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 У російських в'язницях відбувають покарання близько двох тисяч українців, - омбудсмен Денісова

Близько двох тисяч українців утримують у тюрмах Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Фейсбуці.

"Тільки в 2018 році було заарештовано 176 наших співгромадян, а засуджено 692 особи за незаконний обіг наркотичних речовин. Станом на 30 червня 2019 у тюрмах РФ незаконно утримується 1989 громадян. За уточненою інформацією на сьогодні ця цифра становить близько 2000 громадян України", - написала вона.

Як зазначила омбудсмен, з 2015 року в Україні діє транснаціональне злочинне угруповання, "яке шляхом обману вербує громадян України і втягує їх у незаконну діяльність з розповсюдження наркотичних речовин на території Російської Федерації".

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Денісова зазначила, що, за словами представників МЗС, поки відсутня актуальна інформація про кількість громадян України, яких утримують в місцях несвободи в РФ через невиконання російською стороною Консульської конвенції між Україною і РФ, зокрема щодо невідкладного інформування про затримання й арешт на території РФ громадян України.

"У багатьох випадках жертви торгівлі людьми не мають належного зв'язку із зовнішнім світом. Адміністрації колоній в РФ майже повністю блокують листування з Україною.Така ситуація унеможливлює подачі заяв про злочини та визнання потерпілими саме жертв торгівлі людьми", - зазначила вона.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164599
 
 
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Ого. Це на які поступки доведеться іти?
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Ті хто поїхав туди на роботу чи жити під час війни хай ідуть НАХЄР...
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А цифри про політичних, патроітично налаштованих українців вказати важко? Бандюганів із Ордло в кількість 2000 не включати.
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Я особенно за Рудьковского переживаю. Как он там?
Легенда ж, так сказать! Первым ввёл практику прикидываться в суде опоссумом.😉
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мож медаль яку учредить для добровольновъехавших на территорию мокшандии после 14-го года?
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Нужно российскими военнопленными провести Парад по центру Киева,чтобы кремлёвским и их холуям из за границы по вылазило
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90% з них- це заробітчани безмозкі, що влаштувались наркокур'єрами.
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Які проблеми ? Бидло поїхало працювати на окупанта,"патамушта сємью карміть нада",тепер те бидло утримується в тюрмі за рахунок заліщан.Хіба не файно ?
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