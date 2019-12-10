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 Політика України
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Все про:Ткаченко Олександр (50) українська мова (311) Бужанський (14)

 Не кожен законопроєкт нашого депутата є позицією фракції, - Ткаченко про ініціативу Бужанського скасувати закон про мову

Глава парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко прокоментував ініціативу свого однопартійця Бужанського про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати мають право реєструвати будь-які законопроєкти. В парламенті на це немає цензури. Але не кожен законопроєкт, зареєстрований депутатом від "Слуги народу", є позицією фракції і має розглядатися відповідним комітетом, у даному випадку, - з питань гуманітарної та інформаційної політики, який я очолюю", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що тексту законопроєкту він і його колеги-депутати ще не бачили, також немає його і на сайті Верховної Ради.

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"Офіційні висновки Венеціанської комісії щодо закону про мову розглядатимуться разом із Міністром культури, молоді і спорту, з Уповноваженим щодо захисту державної мови і це питання перебуватиме виключно в юридичній площині", - зазначив Ткаченко.

"Особисто - поспіх колеги в цьому чутливому питанні - не підтримую", - додав він.

За словами Ткаченка, позиція президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу" полягає в тому, що мова більше ніколи не буде питанням, що розділяє Україну.

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"Всі попередні два десятиліття українці не змогли побудувати країну, про яку мріють, саме тому, що постійно сперечалися як про релігію, так про мову та історію. Ми перегортаємо цю сторінку і формуємо новий порядок денний, який об'єднає всіх. Це - сильна і багата, незалежна, європейська Україна, в якій комфортно і безпечно всім", - завершив Ткаченко.

Раніше у вівторок, 10 грудня стало відомо, що нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський вніс до парламенту законопроєкт про визнання закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що втратив чинність "на базі нововиявлених обставин, зважаючи на рішення Венеціанської Комісії".

6 грудня Венеціанська комісія розкритикувала закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" як такий, що створює підставу для дискримінації національних меншин.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалила Верховна Рада VIII скликання 25 квітня. За нього проголосували 278 народних депутатів. Тодішній президент Петро Порошенко підписав закон 15 травня.

Не кожен законопроєкт нашого депутата є позицією фракції, - Ткаченко про ініціативу Бужанського скасувати закон про мову 01
Не кожен законопроєкт нашого депутата є позицією фракції, - Ткаченко про ініціативу Бужанського скасувати закон про мову 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164626
 
 
 Топ коментарі
 
КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТЬ?
Пусть этим языком будет УКРАИНСКИЙ!
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Так гоните этого бужанского ссаными тряпками..
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та ты шо?
т.е как голосовать - так как один...(и забудьте про свое собачье мнение)
а как хрень в законопроекты - так то личная отсебятина и вы не приделах?
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КАКАЯ РАЗНИЦА НА КАКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТЬ?
Пусть этим языком будет УКРАИНСКИЙ!
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его не знают Слуги типа Украинского народа они евреи малороссы кацапы и прочие с 2-5 паспортами шобла банда... а так никакой прблемы нет... акроме наличия в стране зеленой плесени....
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Бужанського потрібно вигнати з парламенту, показово та примусово. Буде бикувати в місцевій сільській раді.
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Та зачем ? ?? Пусть буде вяликий и магучий ! Адиннрод же *****!
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Так уже есть закон про Украинский язык. И этот закон принят.
А раз нет разницы, то зачем что-то менять?
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Так гоните этого бужанского ссаными тряпками..
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Бужанский кремлевская подстилка. Это не первый его выпад, он просунулся в зелень с конкретной целью: топить все украинское.
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Так цвіль зелена для того й виникла. А бужанський просто вчасно до неї приєднався.

Було б інакше - бужанські вже були б позафракційні у кращому випадку.

Все просто, 3 логічні варіянти. Якщо "законопроект нашего депутата НЕ является позицией фракции", то

