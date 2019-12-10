 Помпео обговорив із Лавровим переговори Зеленського і Путіна, а також вказав, що Крим належить Україні

За підсумками переговорів Помпео і Лаврова відбулася спільна пресконференція, пише Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Державний секретар США заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим піднімалося питання України і нормандської зустрічі.
За його словами, велику частину розмови присвятили "змістовним переговорам" президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі.
"Ми досить довго говорили про Україну... Я пишаюся тим, що наша адміністрація зробила для захисту суверенітету і безпеки цієї країни", - заявив Помпео.
Він також вказав Лаврову, що Крим належить Україні.
разблокирования "нормандского формата" (последняя встреча состоялась 3
года назад -ред.), в то же время он обозначил определенные "красные
линии", которые не пересечет как президент Украины.
Прямая речь:
"Хочу выделить ряд принципов, которые я никогда не нарушу как президент
Украины, и с которыми никогда не согласится, конечно, украинский народ.
Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное
государство, это неизменная статья ее Конституции и незыблемый принцип
существования государства.
Второе - невозможность для кого бы то
ни было совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития
Украины, которая является независимымй, самостоятельным, демократическим
государством, вектор развития которой выбирать исключительно ее народ.
Третье
- невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке
Украины через уступки территориями в пределах международно определенных
границ. Для каждого украинца и Донбасс и Крым - это Украина.
Я так понимаю, все знают о чём два гнома перетирали, кроме нас.
.
В ВЫГОДНЫХ ЧЕМ в августе 2024 гг вчера СЛИВАЛ УКРАИНУ по ЧЕЕЕЕЕЕРНОМУ !
,
- -
-
https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
.
.
.
Злой Одессит
@zloy_odessit
·48 мин
Сев в лужу на "Нормандском саммите", не пропихнув решение газового вопроса через "четверку", Кремль отправил своего "боевого" жеребца выпрашивать пощады в вопросах санкций против "Северного потока - 2" Кстати, могут сторговаться, но РФ это обойдется очень дорого
А бубочка сказал, что нет конкретных договоренностей. Ну вот же!
ГБР открыло дело по факту возможной госизмены Порошенко при подписании минских соглашений
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-
https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!.
не общался с ними..
.
Не фиг было гумконвои со снарядами возить сепарам
,
И только для остановки наступления касапов..
.
Кто мешае 3энелейсскому хотя бы НЕ СПЕШИТЬ .. ..
. Не говоря ОБВЕНИТЬ рф об ОБМАНЕ ..
.
Росция тогда заявляла , что ИХТАМНЭТ ..
.
А БОИНГ и ДОКУМЕНТЫ говорят о ДРУГОМ,,
,
!!!
.
А ВОТ КАК СЧАСС 3Э сдает УКРАИНУ , ХОТЯ СИТУАЦЫЯ НАМНОГО ЛУЧШЕ августа 2014..ггг -
-
https://www.youtube.com/watch?v=ELzwNpnUxM4
.
. https://www.youtube.com/watch?v=cEark9zf5LI
.
.
!!!!!!!!!...