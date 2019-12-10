 Винуватець смертельної ДТП у Харкові Дронов вніс перші 500 гривень із 3 мільйонів компенсацій потерпілим і постраждалим, - адвокат Матвєєва

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Виконавча служба отримала перші 500 грн від винного в резонансному ДТП в центрі Харкова Геннадія Дронова. Гроші підуть на погашення витрат виконавчої служби", - зазначила Матвєєва.
За її словами, перерахувань коштів на адресу потерпілих і постраждалих від винуватців ДТП ще не було.
"І це попри те, що по суду і Геннадій Дронов, і фігурант цієї справи Олена Зайцева мають виплатити за сукупними позовами всіх потерпілих і постраждалих як компенсацію моральної і фізичної шкоди понад 3 млн грн кожен". - пояснила адвокат.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення. Визнані винними в смертельний ДТП в центрі Харкова восени 2017 року також ще зобов'язані солідарно виплатити майже 8 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим.
Если б не массовые протесты, Майдан с шинами, убеждения, угрозы, призывы к зеле, то точно бы сдал Украину.
Є два порушення - є постраждалі. Не було би одного із цих порушень - люди були би живі.
Вот видео, где Дронов совершал абсолютно те же нарушения, что и Зайцева, кроме одного - превышения скорости, не успел, т.к. въехал в лексус. Смотреть с 4й минуты.
Оба похерили светофоры, место остановки и правила пересечения перекрестка.
А когда вы откроете рот насчет того, что он пересек воображаемые линии перекрестка именно на зеленый свет , то хотелось бы узнать о каком именно правиле ПДД идет речь после этого, если такое существует!
Так что пусть сидит виновник, остальным гражданам будет спокойнее!
Є два порушення - і є постраждалі. Не було би одного із цих порушень - люди були би живі.
Якщо хоча б 10% всіх водіїв після цієї аварії перестануть виїзджати на жовтий, згадуючи до чого це може призвести і де зараз знаходиться Дронов, значить це покарання не дарма.
Шановні водії, вчіться на помилках інших!
Нет. Это автомат коробка позволяет безнаказанно это делать, как считал адвокат Дронова! Подумаешь, медленно катился. 6 человек от такой ерунды очутились в морге!
Как правильно пересекать перекресток, если перед светофором нет стоп-линии, похоже оба не в курсе. А в ПДД все четко указанно!
Присудили выплачивать по 17 грн в месяц.
А сроки - одинаковые...
Да от#бись ты уже от этого "терпилы" Дронова.
Нашла, мудачка, виновного!!!
Лучше мажорку-наркоманку тряси и ее богатинького папика, пока она через пару месяцев на УДО не вышла и из страны не слиняла.
Та вишліть Дронову допомогу - він вас попередив. Може і врятував.
Бо саме адвокати видресирували Західну правову систему в цілому та судові системи своїх країн , що стало можливим верховенство права не в трудах вчених-юристів, а в реальності.
Що є довіра громадян західного світу до своїх судів. Скоріше всього, в вас говорить неприйняття держави, як такої, як соціального інституту. А Це- анархізм.
Судова система України - це окрема тема. Як на мене - це національна катастрофа. Яка тепер рекрутує собі подібних та самовідтворюється.
Щодо адвокатів - ви не праві, може десь частково.
А где обоссанное гавно которое визжит что "ани оба винаваты!!!".
Вы фсё врёти - Зацева - нивинавата!!!!
но - журнашлюхи - срань из этой же клоаки - разгоняет вонь.
больное общество - а больное нежизнеспособно...
Стартонуть на желтый вдавив газ в пол это нормально?
За 2-3 секунды 40км/ч, сколько было бы через 10-20 секунд?
Такой же летун как Зайцева