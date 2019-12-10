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 Політика України, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Газпром (463) Нафтогаз (646) Путін (3359) нормандська четвірка (882) транзит газу (113) Вітренко Юрій (86)

 Україна продовжить вимагати від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору про транзит газу, - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прокоментував свою участь у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним і керівництвом ПАТ "Газпром".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку виконавчого директора НАК.

"Не приховуватиму, спочатку я не був у захваті від перспективи обговорення питань транзиту газу і виконання рішення Стокгольмського арбітражу в нормандському форматі. У нас є тристоронній формат разом із Єврокомісією спеціально для обговорення питань транзиту газу", - пише Вітренко.

Однак, зазначив виконавчий директор "Нафтогазу", зустріч із Путіним дозволила йому зрозуміти особисту позицію російського президента щодо газового питання.

"Це я не для красивого слова, це було реально корисно. Не думав я, коли ініціював Стокгольмський арбітраж у транзитній справі в 2014 році, що виконання його рішення обговорюватиметься особисто з Путіним у Єлисейському палаці. У таких ситуаціях завжди краще мати можливість подивитися в очі протилежній стороні. Ми не боїмося обговорювати ці питання. Наша позиція обґрунтована. Вона підкріплена рішеннями міжнародних судів. Вона консолідована з Європейським союзом. І, найголовніше, вона відображає позицію українського народу", - додав Вітренко.

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Вітренко зазначив, що позиція України після переговорів у "нормандському форматі" не змінилася: Україна вимагатиме виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору для продовження транзиту газу за європейськими правилами.

Зокрема, в "Нафтогазі" вважатимуть прийнятним не тільки укладення договору на транзит, а й перенесення точки закупівлі газу європейцями на українсько-російський кордон, а також укладення договорів "своп", у рамках яких Нафтогаз просто купуватиме газ безпосередньо у Газпрому і перепродуватиме його європейським споживачам.

Нагадаємо, газова тема обговорювалася під час зустрічі президентів України і Росії за участю представників міненерго двох країн, "Газпрому" і "Нафтогазу" 9 грудня в Парижі. За підсумками виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164604
 
   
 Топ коментарі
 
Во-Во - это вам как серпом по яйцам...
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Это всё-равно как Черчиль требовал бы от Гитлера заключить договор на поставку танков
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С приходом новых лиц торговля с паРаше стала увеличиваться, даже новое лицо ещё не стало президентом, а Сватов уже запустило в прокат...
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Нафтогаз просто будет покупать газ напрямую у Газпрома и перепродавать его европейским потребителям.
Источник:https://censor.net.ua/n3164604

В закон о бюджете не забудьте навар внести, чтобы паРаша знала - какой навар вам нужен...
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Тут торгуєм, там воюєм. Що змінилось з приходом нових ліц?
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С приходом новых лиц торговля с паРаше стала увеличиваться, даже новое лицо ещё не стало президентом, а Сватов уже запустило в прокат...
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Дальше Гарант з Юзиком на війні заробляють, особливо Юзік, вже в двері ВР не влізає Україна продовжить вимагати від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору про транзит газу, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5249
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Требовать (!) заключения договора? Наглость второе счастье (с)
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Это всё-равно как Черчиль требовал бы от Гитлера заключить договор на поставку танков
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Ви в такій дупі, зі своїм газом сидите, що краще б не відгавкувались Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4572
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мы от вас кацапов не требуем вашу срАрмату...
но на ваши деньги создадим своё оружие...
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внуки натахи витренко будут гулять в поясах шахида у кремлёвской стены...
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Vsio po tranzitu resajet novaja kompanija operator i eta kompanija dolzna podpisat kontrakt s gazpromom.Naftgaz oni mogut tolko zakupat gaz s rosiji ili s drugix stran.Vsia pribil teper pojdiot cerez operatota,naftagaz tut ne priciom
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Верніть Петра,а то при фіглярові шо творицця

Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 8335

Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа, - Витренко - Цензор.НЕТ 4862
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Главное знать когда путин помирать будет.
Успеть нужно будет у него"кнопку"отобрать.
А то с него станетцо...
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Вот это горит пукан: "ТАСС: САНКЦИИ США ПРОТИВ «СЕВЕРНОГО ПОТОКА - 2» МОГУТ ПОСТАВИТЬ ПОД ВОПРОС РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО СПГ В ФРГ - ВОСТОЧНЫЙ КОМИТЕТ НЕМЕЦКОЙ ЭКОНОМИКИ"
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Немчура окольно, так не навязчиво посылает своего куратора куда подальше - забавно, давно так не улыбало - битва титанов зрелище что надо.
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Вот кто топит за Россию
Исполнительный директор, Восточный комитет германской экономики:

https://roscongress.org/speakers/kharms-mikhael-/biography/
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В Германском фонде Маршалла представили доклад о гибридных угрозах в Армении, Грузии, Молдове и Украине со стороны России. РФ использует одну и ту же тактику: энерг. зависимость, дезинформация, пропаганда, поддержка сепаратизма, кибератаки, выдача паспортов.
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Серьезно?
А Зебил вчера прямым текстом заявил - будем брать газом.
Твари...все врут на каждом шагу, а втихаря делают как .***** приказывает.
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"патриот"! откажись от газа и выключи в доме половину света - оно работает на русском топливе!
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Слопатоед, откажись от вражеского интернета и компьютеров. Шмякни свой Айфон об стену.
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больненьке! ты там видно ГМОшной курятины объелся? кто тебе сказал, против Америки и американцев?????
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цей "прямий текст" лише у вашій дебільній методичці
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ты все дурака включаешь?...)))
давно пора выключить )))
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Ти чомусь не вимикаєшся текстовою командою. Пора, пора збільшувати тобі дозу уколів.
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Скоро Украинская сторона начнёт требовать вхождения в таможенный союз.
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Не ну требовать можно продолжать конечно - до бесконечности.
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=== Украина продолжит требовать от РФ выполнения решения Стокгольмского арбитража и заключения нового договора о транзите газа===

А сколько порохошавки орали, что Зеленский отказывается от выигрышей, сколько воплей было на канале Кривой, всякие Березовцы и Ганапольское. Журнализды, блин
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Клоунам-сепаратистам доверия ноль. Вот весь мир и орёт им «Не зрадьте Украину, скоты!»
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