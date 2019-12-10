 Україна продовжить вимагати від РФ виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору про транзит газу, - Вітренко

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку виконавчого директора НАК.
"Не приховуватиму, спочатку я не був у захваті від перспективи обговорення питань транзиту газу і виконання рішення Стокгольмського арбітражу в нормандському форматі. У нас є тристоронній формат разом із Єврокомісією спеціально для обговорення питань транзиту газу", - пише Вітренко.
Однак, зазначив виконавчий директор "Нафтогазу", зустріч із Путіним дозволила йому зрозуміти особисту позицію російського президента щодо газового питання.
"Це я не для красивого слова, це було реально корисно. Не думав я, коли ініціював Стокгольмський арбітраж у транзитній справі в 2014 році, що виконання його рішення обговорюватиметься особисто з Путіним у Єлисейському палаці. У таких ситуаціях завжди краще мати можливість подивитися в очі протилежній стороні. Ми не боїмося обговорювати ці питання. Наша позиція обґрунтована. Вона підкріплена рішеннями міжнародних судів. Вона консолідована з Європейським союзом. І, найголовніше, вона відображає позицію українського народу", - додав Вітренко.
Вітренко зазначив, що позиція України після переговорів у "нормандському форматі" не змінилася: Україна вимагатиме виконання рішення Стокгольмського арбітражу й укладення нового договору для продовження транзиту газу за європейськими правилами.
Зокрема, в "Нафтогазі" вважатимуть прийнятним не тільки укладення договору на транзит, а й перенесення точки закупівлі газу європейцями на українсько-російський кордон, а також укладення договорів "своп", у рамках яких Нафтогаз просто купуватиме газ безпосередньо у Газпрому і перепродуватиме його європейським споживачам.
Нагадаємо, газова тема обговорювалася під час зустрічі президентів України і Росії за участю представників міненерго двох країн, "Газпрому" і "Нафтогазу" 9 грудня в Парижі. За підсумками виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що не було досягнуто домовленостей, і переговори триватимуть.
Источник:https://censor.net.ua/n3164604
В закон о бюджете не забудьте навар внести, чтобы паРаша знала - какой навар вам нужен...
рмату...
но на ваши деньги создадим своё оружие...
Успеть нужно будет у него"кнопку"отобрать.
А то с него станетцо...
Исполнительный директор, Восточный комитет германской экономики:
https://roscongress.org/speakers/kharms-mikhael-/biography/
А Зебил вчера прямым текстом заявил - будем брать газом.
Твари...все врут на каждом шагу, а втихаря делают как .***** приказывает.
давно пора выключить )))
А сколько порохошавки орали, что Зеленский отказывается от выигрышей, сколько воплей было на канале Кривой, всякие Березовцы и Ганапольское. Журнализды, блин