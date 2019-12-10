 У зоні ООС 6 обстрілів, втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних сил.
"Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.
3 обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- неподалік від Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кондрашевської Нової - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
- біля Шумів - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник також тричі обстріляв укріплення Об'єднаних сил:
- біля Лебединського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- двічі неподалік від Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
"Сьогодні, 10 грудня, втрат у результаті обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було", - додали в штабі.
І між ким вона?
Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основеИсточник: https://censor.net.ua/n3164403
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
"10.12.19 12:03 Фракция "Голос" будет голосовать против продления действия закона об особом статусе Донбасса, он является крайне опасным, - Рахманин"
думаешь капитуляция тебе поможет?
типо - один раз - не *******...
тихої ночки, синочки..
K04EGAR IV
@K04EGR
В последнее время мы начали врать самим себе даже про войну. И теперь о смерти солдата на Донбасе пишут: погиб "внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої". А как иначе.. У нас же Минск, разведение войск, перемирие.