 Мінінфраструктури та ФДМ оголосили конкурс на оренду майна аеропорту "Бориспіль"

Про це заявили міністр інфраструктури Владислав Криклій та голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Питання оренди у аеропорту Бориспіль не вирішено з квітня 2018 року. Раніше для оренди площ в аеропорту Бориспіль виставлявся один великий лот, це фактично обмежувало коло учасників конкурсу. До сьогодні процедура не була змінена. Якщо ми хочемо отримувати з оренди більше – ми маємо по іншому до цього підходити. Що наразі пропонується? У нас спільна позиція з Фондом державного майна – має бути конкуренція між потенційними орендарями. Хто запропонує найкращі умови – той орендуватиме", - зазначив Криклій.

"Ми домовилися з Міністерством інфраструктури, що в оренду передаватимуться тільки об’єкти з визначеною площею та цільовим призначенням. Це сприятиме прозорості проведення конкурсу та допоможе більш ефективно використовувати державне майно", - підкреслив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

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Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір передати на конкурсних умовах в оренду площі, розташовані у Терміналі F та D.

Конкурс організовує та проводить Регіональне відділення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівських областях.

Потенційні орендарі мають звернутись до Регіонального відділення Фонду.

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