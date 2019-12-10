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Все про:адвокат (696) ДТП (2664) компенсації (147) Харків (1561) Дронов (50)

 Винуватець смертельної ДТП у Харкові Дронов вніс перші 500 гривень із 3 мільйонів компенсацій потерпілим і постраждалим, - адвокат Матвєєва

Перша грошова сума - 500 грн - надійшла на депозитний рахунок виконавчої служби від засудженого Геннадія Дронова, одного з фігурантів резонансної справи про смертельну ДТП в Харкові 18 жовтня 2017 року з шістьма загиблими і шістьма потерпілими.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Виконавча служба отримала перші 500 грн від винного в резонансному ДТП в центрі Харкова Геннадія Дронова. Гроші підуть на погашення витрат виконавчої служби", - зазначила Матвєєва.

За її словами, перерахувань коштів на адресу потерпілих і постраждалих від винуватців ДТП ще не було.

"І це попри те, що по суду і Геннадій Дронов, і фігурант цієї справи Олена Зайцева мають виплатити за сукупними позовами всіх потерпілих і постраждалих як компенсацію моральної і фізичної шкоди понад 3 млн грн кожен". - пояснила адвокат.

Читайте також: Верховний Суд відмовився скасовувати вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Зайцевій і Дронову

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення. Визнані винними в смертельний ДТП в центрі Харкова восени 2017 року також ще зобов'язані солідарно виплатити майже 8 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164621
 
