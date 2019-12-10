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 Політика України
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Все про:Геращенко Антон (442) пранкери (21) Тимошенко_Кирило (18)

 Заступника міністра МВС Геращенка намагалися розіграти від імені заступника голови ОП Тимошенка

Заступника міністра МВС Антона Геращенка спробували розіграти від імені заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Кілька слів про елементарні принципи гігієни при спілкуванні в месенджерах і соціальних мережах".

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Заступника міністра МВС Геращенка намагалися розіграти від імені заступника голови ОП Тимошенка 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164627
 
 
 Топ коментарі
 
И что теперь?Наградим Геращенко званием Самый умный чиновник года и дадим почётную грамоту??
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"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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Тошу можно разыграть только в качестве приза на одну ночь для его однофамилицы Иры.
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И что теперь?Наградим Геращенко званием Самый умный чиновник года и дадим почётную грамоту??
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А кто у нас замглавы Офиса Президента Юлии Владимировны Тимошенко ?
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Причем тут Юля? Статью читал или,как всегда?
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не ржавеет твоя старая любовь к Багине ?
Члена колегії МВС Геращенка намагалися розіграти від імені заступника голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9909
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І від щастя антоніна вилизало саму найбільшу тарілку!
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Тошу можно разыграть только в качестве приза на одну ночь для его однофамилицы Иры.
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Не знаю хто це. Но по тебе соскучился. Давненько не виделись.
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Та я ж тебя не первый день читаю

и ну его нахрен твои хорошие смыслы
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- Мойша, а ты знаешь, что Беня - *******? - Что, занял денег и не отдал?! - Да нет, в хорошем смысле!
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То, шо тебя эта тема волнует, я понял раньше
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) Меня волнует... Ты наше правительство видел?
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"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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нормальная гигиена - 50-ти минутная задержка с ответом
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могу поспорить. он в это время пробивал по телефону писал тимошенко это сообщение или нет. переляканые козлики
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Это был не тот джокер. Можно было говорить правду. Просто Геращенко не понял.
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Антон Геращенко не той політик, яким можна гордитися😏
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Тоське не предложили тарелку для вылизывания, поэтому он не пошел на разговор , стимула не было Члена колегії МВС Геращенка намагалися розіграти від імені заступника голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6296
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Скажите, вы часом не с Винницы?
- Нет, я не с Винницы.
- О! Так мы с вами земляки!
- Это как так?
- Я тоже не с Винницы
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Было все тривиальнее. Про Антошу- почти все забыли. Вот он посидел, посидел подумал, подумал и решил- дай ка я о себе напомню нетривиальным способом, придумаю какую- нибудь легенду про бдительного миллиционера и вкину эту галиматью в знакомые СМИ?
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"...Пупсик, мой сладкий пупсик
Я на край света, уйду с тобой..."©
После того, как, будучи советником министра МВД Тосик Геращенко наглядно продемонстрировал свою квалификацию, не стесняясь под объективом в ресторане вылизавши тарелку, Аваков произвёл его в заместители. И теперь гораздо чаще обычно Аваков выглядит совершенно довольным. Опять же, экономия на туалетной бумаге.
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Типично жёлтая мулька. Мыло. Но мыловары то с собачьим сырьём работают.
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