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 Політика України
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Все про:нормандська четвірка (882) Зеркаль (227)

 Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради"

Ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає позитивним підсумком зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі обговорення газового питання "без зради".

"Найбільш позитивне - це те, що відбувся навіть обмін думками щодо газу, який не призвів до жодної зради. Це дуже позитивно. На мій погляд, дуже позитивно те, що "Нафтогаз" зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, які завдав "Газпром" в Україні", - сказала Зеркаль в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що підсумкове комюніке зустрічі має кращий вигляд, ніж вона очікувала.

"З негативу можу сказати, що фіксація "формули Штайнмаєра" вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто. Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо", - додала Зеркаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164629
 
   
 Топ коментарі
 
У Зеркаль дипломатична мова, де трохи занадто означає поганий результат.
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Всё! Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады" - Цензор.НЕТ 5854
Вчера Зеркаль была нормальной, а сегодня - предатель!
Как это по-порохоботски!
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А мы то думали, договорённость об обмене пленных...
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Всех на всех, кстати.

Вот только мнение о том, кто конкретно эти "все" кардирально противоположные.
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Не утратит, красоту и ум одноклеточные не различают.
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А у Зебилов одна радость, что Моника не накосячила. От это достижение. 😀
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Наверно, я погиб. Глаза закрою - вижу.
Наверно, я погиб: робею, а потом -
Куда мне до нее! Она была в Париже,
И я вчера узнал - не только в нем одном.
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Да! Гидрант молодец!
Мог слить Украину - но не слил!
Однозначно молодец!
Была такая возможность слить - а он таки не слил!
Еще раз молодец!!!

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"что "Нафтогаз" смог озвучить" )))
а где моника.. он не ездил? ))))
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"что это был компромисс, на который пошли сознательно Источник: https://censor.net.ua/n3164629"
конеШно сознательно... в офшоры монике капнуло...))))
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Он богатый потому что жлоб и умеет работать с деньгами, ну а щедрые обычно голодранцы. Да, щедрый ты наш?
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Свежая статья от 14 года, а за 91 ниче не нашел? 😀
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Так что там про завод ватничек или так пукнуть в лужу как обычно?
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То ватоцефал.

Севастопольській Морзавод Путін тупо ВКРАВ у Порошенка. Націоналізація, називається.
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Палишься кацапчик, ссылка прямо на кацапскую методичку. Завод в Севастополе отжат вашими еще в 2014-м.
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Кто у него отожмет, ватничек, там все договорено.
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Это откуда же такие выводы, проницательный ты наш?
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монике капает от пукина.... кошельки у того разные,
с одним моника засветился совсем недавно... в мае... сразу после короны
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О, то ;формула Штанмаєра; для неї лише ;трохи занадто;?- Абалдєть.
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У Зеркаль дипломатична мова, де трохи занадто означає поганий результат.
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Та результат не просто поганий- це повна лажа.
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Я Зеракль считал умней, но и она на петину зраду повелась, везде ее ищет.
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Твою мать! А ты в жизни хоть 1/1000 добился от того что она сделала в жизни? Ты пустое просто место.
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ты ее лично знаешь? тогда просто а тряпочку Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради" - Цензор.НЕТ 2940
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Конечно не знаю. А поскольку тут лично никто никого не знает, то всем писакам надо просто в тряпочку. Правда? Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради" - Цензор.НЕТ 7899
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Всё! Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады" - Цензор.НЕТ 5854
Вчера Зеркаль была нормальной, а сегодня - предатель!
Как это по-порохоботски!
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Сам насрал, и показал на другого.
Как это по-лахтински !
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из пальца высасывать итоги, которых и на дно чашки не нагрести.

Из 5 лет российской агрессии у Украины набралось одно достижение - пара сотен пленных, которых, конечно, жалко, но это не достижение перед государством и перед обществом - их освобождение. Даже в конституции такого пункта нет. Есть пункт о защите государственной граници как главнейшей задачи всего народа, который с треском провален. Результат отрицательный, в действительности, даже не нулевой. Зеленский играл роль побитой собаки, в промежутках красовавшись на камеру. Позорище.

Даже банки меда не привез - это вдвойне лузер.
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Порохоботы от безысходности ещё и не такую ересь будут городить Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради" - Цензор.НЕТ 7253
Плохо им сейчас... Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради" - Цензор.НЕТ 9293
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Самый положительный итог встречи "кролика и удава":

"Кролик, которому удалось непереваренными быстро вылезти с другой стороны удава"
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Дожились - вважаємо перемогою, коли янелоху не дали десь напортачити...
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Если учитывать, что мародёр лажал с завидным постоянством, то да. Только не "дожились", а ДОЖДАЛИСЬ. Наконец-то. Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады" - Цензор.НЕТ 3616
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Ти про бєню??? Так янелох йому допомогав мародьорити - мільйярд гривень з привату відмито через його хвирму... На откат він собі дачку в Італії прикупив, поряд з цаповими хозяєвами...
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Нєлох став на коліна перед х...лом і випросив зміни в конституцію України - ну ні разу не налажав, нє?
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это скоро закончится и в твоем доме будет играть музыка
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Вов-уов-уов ! зачекайте ! Якого дідька газові питання ВЗАГАЛІ обговорювались в Парижі ? До яких поступок України прив'язали газові мутки ? Хто стане новим мільярдером ?
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Такого, что пуйло иначе на переговоры не приехало бы.
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Вєлікокассабія всралась.

