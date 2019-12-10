 Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради"

"Найбільш позитивне - це те, що відбувся навіть обмін думками щодо газу, який не призвів до жодної зради. Це дуже позитивно. На мій погляд, дуже позитивно те, що "Нафтогаз" зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, які завдав "Газпром" в Україні", - сказала Зеркаль в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона також зазначила, що підсумкове комюніке зустрічі має кращий вигляд, ніж вона очікувала.
"З негативу можу сказати, що фіксація "формули Штайнмаєра" вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто. Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо", - додала Зеркаль.
Вот только мнение о том, кто конкретно эти "все" кардирально противоположные.
Наверно, я погиб: робею, а потом -
Куда мне до нее! Она была в Париже,
И я вчера узнал - не только в нем одном.
Мог слить Украину - но не слил!
Однозначно молодец!
Была такая возможность слить - а он таки не слил!
Еще раз молодец!!!
а где моника.. он не ездил? ))))
конеШно сознательно... в офшоры монике капнуло...))))
Севастопольській Морзавод Путін тупо ВКРАВ у Порошенка. Націоналізація, називається.
с одним моника засветился совсем недавно... в мае... сразу после короны
Вчера Зеркаль была нормальной, а сегодня - предатель!
Как это по-порохоботски!
Как это по-лахтински !
Из 5 лет российской агрессии у Украины набралось одно достижение - пара сотен пленных, которых, конечно, жалко, но это не достижение перед государством и перед обществом - их освобождение. Даже в конституции такого пункта нет. Есть пункт о защите государственной граници как главнейшей задачи всего народа, который с треском провален. Результат отрицательный, в действительности, даже не нулевой. Зеленский играл роль побитой собаки, в промежутках красовавшись на камеру. Позорище.
Даже банки меда не привез - это вдвойне лузер.
Плохо им сейчас...
"Кролик, которому удалось непереваренными быстро вылезти с другой стороны удава"
«02:51, 10 декабря 2019. Газовый тупик.
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов.»
https://lenta.ru/articles/2019/12/10/finish_badly/
порохоботы, выпейте яду и не мучайтесь.
Ця істота натякає, що "самому" досі не доповідали про результати арбітражу чи до чого цей взкукурік?
на запитання "Що?Іще чого-це ж він до нас липне,гімнюк."
https://www.youtube.com/watch?v=rqglvQkEZCQ
1 ч. ·
Реальність ХХІ сторіччя полягає у тому, що території, разом з населенням, мігрують до інших держав. Тому я впевнений, що головним завданням України є не ті пріоритети, які, як правило, у нас розставляють у суспільстві. Звичайно, економічне реформування країни, боротьба з корупцією є важливими для будь-якої держави. Але коли будь-який західний інвестор мене запитує, чому Україна не може повторити хоча б шлях Румунії, я йому відповідаю: "Тому що в Румунії немає жодної людини, яка має сумніви, що вона румун, а в Україні - є сотні, тисячі людей, яким взагалі байдуже, хто вони". Якщо ми хочемо, щоб Україна була цивілізованою, демократичною європейською державою, то першим і останнім завданням цієї країни є захист ідентичності, щоб люди, які тут живуть не сумнівалися, що вони українці і для них важливими є мова, розуміння української історії, культура, україномовне телебачення, україномовне радіо, тяжіння до власного культурного світу.
Виталий Портников
Или это только мне так услышалось???