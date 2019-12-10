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Все про:обстріл (5778) операція Об'єднаних сил (1849)

 У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає

Від початку доби захисників України обстрілювали в районі проведення Операції Об'єднаних сил 6 разів, по 3 в зоні відповідальності "Північ" і "Схід".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.

"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

3 обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік від Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- поблизу Кондрашевської Нової - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

- біля Шумів - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил:

- біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

- двічі неподалік від Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

"Сьогодні, 10 грудня, втрат у результаті обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в штабі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 14-ї ОМБр Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота загинули в зоні ООС 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164605
 
 
 Топ коментарі
 
Втрат нема. Лише бойові травми.
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Хтось ще вірить домовленостям з Хуйлом... А, вова бубочка ?!
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Это здорово что руками презедента образуется свое Приднестровье. Даже два.
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Становится тише. Война заканчивается. Это здорово.
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*****. Между Украиной и Роиссей. Вы только что из комы?
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Территории оккупированы. Речи о военном решении пострадавшая сторона даже не ведёт. Кто выиграл войну было понятно ещё в 2015-м. Сейчас главное умелой дипломатией улучшить своё положение.
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Ага по результатам нормандского саммита мы уже и от унитарности Украины отказались
Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основеИсточник: https://censor.net.ua/n3164403
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
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Т е мы наконец то решили принять условия ***** и подписать капитуляцию
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Особый порядок действует уже несколько лет С добрым утром! Вы тоже из комы?
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А я думал , что закон об особом статусе вступит в действие после проведения там выборов , как в минском договарняке записано Походу я из комы уже вышел , а вы продолжаете прибывать в ней
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Ошибочно Вы думаете.
"10.12.19 12:03 Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин"
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Дело в том, что в последней, десятой статье документа говорится, что его основные статьи вступают в силу исключительно после того, как обретают полномочия органы местного самоуправления, избранные на местных выборах в "отдельных районах" в соответствии с Конституцией и законами Украины. Далее идет долгий перечень условий, которые должны быть соблюдены при проведении самих выборов.
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Ну так вернёмся к началу ветки. Чем Вы собственно расстроены?
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Жить стало лучше, жить стало веселее . Шота стало уже, а шия длиннее..😕
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Это здорово что руками презедента образуется свое Приднестровье. Даже два.
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Приднестровье с 2015 года образовано. И таки да, руками президента.
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"як п"яний президент" напідписував, а тепер ще про якійсь там червоні лінії патякає...
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ты поклонник зе-вошей?
думаешь капитуляция тебе поможет?
типо - один раз - не *******...
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Хтось ще вірить домовленостям з ******... А, вова бубочка ?!
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Сьогодні за розпорядженням мера Краматорська Панкова А.В. пам'ятник загиблим при обстрілі міста у лютому 2015 року було демонтовано і перевезено на територію військової частини зі словами працівників мерії "Чтоб народу глаза не мозолил"
У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 7306
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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K04EGAR IV

@K04EGR

В последнее время мы начали врать самим себе даже про войну. И теперь о смерти солдата на Донбасе пишут: погиб "внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої". А как иначе.. У нас же Минск, разведение войск, перемирие.У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає - Цензор.НЕТ 3572
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