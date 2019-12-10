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 Політика України
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Все про:Порошенко (7835) Портнов (160) мінські угоди (1658) Труба (227) ДБР (707)

 ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського"

Державне бюро розслідувань відкрило кримінального провадження за фактом можливого здійснення п'ятим президентом України Петром Порошенком державної зради під час підписання Мінських угод в 2015 році. Адвокат Порошенка Ігор Головань вважає, що таким чином Портнов і Труба підставляють президента Зеленського.

Інформацію про відкриття провадження інформагентству "Інтерфакс-Україна" підтвердила речниця ДБР Анжеліка Іванова, інформує Цензор.НЕТ.

"Дійсно відкрито провадження за заявою за фактом можливого здійснення державної зради Порошенком під час підписання мінських угод", - повідомила вона.

При цьому екс-заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов у своєму Telegram-каналі розмістив копію відповіді ДБР на його ім'я, з якої випливає, що це він звернувся до ДБР щодо можливої держзради Порошенка під час підготовки та проведення 11 і 12 лютого 2015 року переговорів щодо змісту документа "Комплекс заходів, спрямованих на виконання мінських угод".

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Відомості про можливе скоєння злочину внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2019 року, розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація - за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань у блозі на "Українській правді" назвав відкриття провадження "дембельським акордом дуету Портнова Труби". На його думку, спроба оголосити Мінські домовленості держзрадою приурочена до Паризького саміту "нормандської четвірки".

"І їм байдуже, що звинувачують вони не стільки П'ятого Президента Порошенка, скільки Президента Зеленського і всю його команду переговорників, для яких Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави-члени якого віддані їхній повній імплементації", - написав Головань.

Адвокат Порошенка нагадав, що Мінські угоди в 2015 році дозволили зупинити агресію Росії та ввести проти неї міжнародні санкції, а Україні дали час і можливість для побудови нової армії.

"Агентам впливу держави-агресора головне – завдати шкоди Україні. І тому поки що очолюване Романом Трубою ДБР готове розслідувати хоч "державну зраду" у мінських домовленостях за заявою Портнова, хоч "державну зраду " у здійсненні контрнаступу і звільненні українських територій за заявою Шуфрича", - підсумував Головань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164631
 
   
 Топ коментарі
 
Нормально, Портнов слуга бежавшего Яныка подает на патриота, который отстоял Украину!!!
Да у Порошенко в то время, когда фактически не было армии, а РФ сдерживали одни добробаты, просто не было другого выбора, чтобы остановить российскую агрессию, целью которой был захват Мариуполя и создания коридора в Крым.
Чего так Путин и не добился, тем самым, создав огромные проблемы в Крыму с логистикой и это он никак Пороху простить не может!
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ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского" - Цензор.НЕТ 8517 Блазні зебільні, видихайте!
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А был ли президентом Порошенко, подозревает ГПУ?
Похоже, что на все 5 лет "правления" Украина для Порошенко была бизнес- интересом. Количество предприятий до президентства и к концу каденции. Думаю следаки ГБР все это расскрутят и соберут доказательную базу.
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Плыла лодочка, плыла и похоже приплыла, а вы все не раскачивание лодку, а лодочка в гавань идёт к пирсу "Державна зрада интересів України".
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Судячи по кількості шокоботів які тут зараз заробляють "шоколадки" мародеру і баризі ну дуже не хочеться вірити в те що він вже не біля "корита".
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Открыла дело после "Нормандской встречи"? Совпадение? Может домашнее задание?
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ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського" - Цензор.НЕТ 1747 Red_Sky_On

До речі, щось багато "випадковостей" за один день: закриття "Миротворця", законопроект про відміну "Закону про державну мову", ця "справа"... ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського" - Цензор.НЕТ 4378
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Тогда нужно посадить клоуна за дезертирство а с ним и зебуинов которые в это время под диваном обоссаные прятались
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будеш так бухать печень посадиш ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського" - Цензор.НЕТ 9187
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Хитросделаный Свинобарыга хотел и рыбку съесть, и дупу целой сохранить. А так не бывает. Поскольку попытка учинить хаос своим свиномайданом, основа которого закладывалась на враждебности к Минскому договору провалилась, то теперь пора отвечать.
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ЗеДятлы, покажите мне тест этих минских договорённостей с подписью Петруччо. без Фотошопа и прочих акробатов. И покажите мне документ ВР по которому они, эти соглашения, ратифицированы ВР. И мы посмеёмся вместе. К слову, а где в то же время, были эти портнов и труба, и чем они занимались?
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Блин, порохобот, ты где весь день лентяй был, какого хера за тебя должны другие вкалывать?
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газ бы при мародере был бы 140000, а сейчас 7000, ровно в два раза дешевле и куда бы эта маржа девалась? в офшоры свыни и свинярчуков-тварь должна сесть и ответить за предательство , мародерство, грабеж народа и страны
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"Мінські угоди" прописувала фрау Меркель,і таким чином щоб вони не мали конкретики, ну так заведіть спаву і на неї.
Зелесрань які ж ви і ушльопки.
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поросясрань таки сядет, слава портнову ДБР відкрило проти Порошенка справу за мінські угоди, його адвокат назвав це "дембельським акордом дуету Портнова-Труби і міною під Зеленського" - Цензор.НЕТ 3149
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Слава единственному Украинскому Президенту Порошенко.
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срань в спам
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Фатална грешка на КГБ Кукловодите Богдан, Ермак, Коломойски
Портнов и так далеее... , а и на самия малорос.
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