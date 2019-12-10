 Українського воїна Романа Безпалого, який загинув у полоні терористів, поховають 11 грудня на Дніпропетровщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Роман Безпалий, 17.06.1981 року народження, старший сержант, військовослужбовець 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот" 53-ї окремої механізованої бригади, який був одним із восьми військовослужбовців, які 22 травня цього року потрапили в полон до терористів поблизу селища міського типу Новотроїцьке Донецької області, і загинув у полоні (за твердженнями терористів - наклав на себе руки в камері СІЗО так званого "МДБ ДНР" Донецька). 12 листопада тіло Романа без внутрішніх органів було передано українській стороні, на початку грудня його особу підтвердила експертиза ДНК.

У нього залишилися батько і дружина.