   
 Топ коментарі
 
"Виновник смертельного ДТП в Харькове Дронов"____________это крайне не корректный заголовок! даже с учетам решения "суда"...
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Виновник? Он участник, так правильнее. 99.9 процентов вины у зайцевой
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из за идиотки посадили мужика
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Такими достижениями теперь будут кормить 5 лет Украину.
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Дронов невинний, він взагалі сидить через відсутність правосуддя в Україні! А наркоманку Зайцеву потрібно повісити, а не утримувати в санаторних умовах!
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"Виновник смертельного ДТП в Харькове Дронов"____________это крайне не корректный заголовок! даже с учетам решения "суда"...
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порушення правил, що призвело до тяжких наслідків. Це коли звичайне адміністративне порушення перетворилося на кримінал. Як не крути, а він один з винуватців.
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А если бы он машину припарковал в месте, где парковаться запрещено и ушел, а зайцева летела и ударилась в нее - тоже был бы виновен в смертях? Может все же у каждого своя вина и людей убила именно сильно привысившая скорость зайцева?
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Ви мені без "єсТлі_би". Він, виродок, рушив на жовте світло світлофора. Нехай тепер сидить. Такі виродки ******* закінчувати переїзд перехресть вже тоді, коли для них червоне світло, а для пішоходів ще жовте, а иноді й зелене. Я ненавиджу всю цю "дроновську" мерзоту. І хоч одного з них та посадили.
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А если бы он поехал на зелёный, но быстрей? Нет его вины там, даже если он любитель проскочить в последний момент, как вы говорите. Там больше вины того ублюдка, который продал права зайцевой
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это в крови у украинцев - кого-то ненавидеть, хоть бы кого-то, особенно неудачники по жизни и завистники, ненавидели Порошенко -все аж дымились от злобы и вырастили зеленых человечков.
Если б не массовые протесты, Майдан с шинами, убеждения, угрозы, призывы к зеле, то точно бы сдал Украину.
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саме так! 50 на 50%
Є два порушення - є постраждалі. Не було би одного із цих порушень - люди були би живі.
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Не говорите глупостей со стороны Дронова нарушений правил не было на перекрёстке где случилась авария.
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виродок на ймення "дронов" почав рухатися на жовте світло світлофора. Я таких виродків бачу щодня. Тому нехай посидить щоб инші задумалися.
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Если Дронова вы называете выродком, то как в таком случае вы называете Зайцеву?
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Вы хоть приблизительное понятие о ПДД имеете?
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Я уверен, что вы точно имеете свои какие то понятия о ПДД, но только не знания ПДД!
Вот видео, где Дронов совершал абсолютно те же нарушения, что и Зайцева, кроме одного - превышения скорости, не успел, т.к. въехал в лексус. Смотреть с 4й минуты.
Оба похерили светофоры, место остановки и правила пересечения перекрестка.
А когда вы откроете рот насчет того, что он пересек воображаемые линии перекрестка именно на зеленый свет Винуватець смертельної ДТП у Харкові Дронов вніс перші 500 гривень із 3 мільйонів компенсацій потерпілим і постраждалим, - адвокат Матвєєва - Цензор.НЕТ 7118 , то хотелось бы узнать о каком именно правиле ПДД идет речь после этого, если такое существует!
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Якщо слідувати вимогам ПДР, то, при відсутності "стоплінії" водій повинен зупинитись за 10м (здається) до світлофора, а рух на жовтий його сигнал заборонений. Те що ця ТП (зайка, чи як її там) зробила все, щоб загинули люди і все своє водійське життя шла до цього не знімає з Дронова відповідальності за порушення ПДР. Але є "буква закону", а є "дух закону" (в цивілізованих країнах, де не бабло править)... І відповідно до "духу закону" вирок не справедливий стосовно розбоділу ступіні винуватості. Але хто ж цим буде перейматись, якщо в "папіка" цієї зайки тільки в гаманці річна зарплатня Дронова... Сумно
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ви праві! якщо би був справедливий (!) суд присяжних , то Дронов отримав би 5 років, а Зайцева максимум із можливого.
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Дронов получил бы меньший срок, если бы признал свои очевидные нарушения! Он он редкостный мудак до такой степени, что даже задокументированное нарушение на видео отрицает и считает себя невиновным!
Так что пусть сидит виновник, остальным гражданам будет спокойнее!
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Виновник? Он участник, так правильнее. 99.9 процентов вины у зайцевой
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50% на 50%
Є два порушення - і є постраждалі. Не було би одного із цих порушень - люди були би живі.
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50% на 50%
Якщо хоча б 10% всіх водіїв після цієї аварії перестануть виїзджати на жовтий, згадуючи до чого це може призвести і де зараз знаходиться Дронов, значить це покарання не дарма.
Шановні водії, вчіться на помилках інших!
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Даже по 500 грн. ежедневно, за 10 лет он отдаст всего 1 825 000 грн. из 3 000 000
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бабло судьям на взятки пошло , а че осталось - то потерпевшим
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Дронова посадили по причине того что у мелкой сучки отчим весьма состоятельный и наверняка подельник Кернеса и Добкина, а суд в Харькове прогнил до плинтуса. Винуватець смертельної ДТП у Харкові Дронов вніс перші 500 гривень із 3 мільйонів компенсацій потерпілим і постраждалим, - адвокат Матвєєва - Цензор.НЕТ 8431
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Это отчим сучки давил на газ, когда туарег Дронова проехал светофор на красный.
Нет. Это автомат коробка позволяет безнаказанно это делать, как считал адвокат Дронова! Подумаешь, медленно катился. 6 человек от такой ерунды очутились в морге!
Как правильно пересекать перекресток, если перед светофором нет стоп-линии, похоже оба не в курсе. А в ПДД все четко указанно!

