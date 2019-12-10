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 Політика України
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Все про:Яценюк (595) нормандська четвірка (882)

 Яценюк: "Президент не привіз новий "Будапешт". Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа"

Прем'єр-міністр України в 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк прокоментував проведення "нормандського саміту" 9 грудня 2019 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Яценюк написав у Фейсбуці, коментуючи підсумки "Нормандської зустрічі".

"Президент не привіз із Парижа новий Будапештський меморандум. Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа", - зазначив він.

"Президент поводився гідно", - написав він.

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Арсеній Яценюк наголосив на необхідності готуватися до наступного раунду переговорів: "Путін не відмовиться від своїх планів. Україна має бути готова їх зупиняти".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164611
 
   
 Топ коментарі
 
На тебе, зелебобик:

1. Имплементация формулы Штайнайера теперь официально подписана Президентом Украины (а не "представителями контактной группы").

2. Народный депутат из фракции Слуга народа Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект об отмене закона о государственном языке.

3. Сепаратисты под видом членов ОБСЕ начали переходить линию разграничения через участки , где было осуществлено т.н. "разведение", а по сути сдача территорий главнокомандующим ВСУ.
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В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·3 ч

Депутат від «Слуги народу» вніс у ВР законопроект про скасування Закону про мову.
Уряд «Слуги народу» мовчить,Уповноважений з питань мовної політики від «Слуги народу» також мовчить.
Фракція їхня теж мовчить.
Мабуть саме таку мовну політику погодили на учорашній зустрічі із путіним
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"Найвеличнiший лiдер **********" Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа" - Цензор.НЕТ 6984
Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа" - Цензор.НЕТ 1446

Он потом еще за пивом сбегал, но это на видео не попало.
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траекторию судьбы не изменишь - вот всю жизнь и будут махать ему рукой:

"Эй, ты, ходь сюды !" Яценюк: "Президент не привез новый "Будапешт". Путин не получил новый пакт Молотова-Риббентропа" - Цензор.НЕТ 8120
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Фрейд бы сказал: готов ему(президенту) отсосать.
Последнее высказывание "Президент вел себя достойно",
это алис. Кролик устал, он хочет внимания. Дайте ему премъера.
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Не цікаво хто і як себе поводить, а от відсутність досягнень у цих перемовинах є красномовним.
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А на шо Ви сподівались? Це перший раунд. Великий дипломат та переговорник Порошенко з купою свого політичного досвіду так і не добився перемовин у нормандькому форматі, хоча цього дуже прагнув..
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Ако имаше повече като Яценюк, Украйна щеше да е напреднала страна.
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А це ще питання, бо у його партії повно політиків, які подібні Авакову.
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Яценюк беше много добър Премиер, доведе министри реформатори като Яреско и други. Порошенко сгреши като го махна.
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Cease friendly fire, man. Це болгарською.
Ми не кацапи з їхнім "мьі на птичьих язьіках-та не гутарим, па-русски базарь!"
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у них все кто не на рузьком - все со скрепами во рту.
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зато нас защищает стена именя Сеньки Яйценюха.....
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Люди, а я вообще не понял, кто-нибудь видел письменный отчёт о данном саммите? Если нет то я не понимаю почему вы не спрашиваете у того кто обязан перед вами отчитаться о проделанной работе. Вы что, совсем идиоты, не понимаете что вас пробуют на прогиб? Если вы схаваете этот отчёт, то скоро начнутся другие контакты, и т. Д. А когда вы заорете : Ай-я-й, куда же мы, бараны , смотрели ???» может статься так, что уже будет поздно.
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Хороша цитата про путiна : "Помните, в далеком 1999-м один великий лидер обещал мочить террористов в сортире? Прошло 10 лет. Так вот. Теперь он ходит в туалет с шестью телохранителями ." ((:
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У 1999 українці тролили кацапів так: "Чи правда що хутін передав москвичам прохання лужкова - "мочитьСЯ в сортирах" (а не на тротуарах)? То він сам перекрутив слова лужкова чи преса перекрутила його слова?"
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Яценюк беше много добър Премиер, доведе министри реформатори като Яреско и други. Порошенко сгреши като го махна.
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Яценюк беше много добър Премиер, доведе министри реформатори като Яреско и други. Порошенко сгреши много като го махна.
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не Порошенко, а Парламент его убрал - проголосовал именно Парламент.
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Раздался голос из руин и острый запах нафталина.
От шо с человеком делает длительное сидение в одном шкафу с Гнусавым Мессией пьЮщенком под толстым слоем нафталина - готов лизать ЗЕ-дупу ЗЕлёносопельного - авось усадят в тёплое кресло уютного кабинета, а вдруг баллотироваться позовут. Шо? Нет? Опять в шкаф?
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