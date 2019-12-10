 Гриб, Сущенко та ще 8 колишніх політв'язнів Кремля вирушили на реабілітацію в Латвію. ВIДЕО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
"Сьогодні в Латвію вилетіли 10 наших співвітчизників - колишніх політв'язнів Кремля. Українці, які були звільнені восени цього року з російського полону, відбули за кордон на реабілітацію", - сказано в повідомленні.
Колишні політв'язні вирушили в Юрмалу. Прикордонники забезпечили їм "максимально швидке і комфортне" оформлення в пункті пропуску "Бориспіль", зазначили в Держприкордонслужбі.
"Ми дякуємо латвійському уряду за це запрошення. Спасибі і нашим прикордонникам, які допомогли і забезпечили доставку групи і їхніх рідних у Бориспіль, а також допомогли швидко пройти паспортний контроль, - зазначив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Ігор Гриб, батько колишнього бранця Павла Гриба.
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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
и что ты и кто ты ?
а?
то-то!
от сумы и "политзаключенного" в раше не зарекайся
Фигурант "московкого дела", студент факультета политологии Высшей школы экономики, видеоблогер, сын космонавта-испытателя, 21-летний красавец Егор Жуков, за которого поручились болеее 600 (в том числе очень известных) россиян, отсидел несколько месяцев сначала в СИЗО, а потом под домашним арестом, сказал блестящую речь в суде про "прекрасную россию будущего", получил вчера условный срок, вышел из суда под ликующие крики толпы и отправился на "Эхо Москвы", где рассказал в эфире, что крымчане не против быть в россии и что "надо провести второй референдум".
У меня все.(с)
там люди еще остались ?
Відколи це ФСБ займається зустрічами людей?
Чи ти вважаєш, шо Гриб справді був терористом, як про це на паРаші писали?
Так никто ж тебе не запрещает. Люди просто проходят мимо твоего ника. Гундось себе, знай. Разгоняй зраду. Как-то по фиг
получишь бесплатную путевку в Латвию.
довбень !
Але гей-агресор - це занадто. Тут вже потрібна ізоляція та медицина.
поменьше смотри "Зимний вечер в Гаграх", совок !