1 депутат "помилився" з вибором фракції.
2. депутат "купив" собі місце у фракції
3 фракція бреше щодо своєї позиції.
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Так это не государственный вопрос. Это вопрос от сепара.
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Вірю, як собі Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке - Цензор.НЕТ 7971
на кожний т.зв законопроект призначено дурня, якщо реакція вже надто радикальна, то можна повторювати цю мантру.
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"Открыл "Америку"... В России уже два десятка лет подобное практикуется... Жириновского, Мизулину, Милонова, Малафеева, Дугина, Пескова, и некоторых других именно для этого и содержат...Только там изощрённее: "вброс", потом наблюдение - если народ "сопит в три дырки " - озвучивают официально... Если народ "встал на дыбы" - "открещиваются, именуя "ляпнувшего" дураком и заявляя, что это его "личная инициатива"...
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Не приписуйте мені чужі досягнення. Самі ж пишете 20 років у московії.
Втім, це зайвий раз доводить що зелена цвіль переймає усі здобутки москальської влади.
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Так это, если не ймётся - выходите уже в Раде все, доставайте писюны, дрочите, можете рояль на трибуне поставить. Потому что уже конкретно достало вот это решение глупостей. Уж лучше уже на рояль подрочить.
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та ты шо?
т.е как голосовать - так как один...(и забудьте про свое собачье мнение)
а как хрень в законопроекты - так то личная отсебятина и вы не приделах?
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********* - как зеленый Змей Горыныч, сколько голов - столько мнений.
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Але як кнопкодавити, то синхронізація кінцівок непогана...
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Саме так. В Змія голів то багато, а лап всього дві. Тулуп же взагалі один.
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Вот приятно иметь дело с профессиональным змиеведом! И лапы две, и в тулуп одет... Зелёный, хоть, змий?
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Закон о іноземних агентах,щоб всім було зрозуміло хто знаходиться на боці ворога України.
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Так так ...адиннарод , мишебратья , давайте изик сделаим гасударственним
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Він буде виключений з фракції, як двое до цього, що не були згодні з позицією фракції? Чи знов подвійні стандарти?
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Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке
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Повна брехня від Ткаченко, якщо пам'ятати як приймали не читаючи законопроекти. СН не мають власної думки і є простими кнопкодавами.
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А я то думав що законопроекти розробляє та узгоджує фракція і без згоди фракції він не віноситься на оговорення в ВР.
Що ти чурбане несеш,закон не підтримали і ви всю вину зваюєте на ублюдка із вашої же фракції?Вбивати таких лицемірів мало,вас треба ***** в сбірь років на 25-ть валити ліс.
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В беседе двух интеллектуалов Вахтанга Кикабидзе и кинодраматурга Виктора Мережко затронули тему братских народов и языков.Кикабидзе говорит,мы не можем быть братскими народами,потому я грузин выучил русский язык,а вы Виктор не знаете грузинского.Нет паритета братства 50 на 50.
Браво Вахтанг Константинович.
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Гнати з влади лайно,котре йде проти української мови.
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У советских "украинцев" родной язык,на котором говорил членин,у них и мозги московского направления Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке - Цензор.НЕТ 1909
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вставил тебе, Сашко, фитиль партайгеноссе ? Не каждый законопроект нашего депутата является позицией фракции, - Ткаченко об инициативе Бужанского отменить закон о языке - Цензор.НЕТ 3264

подгораете, ЗЕлень?
чувствуете что скоро гнать будут ?
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Канада, 67% !!!говорит на родном английском, 21,5% !!!говорит на родном французском, в стране два государственных языка и большая часть населения говорит на двух языках, в Швейцарии три государственных языка. Никто на эти страны не нападает с целью защиты какой либо языковой группы и они процветают.
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Рашке похер даже если у нас русский государственный будет, они найдут причину портить нам жизнь, будут добиваться чтобы мы носили косоворотки и играли на балалайках..
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Ты похоже прав, найдут суки к чему придраться, натура такая цаповая.
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никто не нападает потому что у них не дебильно-матерный русский (на каком и пишу).

Это (никто не нападает) очень быстро пройдёт если там заведётся побольше гаварящих па русски.
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Ну да ... Англия и Франция на другом континенте, а грязные смердячие перегаром кацапы рядом - за поребриком!
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А українцям буде безпечно і комфортно у цій вашій Україні? Саме українцям, а не всім? У всіх решти, окрім кримських татар, є інше місце на Землі, де може бути комфортно. У українців немає іншого місця, окрім України
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зе-воши, канешна - у вас демократия и вы нипричём...
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Щоб у нас з Мовним Законом не вийшла така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній державі демократичній республіці Біларусь, вона була припинена антибеларуським референдумом, який провели з ініціативи такого як у нас ...резидента ЗЕбила капитулянта проросійського диктатора ...резидента кремля Лукашенка. Через неправильне розуміння ситуації з рівноправністю мов і «щоб не обмежувати права окупаційної російської мови» біларуси необдумано вирішили надати їй, нарівні з своєю рідною біларуською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останім цвяхом в труну біларуської мови яка просто зникла, як і почала зникати Біларуська держава яка поступово перетворюється в бесправну колонію у складі жахливої не словянськоъ паРаші. Страшний гіркий досвід біларусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо нового українофоба..резидента -ЗЕбіла і депутатів вже нового не ясно якого може і антиукраїнського парламенту ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним бесправним колоніям, а Украина не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії. Тепер вже нема рідної біларуської мови самі знищили її беларуси і перетворилися у бульбашів -недокацапів. А це означає що тепер немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває сувереної держави , а може бути тільки а в даному випадку бесправна кацапська колонія.
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