 Зеркаль: Найбільш позитивний підсумок зустрічі "нормандського формату" - обговорення газового питання "без зради"

"Найбільш позитивне - це те, що відбувся навіть обмін думками щодо газу, який не призвів до жодної зради. Це дуже позитивно. На мій погляд, дуже позитивно те, що "Нафтогаз" зміг озвучити самому Путіну результат Стокгольмського арбітражу, і що це не політичне рішення, його треба виконувати, і ніщо не завадить Україні вимагати від Росії компенсацію за збитки, які завдав "Газпром" в Україні", - сказала Зеркаль в ефірі телеканалу "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що підсумкове комюніке зустрічі має кращий вигляд, ніж вона очікувала.

"З негативу можу сказати, що фіксація "формули Штайнмаєра" вже в комюніке для мене виглядає трохи занадто. Але я так розумію, що це був компроміс, на який пішли свідомо", - додала Зеркаль.

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