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Ахахахахах не хватило денег, уже виновник. Фактически ж убило всех машиной телки, которая превысила скорость. Да он виноват, но его сделали колом отпущения.
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наверно 3 лимона это меньше, чем ее лексус стоил.
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дронова посадили что б этой телке зайцевой "не обидно" было!
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В сериале от 95 квартала "Папик" дед предложил компенсацию девочке за якобы сломанный ноутбук. Говорит - я, мол, с пенсии отдавать буду... Она в ответ: "Ты шо, бессмертный?")))
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Посмотри сериал "Папик". Он тебе социально близок и ты получишь заряд хорошего настроения и боль в животе от смеха. Не будь Бендаком! Это зачётная трагикомедия для всех возрастов с определённым философским содержанием. Станешь добрее и будешь вежливее обращаться к людям. А вот если бы ты сказал такую фразу кому-то в лицо и тебя бы стукнули бы, а ты бы упал бы и убился - активисты написали бы, что тебя убили за мову... Так и живём...
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У меня чувства двоякие. С одной стороны - Зайцева обдолбанная неслась по улице с превышением, но в полосе. Дронов преждевременным неосторожным выездом на перекрёсток изменил траекторию Зайцевой, что привело к гибели людей. С другой стороны - Дронов наверняка спас других людей, которые рано или поздно угодили бы под автомобиль этой звизды.
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Нормуль! Если он будет делать так КАЖДЫЙ день то управится за шестнадцать с половиной лет.
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Помнится, под Гостомелем пьяный лесник выскочил на возе на трассу и натянул на дышло мерс какого то младоолигарха, а перепуганная лошадка копытами довершила процесс.
Присудили выплачивать по 17 грн в месяц.
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сколь ни есть его вина, она никак не равна вине той мажористой губошлёпки!
А сроки - одинаковые...
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сидеть они врядли будут , хоть и дело резонансное , мадам точно сидеть не будет , в нашей стране за умышленное убийство редко кого закрывают , максимум поселение
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недавно на УП читал о её жизни после посадки, там чистыми, после всех вычетов (в тюряге шьёт сорочки и прочую лабуду на машинке) остаётся примерно 1,5-2 тыс. грн. Так что...
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Без его врезания в бок Зайцевой такой трагедии не произошло бы. Конечно, виновник, наконец-то он это понял
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а если бы обдолбаная мажорка не летела превышая скорость на красный свет, все бы были живы
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Что-нибудь новое уже придумать пора бы, а то как попугаи: "обдолбанная мажорка летела"..., это при том, что ни одна экспертиза следов наркоты в ее крови не нашла.
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Ну да, кто не зомби-попугай, как ты, тот проплаченный; про цифры в нике спроси у системы регистрации цензора.
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Вот долбаная дура!!
Да от#бись ты уже от этого "терпилы" Дронова.
Нашла, мудачка, виновного!!!
Лучше мажорку-наркоманку тряси и ее богатинького папика, пока она через пару месяцев на УДО не вышла и из страны не слиняла.
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А так и будет. Дронов отсидит а ***** слиняет, но чтобы это легче было нужен второй "виноватый"
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3 миллиона разделить на 500 гривен....Долгих тебе лет и крепкого здоровья, чтобы выплатить этот долг.
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хто ще починає рух на жовтий - задумайтесь. Дронов вам за приклад.
Та вишліть Дронову допомогу - він вас попередив. Може і врятував.
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Когда то на радио Свобода слышал что адвокаты принесли в три раза больший ущерб западному обществу, чем Вторая Мировая война. Когда читаю ваши так называмые мысли, часто вспоминаю данный тезис. Среди юристов паразит на паразите, бессмысленные кровопийцы по крайней мере в Украине точно. Я отлично знаю киевскую адвокатскую клоаку, даже писал в свое время статьи для их организации- негодяй на негодяе сидит редкой тварью погонят. Тьфу! Хотя да, судьи то вообще нелюди.
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а от неправда.
Бо саме адвокати видресирували Західну правову систему в цілому та судові системи своїх країн , що стало можливим верховенство права не в трудах вчених-юристів, а в реальності.
Що є довіра громадян західного світу до своїх судів. Скоріше всього, в вас говорить неприйняття держави, як такої, як соціального інституту. А Це- анархізм.
Судова система України - це окрема тема. Як на мене - це національна катастрофа. Яка тепер рекрутує собі подібних та самовідтворюється.
Щодо адвокатів - ви не праві, може десь частково.


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Фсё по плану - Зайцева уже и нипричём... Так - пока что фоном упомянули вскользь - но следующий раз не будет.

А где обоссанное гавно которое визжит что "ани оба винаваты!!!".
Вы фсё врёти - Зацева - нивинавата!!!!
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мы знаем что судьи, адвокаты, прокуроры - фсё гавно.

но - журнашлюхи - срань из этой же клоаки - разгоняет вонь.

больное общество - а больное нежизнеспособно...
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Дронов убийца хомчак не виноват. Бутусов ты мое разочарование года...
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Судя по комментариям у нас одни ездюки типа Дронова
Стартонуть на желтый вдавив газ в пол это нормально?
За 2-3 секунды 40км/ч, сколько было бы через 10-20 секунд?
Такой же летун как Зайцева
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Вы лжете. Скорость Дронова была 15-17 км, а Зайцевой 126 км/час.
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