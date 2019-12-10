 Помпео обговорив із Лавровим переговори Зеленського і Путіна, а також вказав, що Крим належить Україні

За підсумками переговорів Помпео і Лаврова відбулася спільна пресконференція, пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Державний секретар США заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим піднімалося питання України і нормандської зустрічі.

За його словами, велику частину розмови присвятили "змістовним переговорам" президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі.

"Ми досить довго говорили про Україну... Я пишаюся тим, що наша адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни", - заявив Помпео.

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Він також вказав Лаврову, що Крим належить Україні.