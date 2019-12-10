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Все про:Герой України (86) майдан (519) СБУ (4889) суд (5652)

 Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі екс-"беркутівців"

Одним із засекречених свідків сторони обвинувачення у справі п’ятьох екс-"беркутівців" був нещодавно загиблий на Донбасі співробітник Центру спеціальних операцій СБУ "А" полковник Дмитро Каплунов.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на засіданні Святошинського райсуду Києва, який розглядає справу про масові вбивства на Майдані 20 лютого 2014 року, заявив головуючий у справі суддя Сергій Дьячук.

"На жаль, маємо повідомити учасників процесу, що серед свідків обвинувачення був допитаний свідок, який був легендований ім’ям "Дмитро". У зв’язку з трагічними подіями ми маємо можливість, на жаль, розкрити його дані — це Дмитро Каплунов, Герой України. Він став Героєм України посмертно, виконуючи свої службові обов’язки", - сказав суддя.

Також Дьячук повідомив, що на сьогодні у суді був запланований допит колишнього голови СБУ, а в часи Майдану - народного депутата Валентина Наливайченка, однак той повідомив суду, що захворів, проте запевнив, що обов’язково прийде до суду й надасть свідчення.

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим на Донбасі полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову

Таким чином суд сьогодні не допитував свідків сторони захисту, а розпочав вивчення як доказів відеоматеріалів про події Майдану.

Як відомо, двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ - Каплунов та Денис Волочай загинули 1 грудня.

Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці дістали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.

3 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння їм посмертно звань Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164636
 
 
 Топ коментарі
 
Тому, він при «попередниках шоколадних» був живий, а зараз його вбили.
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як бачите, після 21.04.19 стало дуже багато неможливого, можна....
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Он был воин и не сидел в тылу так сложились обстоятельства а попередники шоколадные за пять лет все сделали чтоб раследования майдана не было и поетому они сейчас такие борзые
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а кто ценного свидетеля направляет в зону боевых действий?
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як бачите, після 21.04.19 стало дуже багато неможливого, можна....
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Убрали свидетеля... Жаль. Молодой полковник... Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7700 Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 7786
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Он был воин и не сидел в тылу так сложились обстоятельства а попередники шоколадные за пять лет все сделали чтоб раследования майдана не было и поетому они сейчас такие борзые
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Тому, він при «попередниках шоколадних» був живий, а зараз його вбили.
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Був живий, бо думали, що прийшли надовго, і справа Мадану ніколи не воскресне, а воно он як вийшло...То кому вигідна смерть цього свідка, як не баризі?
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Так півроку вже нова влада. Чому ж вони важливого свідка не забрали з передової?

Зєлєнская логіка така логіка...
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Навіть не одному баризі і офшорнику, а одразу двом. Ось цим:

Загиблий на Донбасі полковник СБУ Каплунов був засекреченим свідком у справі екс-"беркутівців" - Цензор.НЕТ 4681
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Ти - чи хворий, чи просто дурень... Слідкуй за причинами і наслідками... Хоча я гададаю, що ти не відрізняєшь цих понять.
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ваша логика просто убийственна он с первого дня воюет а погиб он сейчас то судя вашей логике при шоколаде он сидел в тылу не надо трогать героев пустыми разговрами
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І хтож мля його вбив на спецзавданні в сірій зоні. Ну говоріть, мля,якщо єінфа. А якщо нема, то мовчіть і на звіздіть, бюдь ласка
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Щоце взагалі за завдання мля на яке відправляють підполковників ССО, працівників СБУ АЛЬФА - НІЯКА МЛЯТЬ ТАК І НЕ РОЗКАЗАЛА
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Андрей, это снайпер. Вот и думай, что за задание могло быть. Кстати, и о Майданных делах он мог свидетельствовать именно на эту же тему. Еще раз думай.
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Як можна йти на спецзавдання, коли в тилу Портновим надано прямий доступ до стратегічного плану застосування армі.
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Нет слов - одни выражения.Вместо того,чтобы беречь свидетеля,направляют его на передовую и дальше - в тыл врага.Это безалаберность или злой,хорошо рассчитанный умысел?
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Тепер уже хєр дізнаємось. Але втратили два суперспеца, якогось хєра. А от якого...
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Это уже Зеленский делает всё, чтоб слить расследования по Майдану или ещё Порошенко продолжает?
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У нас в місті колись "бытовуху" років з два розслідували.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 25 мин.25 минут назад



Для министра экономики Милованова эпоха бидности закончилась. А вот спад промышленного производства при нынешнем правительстве бездарей только начался.


Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев" - Цензор.НЕТ 952
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А що ви хотіли? Задешево чесних людей не наймеш!

Нєфьйодов сказав.
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Щось у це слабо віриться.Я про цінного свідка.
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Очень красивый был парень и настоящий воин.

"...Уходит обратно на нас поредевшая рота.
Что было - не важно. А важен лишь взорванный форт.
Мне хочется верить, что грубая наша работа
Вам дарит возможность беспошлинно видеть восход..."
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