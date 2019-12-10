 Яценюк: "Президент не привіз новий "Будапешт". Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Яценюк написав у Фейсбуці, коментуючи підсумки "Нормандської зустрічі".
"Президент не привіз із Парижа новий Будапештський меморандум. Путін не отримав новий пакт Молотова-Ріббентропа", - зазначив він.
"Президент поводився гідно", - написав він.
Арсеній Яценюк наголосив на необхідності готуватися до наступного раунду переговорів: "Путін не відмовиться від своїх планів. Україна має бути готова їх зупиняти".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·3 ч
Депутат від «Слуги народу» вніс у ВР законопроект про скасування Закону про мову.
Уряд «Слуги народу» мовчить,Уповноважений з питань мовної політики від «Слуги народу» також мовчить.
Фракція їхня теж мовчить.
Мабуть саме таку мовну політику погодили на учорашній зустрічі із путіним
Он потом еще за пивом сбегал, но это на видео не попало.
"Эй, ты, ходь сюды !"
Последнее высказывание "Президент вел себя достойно",
это алис. Кролик устал, он хочет внимания. Дайте ему премъера.
Ми не кацапи з їхнім "мьі на птичьих язьіках-та не гутарим, па-русски базарь!"
От шо с человеком делает длительное сидение в одном шкафу с Гнусавым Мессией пьЮщенком под толстым слоем нафталина - готов лизать ЗЕ-дупу ЗЕлёносопельного - авось усадят в тёплое кресло уютного кабинета, а вдруг баллотироваться позовут. Шо? Нет? Опять в шкаф?