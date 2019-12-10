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Все про:місцеве самоврядування (57) Донбас (12629) Слуга народу (552)

 Керівництво фракції "СН" у ВР зареєстрував законопроєкт про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Керівництво фракції "СН" У Верховній Раді Давид Арахамія й Олександр Корнієнко зареєстрували в апараті парламенту законопроєкт "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей"

Як повідомляє Цензор.НЕТ законопроєкт зареєстровано на офіційному сайті ВР.

Тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради поки немає, але, ймовірно, йдеться про продовження дії закону.

Проєкт закону про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в готельних районах Донецької і Луганської областей" зареєстровано за номером 2569.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Продовження закону про особливий статус Донбасу залежить від результатів зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164620
 
 
 Топ коментарі
 
Да такие как вы петю должны на руках носить и в указанное им место целовать Вместо того , чтобы поставить всю страну под ружье и жить по принципу - всё для фронта , все для победы , он оставил вашу задницу в тепле подписав минский договорняк
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Зебанат, при Порохе срок особого статуса ОРДЛО до 2020, а при Монике Янелох - на постоянной основе. Разницу не сечет только ватное бідло
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Зелебобы покажите мне где хоть слово написано минских соглашениях об особом статусе ОРДЛО
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Для того, щоб мати правове підгрунтя Президенту і щоб "псевдопатріоти" не мали підстав "майданити"!
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А "майданити" про ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ, то нормально?
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Ти проти червоних ліній, що є питаннями національної безпеки?
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Починають проявлятись пірімогі КВН над КДБ після ПарЬІжу. Далі буде.
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Порохоботы, поберегите сероводород, а то сейчас всё пропердите а когда нужно будет Петю с кичи вызволять пшик получится
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Диви, щоб вашим не довелося пердіти, коли повилазять "секретні пункти" вашого "договорщика".
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А... Ну тоді хай піде водички поп'є, воно попустить )))0))0)))
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Потрохофілам дане посилання: https://tyzhden.ua/Politics/129751
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Если не будут менять 10 статью, то можно жить.
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зешобла не откладывает в долгий ящик возможность угодить пуйлу
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Ахахаха пэремога, в нашей стране люди с оружием захватившие власть могут управлять страной.
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Це у вашій. А у нашій - свої правила і закони громадянського суспільства.
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Путлер поначалу брал в заложники свое быдло, начиная с Беслана,Норд-Оста и прочих больниц.теперь Плешивый повзрослел,берет в заложники чужих русскагаварищ типа Ю.Осетии,Абхазии Приднестровья..Дополз раком до Донбасса и Крыма.Вопрос простой.Когда плешивый возьмет в братство свое бацьку Лукаша с его колхозом?братья сраные
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Скоро донецькі сепари і вбивці стануть місцевою владою, а зебіли знайдуть виправдання таким рішенням зевлади.
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Они итак при власти ФСБэшной,нафиг им выборы?Воду в Украине мутить?
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Та шож это такое. Злачинна влада барыг приняла закон про особый статус Луганьдони, а новые слуги и лица по приколу принимают решение продлить злачинный закон? Я шота не панимаю?
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Моника с Парижа приехала беременная Всетаки старый пуйло засадил ей по самые помидры
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Хочешь мира, готовся к войне с кремлевскими Шариковыми
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О войне теперь можно только мечтать. Благодаря шмаркле мы попали в состав Московии раньше чем Беларусь.
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Тижнів за два-три перепишуть Конституцію.
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Народ Украины только после Нового Года прозреет. Сейчас он не готов воспринять всю правду про Нормандский Саммит. The news must be broken gently.
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Не разводите зраду. Петя говорил, что особый статус районов Донбасса не опасен для Украины. https://focus.ua/politics/315287
Вы же ему верите... надеюсь.))
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А я никому не верю.) Поэтому жду когда появится текст законопроекта, чтобы можно было делать выводы.
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Законопроекты уже опубликованы: об амнистии террористов ДНР и ЛНР, об особом статусе ОРДЛО, о мировом соглашении между Газпромом и Нафтогагом сводящим на нет решение Стокгольмского суда, о выборах в ОРДЛО, и мню других готовится. Я думаю некоторые олитические деятели из ОРЛО уже до Нового Года появятся на Украинском Олимпе в виде Министров и Зам.Министров.
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Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет, но, вероятно, речь идет о продлении действия закона.Источник: https://censor.net.ua/n3164620

