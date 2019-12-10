 Не кожен законопроєкт нашого депутата є позицією фракції, - Ткаченко про ініціативу Бужанського скасувати закон про мову

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Народні депутати мають право реєструвати будь-які законопроєкти. В парламенті на це немає цензури. Але не кожен законопроєкт, зареєстрований депутатом від "Слуги народу", є позицією фракції і має розглядатися відповідним комітетом, у даному випадку, - з питань гуманітарної та інформаційної політики, який я очолюю", - написав Ткаченко.
Він зазначив, що тексту законопроєкту він і його колеги-депутати ще не бачили, також немає його і на сайті Верховної Ради.
"Офіційні висновки Венеціанської комісії щодо закону про мову розглядатимуться разом із Міністром культури, молоді і спорту, з Уповноваженим щодо захисту державної мови і це питання перебуватиме виключно в юридичній площині", - зазначив Ткаченко.
"Особисто - поспіх колеги в цьому чутливому питанні - не підтримую", - додав він.
За словами Ткаченка, позиція президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" полягає в тому, що мова більше ніколи не буде питанням, що розділяє Україну.
"Всі попередні два десятиліття українці не змогли побудувати країну, про яку мріють, саме тому, що постійно сперечалися як про релігію, так про мову та історію. Ми перегортаємо цю сторінку і формуємо новий порядок денний, який об'єднає всіх. Це - сильна і багата, незалежна, європейська Україна, в якій комфортно і безпечно всім", - завершив Ткаченко.
Раніше у вівторок, 10 грудня стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що втратив чинність "на базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії".
6 грудня Венеціанська комісія розкритикувала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" як такий, що створює підставу для дискримінації національних меншин.
Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалила Верховна Рада VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.
Пусть этим языком будет УКРАИНСКИЙ!
А раз нет разницы, то зачем что-то менять?
Було б інакше - бужанські вже були б позафракційні у кращому випадку.
Все просто, 3 логічні варіянти. Якщо "законопроект нашего депутата НЕ является позицией фракции", то
1 депутат "помилився" з вибором фракції.
2. депутат "купив" собі місце у фракції
3 фракція бреше щодо своєї позиції.
на кожний т.зв законопроект призначено дурня, якщо реакція вже надто радикальна, то можна повторювати цю мантру.
Втім, це зайвий раз доводить що зелена цвіль переймає усі здобутки москальської влади.
т.е как голосовать - так как один...(и забудьте про свое собачье мнение)
а как хрень в законопроекты - так то личная отсебятина и вы не приделах?
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Повна брехня від Ткаченко, якщо пам'ятати як приймали не читаючи законопроекти. СН не мають власної думки і є простими кнопкодавами.
Що ти чурбане несеш,закон не підтримали і ви всю вину зваюєте на ублюдка із вашої же фракції?Вбивати таких лицемірів мало,вас треба ***** в сбірь років на 25-ть валити ліс.
Браво Вахтанг Константинович.
подгораете, ЗЕлень?
чувствуете что скоро гнать будут ?
Это (никто не нападает) очень быстро пройдёт если там заведётся побольше гаварящих па русски.