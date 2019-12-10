 Гриб, Сущенко та ще 8 колишніх політв'язнів Кремля вирушили на реабілітацію в Латвію. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Сьогодні в Латвію вилетіли 10 наших співвітчизників - колишніх політв'язнів Кремля. Українці, які були звільнені восени цього року з російського полону, відбули за кордон на реабілітацію", - сказано в повідомленні.

Колишні політв'язні вирушили в Юрмалу. Прикордонники забезпечили їм "максимально швидке і комфортне" оформлення в пункті пропуску "Бориспіль", зазначили в Держприкордонслужбі.

"Ми дякуємо латвійському уряду за це запрошення. Спасибі і нашим прикордонникам, які допомогли і забезпечили доставку групи і їхніх рідних у Бориспіль, а також допомогли швидко пройти паспортний контроль, - зазначив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Ігор Гриб, батько колишнього бранця Павла Гриба.





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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.