 Загиблого на Донбасі українського воїна Дмитра Темного поховали на Черкащині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання "ТРК Вікка" з посиланням на повідомлення народного депутата Сергія Рудика.

Дмитро Темний, 1991 року народження, уродженець села Малий Бузуків Смілянського району, молодший сержант, військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 7 грудня о 22.55 в районі населеного пункту Золоте Луганської області від смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час обстрілу наших позицій з автоматичних гранатометів.

"Сьогодні в Хацьках поховали військовослужбовця 72 ОМБ ім. Чорних Запорожців, молодшого сержанта Дмитра Темного. Він загинув у результаті мінометного обстрілу 7 грудня недалеко від селища Золоте.

Дмитрові було лише 28. На війну пішов удруге. Першого разу благополучно повернувся. Але не цього разу. Вдома у героя залишилися дружина і трирічна дочка.

А поки вчора йшли переговори про "мир" з агресором, з нашого боку загинуло ще троє бійців. І коли ж там, на самому верху, зрозуміють: щоб перемогти у війні з РФ і отримати мир - недостатньо просто "перестати стріляти?!" - йдеться в замітці депутата.

У Героя залишилися дружина і дочка".

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