«02:51, 10 декабря 2019. Газовый тупик.
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов.»

https://lenta.ru/articles/2019/12/10/finish_badly/
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Кругом зрада!
порохоботы, выпейте яду и не мучайтесь. Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады" - Цензор.НЕТ 6186
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Да вот как то не зрада вся с командой Пороха связана. Мучайся Зебил
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Да уж... Такая зрадная зрада сорвалась. 😂
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Цікаво, а чи вважає Дзеркаль зрадою те, що Зеля відмовився вести будь-які перемовини з невідомими тваринами з невідомих псевдореспублік? Це є теж одним з позитивних моментів цієї зустрічі. А от Пеця радо ганяв своїх великих перемовників, ведмедчукчу також, до Мінську підписувати щось з тваринами.
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Ти не в курсі ? Згідно вчорашніх угод вєлічайшого прізєдєнта,ці тварюки будуть легально перебувати в парламенті.Навіщо перемовлятися з головорізами ? А от з головорізами-депутатами-будь-ласка.
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Про вибори на Донбасі ще Пеця співав, вони, можливо, й відбулися би, якби не проведені орками псевдовибори 11 листопада 2018 року.
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Вот все и стало на свои места. Удачи тебе лана на самом правдивом канале Украины, ты там точно будешь своей Зеркаль: Самый положительный итог встречи "нормандского формата" – обсуждение газового вопроса "без зрады" - Цензор.НЕТ 5030
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Это точно, там Петро на своем канале вместо допросов круглые сутки методички пишет!
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зрада когда крым и донбасс на рошен выторговал барыга
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""Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража"
Ця істота натякає, що "самому" досі не доповідали про результати арбітражу чи до чого цей взкукурік?
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ПО кидькам ПО і ботам не зрозуміти,що на запитання наших дівчать біля ОП "Ви тут стоїте за Порошенка?"-від того відхрещувалися,як від навіженого,відповідаючи запитанням
на запитання "Що?Іще чого-це ж він до нас липне,гімнюк."
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Добавлю лише те, що Зеро так Зеро і залишиться. Бо йому в заслугу ставлять те, що воно втрималось і не обісралось. А якщо трохи обісралось, то не в штани. І встигло добігти до туалету. А так гадаю, що великої зради поки що не відбулось. Так, я знаю, що "поки що" тре писати капсом
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"Все мои знакомые удавы обычно описывают свои впечатления от встречи с кроликами словами: "Я очень доволен". А все мои знакомые кролики, которым удавалось непереваренными быстро вылезти с другой стороны, как правило говорят слово "ничья". ©
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Любые переговоры и договорняки с кацапами - это *********** смого себя ..... ничего из этого не стоит и бумаги ....т.к. ******** никогда не придерживаеться никаких обязательств.
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Виталий Портников
1 ч. ·

Реальність ХХІ сторіччя полягає у тому, що території, разом з населенням, мігрують до інших держав. Тому я впевнений, що головним завданням України є не ті пріоритети, які, як правило, у нас розставляють у суспільстві. Звичайно, економічне реформування країни, боротьба з корупцією є важливими для будь-якої держави. Але коли будь-який західний інвестор мене запитує, чому Україна не може повторити хоча б шлях Румунії, я йому відповідаю: "Тому що в Румунії немає жодної людини, яка має сумніви, що вона румун, а в Україні - є сотні, тисячі людей, яким взагалі байдуже, хто вони". Якщо ми хочемо, щоб Україна була цивілізованою, демократичною європейською державою, то першим і останнім завданням цієї країни є захист ідентичності, щоб люди, які тут живуть не сумнівалися, що вони українці і для них важливими є мова, розуміння української історії, культура, україномовне телебачення, україномовне радіо, тяжіння до власного культурного світу.
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Ну таки да, ЗЕбобики ждите теперь всей той ху-ни которую вам втирали на пороха, в адрес зеленского.
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Чем Путин будет действительно заниматься - будет новый саммит через несколько месяцев или нет - так это содействием внутренней дестабилизации в Украине. потому что в Кремле станут исходить из своей логики - что если доказать украинцам, что Зеленский никакой не миротворец, а очередной представитель пресловутой "партии войны", "волк в овечьей шкуре", да к тому же еще и грабящий людей непосильными тарифами (memento платежки!), собирающийся продать украинскую землю чужакам (memento евреи!) и потакающий олигархам (memento Коломойский!), то следующим своим президентом граждане обязательно изберут настоящего миротворца и друга России - Медведчука ну или в худшем случае Бойко. И вот этот настоящий миротворец принесет мир на Донбасс (просто Украина станет "ДНР"), уменьшит тарифы (ага), выгонит олигархов (ну не всех, но какая разница), спасет украинскую землю (ну не от россиян). Но при этом ждать очередных выборов в Украине мочи нет, потому что к 2024 году украинский вопрос должен быть уже решен.

Виталий Портников
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А що це за мода на слово "зрада"? тіпа шо чіста украінскає явлєніє? тіпа зрадили Рассію?
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Cильно Зеленский лыбился на камеры, как для простого договора отвести войска. Ничего другого из конкретики не решили.
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Рискованно такие вещи говорить на Прямом, могут больше и не пригласить Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради" - Цензор.НЕТ 148
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что бы сейчас не произошло,- будет водой на зеленое колесо.
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Но Зебил то сказал, что долг будем брать газом!
Или это только мне так услышалось???
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Бумеранг,запущений ПО кидьками, повертається з Парижа!"Зрада" та "Капітуляція" Зеленського не пройшла-стрілки перевести соєвим на теперішніх не вдалося-Меркель і навіть неприсутній Штейнмаєр "злили" Пороха,як розробника Мінських Домовленностей і навіть так званної "Формули".Прийдеться зрадникові відповідати!https://tyzhden.ua/News/238554
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