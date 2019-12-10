 Заступника міністра МВС Геращенка намагалися розіграти від імені заступника голови ОП Тимошенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Кілька слів про елементарні принципи гігієни при спілкуванні в месенджерах і соціальних мережах".

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