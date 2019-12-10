 У російських в'язницях відбувають покарання близько двох тисяч українців, - омбудсмен Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Фейсбуці.

"Тільки в 2018 році було заарештовано 176 наших співгромадян, а засуджено 692 особи за незаконний обіг наркотичних речовин. Станом на 30 червня 2019 у тюрмах РФ незаконно утримується 1989 громадян. За уточненою інформацією на сьогодні ця цифра становить близько 2000 громадян України", - написала вона.

Як зазначила омбудсмен, з 2015 року в Україні діє транснаціональне злочинне угруповання, "яке шляхом обману вербує громадян України і втягує їх у незаконну діяльність з розповсюдження наркотичних речовин на території Російської Федерації".

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Денісова зазначила, що, за словами представників МЗС, поки відсутня актуальна інформація про кількість громадян України, яких утримують в місцях несвободи в РФ через невиконання російською стороною Консульської конвенції між Україною і РФ, зокрема щодо невідкладного інформування про затримання й арешт на території РФ громадян України.

"У багатьох випадках жертви торгівлі людьми не мають належного зв'язку із зовнішнім світом. Адміністрації колоній в РФ майже повністю блокують листування з Україною.Така ситуація унеможливлює подачі заяв про злочини та визнання потерпілими саме жертв торгівлі людьми", - зазначила вона.

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