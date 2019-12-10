 Україна продовжить вимагати від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору про транзит газу, - Вітренко

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку виконавчого директора НАК.

"Не приховуватиму, спочатку я не був у захваті від перспективи обговорення питань транзиту газу і виконання рішення Стокгольмського арбітражу в нормандському форматі. У нас є тристоронній формат разом із Єврокомісією спеціально для обговорення питань транзиту газу", - пише Вітренко.

Однак, зазначив виконавчий директор "Нафтогазу", зустріч із Путіним дозволила йому зрозуміти особисту позицію російського президента щодо газового питання.

"Це я не для красивого слова, це було реально корисно. Не думав я, коли ініціював Стокгольмський арбітраж у транзитній справі в 2014 році, що виконання його рішення обговорюватиметься особисто з Путіним у Єлисейському палаці. У таких ситуаціях завжди краще мати можливість подивитися в очі протилежній стороні. Ми не боїмося обговорювати ці питання. Наша позиція обґрунтована. Вона підкріплена рішеннями міжнародних судів. Вона консолідована з Європейським союзом. І, найголовніше, вона відображає позицію українського народу", - додав Вітренко.

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Вітренко зазначив, що позиція України після переговорів у "нормандському форматі" не змінилася: Україна вимагатиме виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору для продовження транзиту газу за європейськими правилами.

Зокрема, в "Нафтогазі" вважатимуть прийнятним не тільки укладення договору на транзит, а й перенесення точки закупівлі газу європейцями на українсько-російський кордон, а також укладення договорів "своп", у рамках яких Нафтогаз просто купуватиме газ безпосередньо у Газпрому і перепродуватиме його європейським споживачам.

Нагадаємо, газова тема обговорювалася під час зустрічі президентів України і Росії за участю представників міненерго двох країн, "Газпрому" і "Нафтогазу" 9 грудня в Парижі. За підсумками виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть.