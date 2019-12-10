 Заступника міністра МВС Геращенка намагалися розіграти від імені заступника голови ОП Тимошенка

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Кілька слів про елементарні принципи гігієни при спілкуванні в месенджерах і соціальних мережах".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Кілька слів про елементарні принципи гігієни при спілкуванні в месенджерах і соціальних мережах".
и ну его нахрен твои хорошие смыслы
Я на край света, уйду с тобой..."©
Самый упитанный пупс МВД Тосик Геращенко вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
- Нет, я не с Винницы.
- О! Так мы с вами земляки!
- Это как так?
- Я тоже не с Винницы
Я на край света, уйду с тобой..."©
После того, как, будучи советником министра МВД Тосик Геращенко наглядно продемонстрировал свою квалификацию, не стесняясь под объективом в ресторане вылизавши тарелку, Аваков произвёл его в заместители. И теперь гораздо чаще обычно Аваков выглядит совершенно довольным. Опять же, экономия на туалетной бумаге.