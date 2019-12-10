 Ернст назвав випадковою помилкою сюжет росТВ про "винищувачі ЗСУ" у справі MH17, а звіт про розслідування JIT - непрофесійним

Про це Ернст заявив в інтерв'ю The New Yorker, передає Цензор.НЕТ.
У листопаді 2014 року "Перший канал" показав супутниковий знімок, нібито здобутий у західних спецслужб. На ньому Boeing-777 рейсу MH17 "атакує" "український винищувач". У знімку швидко розпізнали фейк.
На запитання, чому канал показав таке, Ернст визнав, що це була помилка. "Так, ми люди, ми робимо помилки, але не спеціально", - сказав він. Водночас глава "Першого каналу" відмовився визнавати офіційний звіт розслідування Об'єднаної слідчої групи (JIT). "Ви вірите, що нідерландський звіт - це правда, а я вірю, що нідерландський звіт непрофесійний", - заявив він.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
Восени 2017 року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
8 листопада Міжнародний суд ООН оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
14 листопада, Об'єднана слідча група у зверненні до можливих свідків констатувала, що володіє інформацією, яка вказує на те, що вплив Російської Федерації поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання терористів "ДНР", а їхня інтенсивність підвищилася в першій половині липня 2014 року.
Благо я з 1996 року зомбоящик не дивлюся взагалі.
Стерли в пыль: Израиль нанес сокрушительный авиаудар по системам ПВО РФ (Фото)Сирия
https://www.technosotnya.com/2019/12/sterli-v-pyl-izrail-nanes-sokrushitelnyj-aviaudar-po-sistemam-pvo-rf-foto.html
Израильская армия нанесла удар по территории Сирии и уничтожила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1".
Информацию официально подтверждают информационные агентства Ближнего Востока, сообщая подробности авиаудара по российским системам ПВО, информирует "Диалог.UA" с ссылкой на "Рамблер".
Стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяткам позиций сирийской армии в ответ на удары сирийцев по территории Голанских высот.
В официальном сообщении Армия обороны Израиля сообщила, что авиаудары были произведены по местам расположения ракет класса "земля - воздух", военным базам и складам с оружием.
Информационные агентства смогли выяснить, что израильская армия разгромила российские комплексы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1", которые находились к югу от Дамаска.
Также были получены первые спутниковые снимки из космоса.
Журналисты напоминают, что Израиль регулярно наносит военные удары по объектам в Сирии, несмотря на поддержку режима Асада российскими властями.
"Спустя некоторое время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильское руководство продемонстрировало, что намерено отстаивать свои интересы. Я дал понять, что тем, кто причиняет нам вред, мы нанесём вред в ответ, - сообщил глава правительства. - Мы будем продолжать обеспечивать безопасность Израиля".
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Підземні сховище газу
Діючі ПСГ групи Газпром:
на территории Германии - 1
Діючі об'єкти ПСГ за участю групи Газпром в якості співінвестора:
на території Німеччини - 3
на території Австрії - 1
на території Сербії - 1
на території Чехії - 1
на территории Латвії - 1
Говномет подстраховался
Ибо есть примеры
Например Юлиус Штрейхер,который был главным редактором "Дер Штурмер" был признан военным преступником и повешен в Нюрнберге
А в те, що sin 45⁰= 0.707...., він теж вєріт?
Попробуйте сказати що то хабар за злив України.
Висновки по бандюковичу зроблені.
Адже за створення завідомо неправдивих свідчень теж наступає відповідальність, а СУД вже близько.