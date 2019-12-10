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Все про:Дніпропетровщина (619) похорон (739) смерть (3686) Ян Осока (887) 53 окрема механізована бригада (48)

 Українського воїна Романа Безпалого, який загинув у полоні терористів, поховають 11 грудня на Дніпропетровщині. ФОТО

11 грудня, в селі Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області, о 12.00 відбудеться церемонія прощання з загиблим українським воїном Романом Володимировичем Безпалим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Безпалий, 17.06.1981 року народження, старший сержант, військовослужбовець 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот" 53-ї окремої механізованої бригади, який був одним із восьми військовослужбовців, які 22 травня цього року потрапили в полон до терористів поблизу селища міського типу Новотроїцьке Донецької області, і загинув у полоні (за твердженнями терористів - наклав на себе руки в камері СІЗО так званого "МДБ ДНР" Донецька). 12 листопада тіло Романа без внутрішніх органів було передано українській стороні, на початку грудня його особу підтвердила експертиза ДНК.

У нього залишилися батько і дружина.

Українського воїна Романа Безпалого, який загинув у полоні терористів, поховають 11 грудня на Дніпропетровщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164624
 
 
 Топ коментарі
 
По сути хлопца просто разобрали на органы дырявые твари под заказ...зато наши ссср-судьи праявляют вяличайший гуманизм прикрываясь ненавистной им гейропой и даюют убийцам ночной домашний арест ((((((
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По сути хлопца просто разобрали на органы дырявые твари под заказ...зато наши ссср-судьи праявляют вяличайший гуманизм прикрываясь ненавистной им гейропой и даюют убийцам ночной домашний арест ((((((
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Согласен с Вами, но похоже дынырывоцы хотели скрыть следы насильственной смерти, поэтому и убрали органы. Забили парня скоты.
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и о каком мире с этими тварями жирная свинья сивуха нам рассказывает? ПАМЯТЬ ПОГИБШЕМУ ЗАЩИТНИКУ УКРАИНЫ!
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Взять в плен сепара, а лучше москальского военного, замочить его, выпотрошить, и отдать пи дорам на неподконтрольные !!!
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