EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 За кордоном
  8856  61
Матеріали за темою:
Все про:дезінформація (64) Боїнг-777 Malasia Airli... (420) фейк (212)

 Ернст назвав випадковою помилкою сюжет росТВ про "винищувачі ЗСУ" у справі MH17, а звіт про розслідування JIT - непрофесійним

Гендиректор російського пропагандистського "Першого каналу" Костянтин Ернст визнав помилкою сюжет про український винищувач, який нібито збив Boeing-777 рейсу MH17 в небі над Донбасом.

Про це Ернст заявив в інтерв'ю The New Yorker, передає Цензор.НЕТ.

У листопаді 2014 року "Перший канал" показав супутниковий знімок, нібито здобутий у західних спецслужб. На ньому Boeing-777 рейсу MH17 "атакує" "український винищувач". У знімку швидко розпізнали фейк.

На запитання, чому канал показав таке, Ернст визнав, що це була помилка. "Так, ми люди, ми робимо помилки, але не спеціально", - сказав він. Водночас глава "Першого каналу" відмовився визнавати офіційний звіт розслідування Об'єднаної слідчої групи (JIT). "Ви вірите, що нідерландський звіт - це правда, а я вірю, що нідерландський звіт непрофесійний", - заявив він.

Читайте також: Судовий розгляд у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Читайте також: У зв'язку з новими даними про можливу причетність до трагедії МН17 російських офіційних осіб ЄС знову закликає всі країни до співпраці зі слідством, - Косьянчич

Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164633
 
 
 Топ коментарі
 
Да, он эксперт. В деле вылизывания задницы ЛЮБОЙ власти.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
запаребриковый лишнехромасомно-скрепный Цирк должен быть вечен!
 показати весь коментар
 
 
А Эрнст у нас "эксперт"? Имеет, за плечами, как минимум, Военно-воздушную академию?...
 показати весь коментар
 
 
Да, он эксперт. В деле вылизывания задницы ЛЮБОЙ власти.
 показати весь коментар
 
 
Когда-то был человеком. Стал пропагандоном
 показати весь коментар
 
 
А был ли он человеком? Скорее всего нет. Просто подонок скрывал свою сущность. Как суходрыщив - табаков, кобзоны, лораки и прочая сволочь. А человек всегда остаётся человеком. Макаревич и Ахеджакова тому пример.
 показати весь коментар
 
 
Мені цікаві самі кацапи - до якого ступеню ідіотизму вони здатні дійти?...
 показати весь коментар
 
 
Яр, при всем уважении ты не прав в принципе! Кацап не может дойти др идиотизма, он от него еще просто и не отошел. Это его естественное состояние.
 показати весь коментар
 
Та то оно мудро-жопое чуть на всякий случай за послезавтрашний день ручкой голоснуло. Мало ли. Там по кацапщине если и завариться Варфоломеевская ночка, кишки километрами мотать будут. И как всегда не тем кому надо. Может и врядли---а может..... .
 показати весь коментар
 
 
Профессиональный холуй Эрнст подал голос. Из Параши.
 показати весь коментар
 
 
Видал я этого Эрнста. Он и есть ошибка. Папа с мамой ошиблись)
 показати весь коментар
 
 
Гаага замаячила, закрутились, аки уж под вилами
 показати весь коментар
 
 
.....тоже будет ОТВЕЧАТЬ со всей путинской ШАЙКОЙ !!!
 показати весь коментар
 
 
Я (колишній відеоінженер УТ-1) свого часу мав чимало приводів поржати з кацапських ляпів в монтажі та прямому ефірі. Не кажучи вже про ляпи тутешніх комуняк з колишніх редакцій інформації та пропаганди. А скільки диких (для зомбованого глядача) деталей у незмонтованому матеріалі доводилося бачити! Але все перекручувалося на м'ясорубках, приправлялося "модифікаторами смаку" і вивалювалося з екрану на голови екс-совків, "слабеньких на голівки". Хавай, охлосе!
Благо я з 1996 року зомбоящик не дивлюся взагалі.
 показати весь коментар
 
 
А я дивлюся... "Діскавері", "природничі... Особливо перед сном... Заспокоює... (Правда, і там бувають "ляпи"... При перекладі озвучки... Буває - сміюсь... Буває - матюкаюсь...).
 показати весь коментар
 
 
Зрідка "подорожі" і "тварин" і я можу подивитися. За компанію з дружиною. Але "політінформацію" - зась.
 показати весь коментар
 
 
Особливо зап'амяталось декілька серій з Діскавері про життя та службу моряків з авіаносця "Рональд Рейган" (мені є з чим і ким порівнювати) Вразило все, абсолютно. Взяти хоча б те, що моряків, які "залетіли" з випивкою спиртного, суд на борту зобовязує записатись у товариство анонімних алкоголіків та в обвязковому порядку написати есе про шкідливість алкоголю. Ернст назвав випадковою помилкою сюжет росТВ про "винищувачі ЗСУ" у справі MH17, а звіт про розслідування JIT - непрофесійним - Цензор.НЕТ 5805 Або, ніяка компютерна програма не справляється з розташуванням літаків на польотній палубі і до сьогодні спочатку роблять це з масштабованими моделями, а тільки потім...
 показати весь коментар
 
Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально -------- То есть этот идиот хочет сказать, что когда они лепили этот, с позволения сказать *сюжет* с истребителем, они не знали, что они делают? Ну тогда он еще больший дебил, чем кажется)))
 показати весь коментар
 
 
Робота в нього така. Що замовлять - те і висере.
 показати весь коментар
 
 
для ознакомления

Стерли в пыль: Израиль нанес сокрушительный авиаудар по системам ПВО РФ (Фото)Сирия

Эрнст назвал случайной ошибкой сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17, а отчет о расследовании JIT - непрофессиональным - Цензор.НЕТ 353https://www.technosotnya.com/2019/12/sterli-v-pyl-izrail-nanes-sokrushitelnyj-aviaudar-po-sistemam-pvo-rf-foto.html

Израильская армия нанесла удар по территории Сирии и уничтожила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1".

