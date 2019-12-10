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Матеріали за темою:
Все про:Крим (6880) Лавров (493) нормандська четвірка (882) Помпео (169)

 Помпео обговорив із Лавровим переговори Зеленського і Путіна, а також вказав, що Крим належить Україні

Держсекретар США Майк Помпео провів 10 грудня переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За підсумками переговорів Помпео і Лаврова відбулася спільна пресконференція, пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Державний секретар США заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим піднімалося питання України і нормандської зустрічі.

За його словами, велику частину розмови присвятили "змістовним переговорам" президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі.

"Ми досить довго говорили про Україну... Я пишаюся тим, що наша адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни", - заявив Помпео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Помпео і Лавров після "нормандського саміту" зустрінуться, щоб обговорити Україну, - ЗМІ

Він також вказав Лаврову, що Крим належить Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164635
 
   
 Топ коментарі
 
Надо-было ещё мордой ткнуть в глобус
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По его словам, большую часть беседы посвятили "содержательным переговорам" президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже.

Я так понимаю, все знают о чём два гнома перетирали, кроме нас. Помпео обсудил с Лавровым переговоры Зеленского и Путина, а также указал, что Крым принадлежит Украине - Цензор.НЕТ 3266
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Молодец Помпео - мордой Лаврова в кошачий песок с вопросом " кто жто сделал? Кто это сделал?" 😀😀😀
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Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!!!Госсекретарь США указал раше,что Крым это Украина, а у ЗЕрезедента при встрече с Хутиым, Меркель и Макароном не хватило смелости хотя бы заявить "Крым это Украина"
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Детали: Зеленский отметил позитивность
разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3
года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные
линии", которые не пересечет как президент Украины.
Прямая речь:
"Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент
Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.
Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное
государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип
существования государства.
Второе - невозможность для кого бы то
ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития
Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим
государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.

Третье
- невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке
Украины через уступки территориями в пределах международно определенных
границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.
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По его словам, большую часть беседы посвятили "содержательным переговорам" президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже.

Я так понимаю, все знают о чём два гнома перетирали, кроме нас.
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я не буду спрашивать у презилента разрешения исполнять свой гражданский долг.
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Молодец Помпео - мордой Лаврова в кошачий песок с вопросом " кто жто сделал? Кто это сделал?" 😀😀😀
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3енелейсский раскритиковал ПОРОХА , а сам ...
.
В ВЫГОДНЫХ ЧЕМ в августе 2024 гг вчера СЛИВАЛ УКРАИНУ по ЧЕЕЕЕЕЕРНОМУ !
,
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https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4

.
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.
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Злой Одессит

@zloy_odessit

·48 мин
Сев в лужу на "Нормандском саммите", не пропихнув решение газового вопроса через "четверку", Кремль отправил своего "боевого" жеребца выпрашивать пощады в вопросах санкций против "Северного потока - 2" Кстати, могут сторговаться, но РФ это обойдется очень дорого
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Минсские статьи подписывал КУЧМА и К0.. !
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-

https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!.
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Что, вот так прям без ведома и указания Порошенко? Взял и подписал?
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Этого я точно не знаю..
не общался с ними..
.
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Украинцам пора зафиксировать материальный ущерб от агрессии раши и объявить жто миру. Хай кацапы платят .
Не фиг было гумконвои со снарядами возить сепарам
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Сначала завезли пушки с танками , снарядьі потом. И не "гумконвоями" , а ж.д. вагонами , тьісячи тонн.
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Зеленский на саммите вопрос про унитазы даже не поднял, по крайней мере в декларации вопрос не нашел отражения, а вы про материальный ущерб.
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***** ж сказало,шо Крым и унитазы обсуждаться не будут.Унитазы вообще закрытая тема.Они ж помоему сгнили вместе с трусами.Тем более унитазы это символ sru army.
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Отвезите БУБОЧКУ в Турцию поесть шаурмы , а то **** крови у него свампирил
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Каняка поскакала розповідати як шкета обвели кругом пальця.
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а шо там ему нагадовать! у него это в паспорте записано . открываешь первую страницу а там фото ******** лысого и написано путен-куйло.....
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Скоро студня Рождественского отведает из поросенки.
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Для вступления Украины в НАТО ,можно использовать Венгрию, всё очень просто,нужно провести военные учения на границе с Венгрией,потом её захватить и сразу сдаться НАТО,а иначе как?
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Минсские статьи подписывал КУЧМА и К0.. !
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-

https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!...
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У грустной лошадки глаз не дергался после этих слов?
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Если американцы дадут кацапам узаконить анексию Крима, воссоздание империи зла произойдет неизбежно и это приведет к трагическим последствиям не только для Украини. Думаю не дадут, как не дали японцам захватить Манчжурию.
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Та тому московія й вигубила козацтво, щоб Україну перетворити у московську наймичку, щоб з не дерти шкіру для московщини, щоб її хлібом годувати московське військо, щоб з її синів брати рекрута в московське військо, аби за москву проливали кров не так москалі, як головне Українці, щоб землі України роздати московським панам, сенаторам і ґенералам, аби весь наш, козачий і некозачий, народ закріпостити й закувати його в ярмо панщини,а тоді вільно разом з народом Європі за великі гроші продавати.Так було завжди і ху"ло не виняток.Що змінилося зараз?Глянь на Шмеркель,Мудхрона-звичайні бариги-"торгівля понад усе".Що лишається Україні,якщо не хоче обєднуватися? "Рабів до раю не пускають"-значить-продадуть.
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