Ключевое слово здесь - вероятно. Слово "вероятно" - означает всего лишь предположение, т.е. может - продление, а может - новый закон.Так что, не о чем пока говорить и кричать преждевременно:"волки, волки зрада, зрада" тоже не стоит. Имхо, конечно.)
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Уже сообщили на ток-шоу - о продлении на год старого закона.
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Так Петя динамил и нифига не выполнял, а клоун то рьяно исполняет . Разницу вкуриваешь Зебик??
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Турборежим продолжается.
Ни минуты на раздумья, ни минуты на осмычление.
Турбо, битурбо.
Иначе ******** отвалят и с говном смешают.
Поэтому быстрее и быстрее.
А то не успеем удовлетворить...
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я только не понял зачем он вообще ехал туда если никто не собирался договариваться
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Он хотел. Хотел сдать Украину. Только Майдан внес коррективы. И Нелох ссыкло сдал назад. Но вот на долго ли?
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Нет, анализов оно так и не сдало и не доказало, что он не нарик. Так и остался под вопросом
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Ну тогда после Нового Года поймёшь, если я для тебя не авторитет.
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Ты хто? Идешь нахер за паребрик. Авторитет...А-ха-ха!!
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Ну шо, зебобики. Где мир? Та злачинна влада барыг наживалась на войне, не хотела мира. А эта шо? Где мир, я вас зетипиллы спрашую? Кто теперь наживается? Где зесвенарчуки?
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Порошенко каждый день крал 3 миллиарда гривен.
Новая власть уже пол года!
ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ КРАЛ БАРЫГА? Керівництво фракції "Слуга народу" у ВР зареєстрував законопроєкт про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6666
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Ось тобi посилання:
Петя стал президентом имея $1,6 млрд.
Барыга обогатился в 82 раза (т.е. до $131,2 млрд) за 5 лет (=1825 дней). Т.е. он «крал» $71млн (1,9млрд грн) в день, по вашим понятиям.
Тебе дать «посилання» на 82 раза? Или у своих зебилов по несчастью сам спросишь?
-----------------------
P.S. для порохоботов: Интересно, что в реальности, победнев до $850млн, Петя терял $400,000 в день!
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Писаные петей и при пете законы внесли на продление . Чем не угодил вам зеля ? Или петя опять не заплатил 800 грн за ночь в палатке и 2000 грн " командировочных " ? Ну хоть чаем с колбасой нагодував ? Чи одноразових стаканчиків забракло ?
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Та хибаж можна? Злачинный закон злачиннай влады барыг. Клован же шел на выборы Мыр и геть злачинну владу и все реформы.
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Так пускай клоун отменит эти законы Нафига сопля туда ехала увидеть пуйло и умереть
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Спокійно ! Зради немає ! Немає зради . Немає....
Керівництво фракції "Слуга народу" у ВР зареєстрував законопроєкт про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9272
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нам не Зеленский надо а Пиночет тогда будет мир
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Ну, вам може і Сраліна з Гітлером треба, а нормальні країни з нормальними людьми досягли більшого ніж Чілі з Піночетом.
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да продляйте че хатите, но только ракеты фаршируйте ядерными отходами, вчера.
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ну хотят лугендоны пусть проводят выборы у себя и допускают контроль над рассейской границей согласно документам если после выборов граница станет контролируемой то почему дебилоиды не хотят выборы вперед ? это просто "причина" чтобы не затихал конфликт...
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Давай я с твоей женой проведу выборы в твоей квартире.
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Тексту ще нема, а підбарижники мальдівського пройдисвіта з собачої будки вже фекаліями пузирі пускають!
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Тексту ще нема, а вилизувачі зеленої дупи моніки янелох вже аплодують. Керівництво фракції "СН" у ВР зареєстрував законопроєкт про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 745
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в собачій буді всі такі розумні? тільки скавчиш не по темі! чи пайку урізали?
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Стоп, стоп, стоп! Эти халдеи уродпа говорили, что этот вонючий закон будет РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ ПОСЛЕ встречи их пид..ра, пардон, так называемого лидера их ОПГ, "Слуга народа", а тут ещё и суток не прошло, как их лидер тет а тет что то там вылизывал или делал что то другое у одного старого, плешивого кремлёвского пердуна, а ЗАКОНОПРОЕКТ уже вносят! Т.е. они и в этом нагло БРЕХАЛИ и ВСЁ было готово заранее. Так, или не так, ЗеДятлы?
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зебіли, чого вас так пуче від своїх посіпак у раді??
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только написал куда делись порохоботы а они тут как тут ну больные -- вы гамнюки и обосрались вы со своим петей!!!!
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Такое впечатление создается, что попал в пионерский лагерь, а вокруг пионеры лет двенадцати, что-попало делают, ни логики, ни связи, ни замысла, одни пошли тырить персики, другие нажрались-рыгают, третьи пионерок зажимают, четвертые накурились сена. Один в один с зелебобиками - нельзя понять что будет завтра, неизвестен тренд! То ФОПовцы, то ОРДЛО, то рынок земли когда полстраны неприватизировано. И у любого нормального человека возникает чувство беспокойства за завтрашний день, ведь так и квартиры перепишут на других людей!. А тревога каждый день - это невроз через месяц или через два. Нахера вы их выбрали, тормоза 73%, неужели до сих пор еще не видно что зелеолухи - реальные придурки?
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Так а хто их выбрал? такие же придурки. Уставшие ныкаться от войны.
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забавно, похоже ЗЕбеня с этим "особым статусом" дамбаса наступит на те же грабли, что и ********* в свое время.
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Хороша цитата: "Россия везде и всюду ДЕЙСТВУЕТ по НАИГРАНОМУ клише: «Защита интересов Русскоязычного населения» (представьте себе англичан и американцев - ЗАЩИТА англоязычного населения) Им пришлось бы воевать со всем миром…"
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