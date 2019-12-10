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Все про:Одеса (2226) пожежа (1929) Яровий (70)

 На місці пожежі в одеському коледжі продовжують розшукувати чотирьох осіб, - Нацполіція

Доля чотирьох осіб, які вважаються зниклими безвісти після пожежі в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, залишається невідомою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції України, про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Станом на зараз трагедія забрала життя 12 осіб. Місце перебування 4 осіб поки невідоме, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одеська ОДА виділить майже 3 млн грн для сімей постраждалих і загиблих під час пожежі в коледжі, - глава адміністрації Куций

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164632
 
 
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4 человека пропало безвести, 5 трупов не удается идентифицировать. Как-никак один лишний.
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Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, во время визита нардепа к зданию колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Корявченков ("Юзик") припарковался на перекрестке в центре Одессы, заблокировав проезд спасателей к сгоревшему колледжу.

Соответствующее видео опубликовало местное издание "7 канал".
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