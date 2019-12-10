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Все про:література (51) Нобелівська премія (35) Польща (2023)

 Письменниця українського походження з Польщі Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури

Польська письменниця українського походження Ольга Токарчук отримала в Стокгольмі нобелівську премію з літератури за 2018 рік.

Про це повідомляється на офіційній сторінці нобелівської премії в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо нобелівського лауреата з літератури за 2018 рік Ольгу Токарчук!" - сказано в повідомленні.

У Нобелівському комітеті підкреслили, що Токарчук отримала цю премію "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форми життя".

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Ольга Навої Токарчук (народилася в 1962 році) - польська письменниця, есеїстка, сценаристка, поетеса. Лауреат літературної премії "Ніке", Міжнародної Букерівської премії. Закінчила факультет психології Варшавського університету. Під час навчання допомагала як волонтер психічно хворим людям. Після університету працювала психотерапевтом.

Лауреатами Нобелівської премії з літератури за 2018 і 2019 роки стали письменники з Польщі та Австрії Ольга Токарчук і Петер Гандке.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164634
 
   
 Топ коментарі
 
Приятная новость и деятельность волонтерская пани Токарчук вызывает уважение. Смотрите,кацапики,это вам не доктор исторических наук,расчленивший любовницу студентку в питере
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Вітаємо! Як кажуть москалі - дядько Нобель наш Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 715
Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 1050
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чимало іноземців українського походження мали честь отримати цю премію і отримали вони її для тої країни яка надала значущості їхньому таланту.
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Вітаємо! Як кажуть москалі - дядько Нобель наш Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 715
Писательница украинского происхождения из Польши Ольга Токарчук получила нобелевскую премию по литературе - Цензор.НЕТ 1050
 показати весь коментар
 
 
Приятная новость и деятельность волонтерская пани Токарчук вызывает уважение. Смотрите,кацапики,это вам не доктор исторических наук,расчленивший любовницу студентку в питере
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Глянул сегодня эту трансляцию сегодня. Официоза и дрес-кода конечно много. Но как же честно, почётно, красиво! И есть за что всё это. Высокий уровень интеллекта там сегодня был. Давно эти люди в 21 веке.
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А що скажуть бандерівці? Будуть пишатися, чи пручатися, що вона польською мовою пише, не може вивчити рідну... Пані Фаріон! Ваш вихід.
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чимало іноземців українського походження мали честь отримати цю премію і отримали вони її для тої країни яка надала значущості їхньому таланту.
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Прикро, що ненька у тих випадках неначе мачуха...
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це наслідок колоніального управління коли з України висмоктували всі ресурси,22роки номінальної незалежності небагато змінили в цьому сенсі,"соціальних ліфтів" які виносять на гору талановитих людей практично немає,тому ще нескоро наша країна отримає свого "нобеля".
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Не забуваємо, що і Світлана Алєксієвіч, теж визнає своє українське коріння.
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Рівно один місяць цій новині.Добре,хоч на офіціозі згадали.
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Оголошення, і вручення, дещо різні дії і міроприємства.
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Пост-постмодернистка и феминистка. Ьанунах.
Спорная тетка, на "Обозревателе" был хороший "разбор полетов", уж лучше ее считают "польской письменныцей", чем" "украинкой".
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«Бігуни». Так собі, на любителя.

Краще б вони дали Нобеля Пєлєвін і Сорокіну.
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