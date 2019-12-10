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Все про:Антикорупційна прокуратура (1024) НАЗК (669)

 Прокурор на засіданні ВАКС оголосив обвинувальний акт у справі екс-глави НАЗК Корчак

У Вищому антикорупційному суді за участю прокурорів САП відбулося підготовче судове засідання у справі стосовно колишнього посадовця Національного агентства з питань запобігання корупції, обвинуваченого в декларуванні недостовірної інформації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.

За результатами підготовчого засідання суд вирішив почати розгляд зазначеної справи по суті.

Після чого, прокурором САП було оголошено короткий виклад обвинувального акта.

Наступне засідання призначено на 16:00 27 січня 2020.

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Нагадаємо, в 2016 році близька особа згаданого чиновника НАЗК придбала автомобіль за 544,39 тис. грн. Однак з'ясувалося, що фактично вказане майно перебувало в постійному користуванні посадової особи і її чоловіка.

З огляду на це, користування згаданим автомобілем має бути відображено в декларації за 2016 рік. Однак, ця інформація в декларації відсутня.

Дії посадової особи кваліфіковані за ст. 366-1 КК України"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164606
 
 
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А когда возбудят уголовное дело против неё Корчак, за неисполнение своих прямых обязанностей! Просидела 3-4 года на работе, ничего не сделала, а премии по 200-250 тысяч себе и подчинённым выписывала, а работы нуль!
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как это ноль? обижаешь! вон машинка за полмиллиона всплыла. а если хорошо поискать, то там поболее будет... скажешь тоже, ноль!
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схоже корчувату суку належним чином засуджено не буде, тобто прецидента не буде, а будуть лише погрози пальчиком і зрозуміло чому.
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А что знаменитую в свое время свекровь Корчак не зацепят?)))
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