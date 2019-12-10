 Керівництво фракції "СН" у ВР зареєстрував законопроєкт про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Як повідомляє Цензор.НЕТ законопроєкт зареєстровано на офіційному сайті ВР.

Тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради поки немає, але, ймовірно, йдеться про продовження дії закону.

Проєкт закону про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в готельних районах Донецької і Луганської областей" зареєстровано за номером 2569.

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