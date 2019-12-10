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 Події, Київські новини
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Все про:діти (1751) Київ (6663) Нацполіція (8624) викрадення (374)

 Інформація про викрадення дитини на столичному Хрещатику не підтвердилася, - поліція

З дівчинкою, інформація про викрадення якої з'явилася раніше, все добре.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні близько 15:30 в Шевченківське управління поліції столиці надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хрещатик чоловіки посадили дитину в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. На місце події негайно прибули правоохоронці, щоб перевірити отриману інформацію. Співробітники карного розшуку встановили, що дитини ніхто не викрадав. У школу приїхали водій і охоронець сім'ї і забрали дівчинку, щоб відвезти її на заняття з плавання. В даний час дитина перебуває з охоронцем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Інформатор" повідомив, що дівчинку 12 років недалеко від школи №53 на Хрещатику забрали на авто чорного кольору. У Києві оголосили план "Перехоплення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164613
 
 
 Топ коментарі
 
Иии... Цікаво, а наші змі так само оперативно сповіщають про всіх викрадених дітей, чи тільки про особливих?)
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Так это с 53-й, а вот если бы с 57-й которая в 100 метрах, то вообще весь город на уши поставили бы.
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А вы уже расстарались и нашли человек 10 и приехали с вопросом: которая из них ваша?Проверять надо инфу, перехватчики.
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Иии... Цікаво, а наші змі так само оперативно сповіщають про всіх викрадених дітей, чи тільки про особливих?)
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Та про дітей зразу і про всіх, незалежно від статусу. Допомагає в розшуку. Люди то читають .
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В школу приехали водитель и охранник семьи и забрали девочку, чтобы отвезти ее на занятия по плаванию. В настоящее время ребенок находится с охранником", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3164613\\\\\\\\\\\\\

Да хотя бы и похитили?
Возможно ребенок станет очередной Бондаренко, или кто там такой губастый?
Сталина бы похитили.... но нет, "все шло по плану""
так что улыбаемся и машем Информация о похищении ребенка на столичном Крещатике не подтвердилась, - полиция - Цензор.НЕТ 6386
еще один гражданин Монако - спасен(бл...)
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Дитина з багатенької сім'ї, от і кіпіш.
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а если бы не из 53 а 217 школы например пропал ребенок, то через сколько бы дней инфа появилась бы?...
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Так это с 53-й, а вот если бы с 57-й которая в 100 метрах, то вообще весь город на уши поставили бы.
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Що то непонятно. Просто села девочка в авто и уже нужно звонить в полицию, или что то было . А тем заявителя не раскрыта .
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Оорs, холєра, а на план "перехоплення" вже списано купу грошей
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Народ дебильный, уже всех сделали болванами с пропагандой что все или маньяки или педофилы или ещё какие злодеи, поэтому уже 90 % шизиков видят в ком угодно таких, вот и трезвонят,а всё это делается умышленно, чтоб людей отвлечь от хлеба насущного и чтоб они думали о всяком разном, лишь бы не о том что в стране разруха, а ещё для того что выродить эту нацию, так как после такой "политинформации" о "зодеях-разврвтниках" девчёнки не буду ни кому доверять мужского пола особам, поэтому и мужчины охладевают к женской половине, так меньше проблем так сказать, по итогу через лет 20 славян фактически выведут как вид из жизни.............
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