - Цензор.НЕТ 3198
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чучмек, коли п"ятий Президент України обіцяв закінчити війну, не було вторгнення в нашу країну п"ятої армії світу. Зрозуміло, що таким злидням як ти, це взагалі не аргумент. Ви, планктон, в змозі перетравити лише те, що почули вухами, та те, що вам втюхали з-за порєбріку, але застосувати надані обіцянки до змінених на гірше обставин (на які до речі п"ятий Президент вплинути аж ніяк не міг), ви вже не взмозі, це за рівнем вашого розвитку для вас є недосяжною і неможливою дїєю.
Не дивно що планктон сциться за такою нікчемою як зелена шмаркля. Бо ви одного з ним рівня інтелекту - нульового.
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ваша логика просто убийственна он с первого дня воюет а погиб он сейчас то судя вашей логике при шоколаде он сидел в тылу не надо трогать героев пустыми разговрами
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І хтож мля його вбив на спецзавданні в сірій зоні. Ну говоріть, мля,якщо єінфа. А якщо нема, то мовчіть і на звіздіть, бюдь ласка
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Щоце взагалі за завдання мля на яке відправляють підполковників ССО, працівників СБУ АЛЬФА - НІЯКА МЛЯТЬ ТАК І НЕ РОЗКАЗАЛА
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Андрей, это снайпер. Вот и думай, что за задание могло быть. Кстати, и о Майданных делах он мог свидетельствовать именно на эту же тему. Еще раз думай.
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Три поста этого засланного лищука и во всех одни вопросы "какого они были там,шо делали".
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Як можна йти на спецзавдання, коли в тилу Портновим надано прямий доступ до стратегічного плану застосування армі.
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придурок??? при шоколадных он жил и свидетельствовал..а при портновской зелени его убрали
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Оо ,ботоферма кремлівська натицькала лайкв ...
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Нет слов - одни выражения.Вместо того,чтобы беречь свидетеля,направляют его на передовую и дальше - в тыл врага.Это безалаберность или злой,хорошо рассчитанный умысел?
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Тепер уже хєр дізнаємось. Але втратили два суперспеца, якогось хєра. А от якого...
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Узнать можно. Сначала узнать, кто послал, почему, насколько это обоснованно... Тряхнуть счета пославшего. Так просто такое не происходит. Тут и до сговора окопавшейся в ВСУ рыго-порошатины с даунбаситами докопаться можно при желании. Муженко тот же - где притаился, фельдмаршал илловайский и дебальцевский?
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Это уже Зеленский делает всё, чтоб слить расследования по Майдану или ещё Порошенко продолжает?
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У нас в місті колись "бытовуху" років з два розслідували.
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Вы же видете по Цензору, что это для 8%-ой реваншистской порошни "чем хуже - тем лучше".
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 25 мин.25 минут назад



Для министра экономики Милованова эпоха бидности закончилась. А вот спад промышленного производства при нынешнем правительстве бездарей только начался.


Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 952
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А що ви хотіли? Задешево чесних людей не наймеш!

Нєфьйодов сказав.
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Щось у це слабо віриться.Я про цінного свідка.
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Очень красивый был парень и настоящий воин.

"...Уходит обратно на нас поредевшая рота.
Что было - не важно. А важен лишь взорванный форт.
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход..."
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Орки писали, що вони вистежували саме цю групу, з травня хотіли помститися за своїх трупачків, яких хлопці задвохсотили.
Визнали, що ця група - найпідготовленіша і наймобільніша.
І, поміж іншим, зазначили, що у них є інформатори в Альфі: вони знали про вихід і чекали.
Я одразу не сприйняла, вирішила, що вони зумисне вдаються до такого ходу, аби недовіру створити, але тепер уже не відкидаю нічого.
Не кажу, що загибель Дмитра напряму пов*язана з цією справою, але, цілком можливо, що випадковою вона точно не є.
Я дуже боляче сприйняла його смерть.
У нього таке обличчя, очі, що просто не можеш повірити, що людини нема ... Є такі люди ... до них смерть ніяк не докладається.
А відео Андрія Цаплієнка з фото на пісню Мене вже немає - виймає серце.
Неймовірно важко втрачати таких людей.
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а не много ли у орков информации о том, "как там у хахлов", при том, что их полковники что-то в разведке на украинской территории не погибают.
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Странно все у вас там наверху!!!!
Аваков - в разведку не ходит случайно по ночам в серую зону!
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Короче мутная история....очень мутная
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Это нормально когда засекреченых свидетелей на убой посылают? Не нужно было их жизнь как-то поберечь?
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