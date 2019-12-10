 Керівництво фракції "СН" у ВР зареєстрував законопроєкт про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Як повідомляє Цензор.НЕТ законопроєкт зареєстровано на офіційному сайті ВР.
Тексту законопроєкту на сайті Верховної Ради поки немає, але, ймовірно, йдеться про продовження дії закону.
Проєкт закону про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в готельних районах Донецької і Луганської областей" зареєстровано за номером 2569.
Вы же ему верите... надеюсь.))
Ключевое слово здесь - вероятно. Слово "вероятно" - означает всего лишь предположение, т.е. может - продление, а может - новый закон.Так что, не о чем пока говорить и кричать преждевременно:"
волки, волкизрада, зрада" тоже не стоит. Имхо, конечно.)
Ни минуты на раздумья, ни минуты на осмычление.
Турбо, битурбо.
Иначе ******** отвалят и с говном смешают.
Поэтому быстрее и быстрее.
А то не успеем удовлетворить...
Новая власть уже пол года!
ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ КРАЛ БАРЫГА?
Петя стал президентом имея $1,6 млрд.
Барыга обогатился в 82 раза (т.е. до $131,2 млрд) за 5 лет (=1825 дней). Т.е. он «крал» $71млн (1,9млрд грн) в день, по вашим понятиям.
Тебе дать «посилання» на 82 раза? Или у своих зебилов по несчастью сам спросишь?
-----------------------
P.S. для порохоботов: Интересно, что в реальности, победнев до $850млн, Петя терял $400,000 в день!