Информацию официально подтверждают информационные агентства Ближнего Востока, сообщая подробности авиаудара по российским системам ПВО, информирует "Диалог.UA" с ссылкой на "Рамблер".

Стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам позиций сирийской армии в ответ на удары сирийцев по территории Голанских высот.

В официальном сообщении Армия обороны Израиля сообщила, что авиаудары были произведены по местам расположения ракет класса "земля - воздух", военным базам и складам с оружием.

Информационные агентства смогли выяснить, что израильская армия разгромила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1", которые находились к югу от Дамаска.
Также были получены первые спутниковые снимки из космоса.
Журналисты напоминают, что Израиль регулярно наносит военные удары по объектам в Сирии, несмотря на поддержку режима Асада российскими властями.

"Спустя некоторое время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское руководство продемонстрировало, что намерено отстаивать свои интересы. Я дал понять, что тем, кто причиняет нам вред, мы нанесём вред в ответ, - сообщил глава правительства. - Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля".
 показати весь коментар
 
 
Ну да, кацапські буки зараз хіба мирні боінги збивати можуть, проти професійних воєнних льотчиків вони повний нуль...
 показати весь коментар
 
 
Точно! Истребителя там небыло - был фронтовой штурмовик Су-25!
 показати весь коментар
 
 
Є що арештовувати Эрнст назвал случайной ошибкой сюжет росТВ об "истребителе ВСУ" в деле MH17, а отчет о расследовании JIT - непрофессиональным - Цензор.НЕТ 9085
Підземні сховище газу
Діючі ПСГ групи Газпром:
на территории Германии - 1

Діючі об'єкти ПСГ за участю групи Газпром в якості співінвестора:

на території Німеччини - 3
на території Австрії - 1
на території Сербії - 1
на території Чехії - 1
на территории Латвії - 1
 показати весь коментар
 
ЁПРСТ, ЭРНСТ, я Х/З где ХЦП, ЁКеЛеМеНе и УПЦМП...поэтому ЭРНСТ и ПТН дружно ПНХ....
 показати весь коментар
 
 
Вася, покаятся лучше, чем помереть. Шо то чувствует, падлюка.
 показати весь коментар
 
 
Говномет - не покаялся
Говномет подстраховался
Ибо есть примеры
Например Юлиус Штрейхер,который был главным редактором "Дер Штурмер" был признан военным преступником и повешен в Нюрнберге
 показати весь коментар
 
 
а зачем НьюЙоркер берет интервью у этого кондома ?
 показати весь коментар
 
 
Як чому. Розіп'ятого жідофашіздобєндєровцамі мальчіка пам'ятаєш? - Оце тим мальчіком і був сам Ернст. А тепер цей мальчік і дає інтерв'ю 😃
 показати весь коментар
 
 
саме існування росії- жахлива помилка.
 показати весь коментар
 
 
«На вопрос, почему канал показал подобное, Эрнст признал, что это была ошибка. "Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально", - указал он. В то же время глава "Первого канала" отказался признавать официальный отчет расследования Объединенной следственной группы (JIT). "Вы верите, что нидерландский отчет - это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален", - заявил он Источник: https://censor.net.ua/n3164633»

А в те, що sin 45⁰= 0.707...., він теж вєріт?
 показати весь коментар
 
 
Головний герой отримає гонорар.........
Попробуйте сказати що то хабар за злив України.
Висновки по бандюковичу зроблені.
 показати весь коментар
 
 
он все знал с самого начала .собака .просто видимо шото изменилось .
 показати весь коментар
 
 
По сбитию гражданских Боингов кацапы - специалисты
 показати весь коментар
 
 
Ернст тепер співає відхідну бо хоче уникнути санкцій.
Адже за створення завідомо неправдивих свідчень теж наступає відповідальність, а СУД вже близько.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо что самолетом ошиблись, еслиб сбили правильный,, росийский,, то пробили б сухопутный коридор в крым и кучу восточных областей захватили.. Халатность и жесткий не профессионализм рос военных + везение))
 показати весь коментар
 
 
Да, да, чиста случайна и так 27 раз. да все проста в шоки от таких случайностей
 показати весь коментар
 
Роса это просто вода, а моча в глаза это скрепно
 показати весь коментар
 
Ошибкой было рождение ёпрста и ему подобных.
 показати весь коментар
 
 
Ну,зоотехнику на посту главы ОРТ виднее,что досадная ошибка,а что непрофессионализм.
 показати весь коментар
 
 
походу, приближающееся свято, а именно суд в гааге по мн-17, начало которого назначено на 9 марта 2020 года, делает тихесенько свое тело.
 показати весь коментар
 
 
Така заява Ернста може свідчити лише про одне - на ***** на Рашці вже поставили хрест 😕
 показати весь коментар
 
 
Зооветеринар,специалист по самолётам.
 показати весь коментар
 
 
Что ж ты фраер (Ернст)сдал назад?не по масти я тебе) Круг.
 показати весь коментар
 
 
случайная ошибка- это существование раши. АТАВИЗМ Ернст назвав випадковою помилкою сюжет росТВ про "винищувачі ЗСУ" у справі MH17, а звіт про розслідування JIT - непрофесійним - Цензор.НЕТ 4613
 показати весь коментар
 
 
тов.эрст есть сам очень большая ошибка природы))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору