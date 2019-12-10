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 Політика України
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Все про:митниця (633) Нефьодов (128) Державна митна служба (3)

 Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов

Середня зарплата рядового інспектора-митника становить в Україні 6,5 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов в ефірі телеканалу "НАШ".

"Неможливо очікувати, що ми десь звідкись - з космосу чи з іншої планети - наберемо абсолютно чесних, професійних, патріотичних держслужбовців, які працюватимуть за 6,5 тис. грн. Стільки в середньому отримує рядовий інспектор у кожному регіоні", - сказав він.

За словами глави митної служби, підвищення зарплат - "покроковий шлях".

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"Митниця має працювати краще, забезпечувати кращий сервіс і зокрема збирати більше коштів до державного бюджету, але з цього державного бюджету мають фінансуватися як реальні зарплати (ринкові зарплати)... так і реальні витрати на утримання митниці", - вважає Нефьодов.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив створення Державної митної служби (ДМС) з 8-го грудня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164589
 
 
 Топ коментарі
 
Зате пенсіонерів на 2000грн.можна множити мільйонами...
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А лікаря на 6,5 тис.грн. можна найняти?, а вчителя?, а іншого бюджетника? Чим митник відрізняється від них? Він що, в шкідливих умовах працює, під пулями ходить, життям ризикує?
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Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов

Чисто маланский подход. Сказал, что степень порядочность зависит от количества бабла..
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Значит раньше при Порохе можно было и все работали на 6-7т грн и не жаловались, а тут вдруг пришел зебобик и говорит что нельзя взять таможенников на зарплату в 6-7т? Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3817
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Речь идет о честны таможенниках, а честность и "порох" - понятия прямо противоположные.
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У Зеленского все честные. Я знаю одного честного бомжа вице-спикера из ВР, который снимает угол у тещи.
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Ти свинорилий проходив митницю при потроху,що так тут розпинаєшся на своїй *********?
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Можно взять таких таможенников, которые не то что зарплату брать не будут, еще и начальству будут заносить, но тут ключевое слово - "честных".
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Зате пенсіонерів на 2000грн.можна множити мільйонами...
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Пенсіонерів?.......... Лікарів реаніматологів на 4600 можна....
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У врачей всегда низкие зарплаты. При этом, что бы устроится в медвуз несут горы взяток. А потом слышно нытье про низкие зарплаты. Вот не поверю в такую глупость - деньги потраченные на взятки для поступления потом возвращаются.
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А ось так набирати ви ж вже маєте досвід... Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3877

Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2196
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а кого честного и профессионального можно нанять за эту сумму?
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т.е им еще и зарплату платили????
то то я смотрю никто из них на жигулях не ездит и в общаге не живет)))
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Я наверное удивлю Нефёдова , но честных людей на з.п 6 500 вообще невозможно никуда набрать .
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Тобто зараз або не чесні, або непрофесіонали?

6,5 тис це дійсно мала ЗП, поїдь в Житомир і побачишь в яких умовах люди працюють за таку зп.
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Нахрен ваша таможня нужна. Все в школу, на 4000 тыс. дол.
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Ох и уродец, побрил бы дебила кто. Зеобезьяна.
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Как Вам не стыдно.Вы знаете,что глава Государственной таможенной службы настолько честен,что после оплаты коммуналки и оплаты обедов в рабочей столовке у него из зарплаты не остается денег даже на пачку одноразовых станков.Святой человек. Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3727
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А откуда у таможенников с з.п 6 500 гривен Джипы и дворцы?
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И все равно судьи Верховного суда с зарплатой в 300000 грн. смотрят на них как на говно. Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8698
Честным таможенникам обидно,чесслово. Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8698
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А почему на другие должности за такие деньги можно нанять честного и профессионального работника? Чем таможенник хуже? У нас везде зарплаты невысокие.
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Им еще и зп платят?
Ай да везунчики))))

Бесплатная добавка на цыгарки и кофе?)))
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Просрали всех профессионалов в Украине
Остались одни барыгии...
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Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов

Чисто маланский подход. Сказал, что степень порядочность зависит от количества бабла..
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Это они так оправдывают свое воровство. Ну, типа, - я не ворую, это я компенсацию за маленькую зарплату получаю.
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А ти підеш туди працюватии, за таку зарплату
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А, что, в бюджете денег не хватает? так пущай Янелох 42-й хоть раз налоги в бюджет Украины заплатит, а не в кипрский офшор, тогда и бюджет наполнится.
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Прежде всего нужно отнять сверхзарплату с начальников типа Нефьедова, всех из Кабмина и депутатов с помощниками. Поставить их всех на стандартное медобслуживание без Феофании, заставить снимать квартиры самостоятельно и ездить только за свой счет. Снять льготы и субсидии со ВСЕХ, и цены в Украине будут падать до уровня 6.5 тысяч. У нас халявщиков на душу населения больше всех в мире!!! Мы никогда ни на какой уровень не выйдем пока будем на собственном горбу миллионы захребетников содержать.
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Погранцам 1000 долларов ЗП тоже ничего не решит,просто у них доход больше будет.
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А чесних прибиральників чи інших працівників на 5 тис грн знайти можна МЛЯТЬ...
Хай отримують мінімальну + відсотки за збільшення доходів в бюджет - і всім мля буде добре.
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А лікаря на 6,5 тис.грн. можна найняти?, а вчителя?, а іншого бюджетника? Чим митник відрізняється від них? Він що, в шкідливих умовах працює, під пулями ходить, життям ризикує?
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оно свою заточку в зеркале давно видело?
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На такі гроші виживе лише український пенсіонер Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1189
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Тюрьма напротив-компенсирует разницу.А серьезно,вы видели человека-довольного своей зарплатой? Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1638
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Ну так хай максимально автоматизує процеси, що дозволить скоротити кількість митників і, відповідно, підняти зарплати тим, хто лишиться...

От питання з тими ж євробляхами - людина приходить, приносить договори про купівлю авто в Польщі/Німеччині, але митник каже, що ціна в договорах (європейських!) несправжня, а справжня - в якихось його таблицях. І пофіг, що людина показує йому купу об'яв про продаж машин з такою ж ціною. А якби процес був автоматизований, то власник авто повносив би всі дані в комп і все...
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Тобто збільшити платню,аби збільшились розміри хабарів Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9518 Честных и профессиональных таможенников на зарплату в 6,5 тыс. грн набрать невозможно, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 9523 Сюперово наглюча бидлота...
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что за категория такая честный таможенник??????????
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це в Червоній Книзі України -практично зникший вид!
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Постепенно начинаем понимать, что причина коррупции в бедности населения. Нельзя требовать от нищего, что бы он не воровал себе на еду. Победить коррупцию можно только повышением уровня жизни людей.
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Вот интересно... Эти диджитализированные реально считают, что повышение зарплаты остановило хоть какого-то взяточника? Любого. Не только на таможне. Реально?
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возможно, как раз диджитализацией. Убрать людей.
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После 5 лет работы на таможне они до старости могут не работать. А им ещё и зарплату платят?
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Когда судьям поднимали зарплаты до космических высот, тоже выходили из предположения что чем больше зарплата, тем справедливее суды.
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за то в остальных профессиях честные профессионалы нах никому не нужны, если им платят по 6500 грн и меньше ...,
а для пенсионеров вообще нужно газовые камеры организовать ...
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При условии,если пенсы оплатят наперед расходуемый этой камерой газ.А то знаем мы этих пенсов:попользуются камерой а потом иди-свищи их.Шаровики.
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Поэтому и нужна безработица на уровне 20%, чтобы работа за 6500 почиталась за счастье, иначе всякий случайный сброд типа Нефьодова начнет накачивать себе зарплату до миллионов. Что мы и наблюдаем.
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))))) Уф!.. А з якої суми вони починають бути чесними? ))))
В них шо запобіжники горять від низьких доходів?
Як можна таке ляпати??? Люди зараз під кулями і мінами життя кладуть...... *оп вашу мать!
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з ніякої ...бо до "пряника" має бути й "кнут"
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та ну на ...а як же набрать честных електриков токарей строителей учетилей ...как ...у#обки ?
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набирайте нечестных -им вообще платить не надо Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3724
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Где гарантия, что таможенники станут честными, если повысить им зарплату?
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да какая там гарантия, её просто нет, не было и не будет.
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Скорее, надо других набирать. Если человек изначально устроился на маленькую зарплату, что бы брать взятки - он и при повышении зарплаты будет это делать.
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Я вот что вам скажу, пусть даже 20000 тысч платят, всё равно будут брать взятки, как говорится: "чем больше получаешь, - тем ещё больше хочется".
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Учителей можно,врачей можно, а таможенников -взяточников с начальным средним образованием в 8м классов набрать нельзя! Не страна а парадокс,кто учился нищие, а дебилы и недоумки при деньгах!
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а учить-лечить за менее чем 6,5 шт это как?
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не хотят учить-лечить, есть другие места заработка, бизнес, например) Шутка. Реформирование таможни может привлечь в бюджет больше денег, чем необходимо для обеспечения этой же таможни зарплатой, еще и на учителей-врачей докинут
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Народ сам стимулює деякі служби на хабарі. Наприклад, хтось би зажав сотню гривень, щоб не стояти в пробці 3-4 години, а проїхати в супроводі поліцейького авто з мигалкою? Сумніваюсь. Отак і таможню, з початку незалежності розбалували, вони звикли, а попробуй тепер перекрити їм кисень. Массово звільнятись будуть, мабуть, і новачків як в поліцію понабирають. Але є одне АЛЕ.. Начальство старе лишиться і рік-два все стане на круги своя
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Зарплата таможенника должна пропорционально зависть от выявленной контрабанды. Пусть имеют процент с ее реализации.
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Такая же штука была и при яныке: ментам сознательно платили, как пенсионерам, подогревая их коррупционные наклонности. Чтобы человек работал, ему надо платить. У Гончарука в планах сокращение всяких бесполезных райрад, может от туда денежку перетянут
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Тобто ще один зєлєбобік дає задню ))) Таможня всьо. Треба так розуміти, шо поки їм не дадуть зарплатою те, шо вони беруть на лапу, до тих пір вони будуть брати на лапу! І це говорить начальник митників! То йди у відставку, чмо.
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А почему невозможно? Потому , что все воры привыкли по 20 тыс дол. в месяц иметь.
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Это лечится аж бегом, поверьте. Главное - воля начальника. Знал я одно место, где левака привыкли иметь по пол зарплаты сверху каждый месяц, там начальник новый пришел, нескольких уволил, показал им как может быть и прикрыл лавочку. Кто-то фыркал, но они попали в немилость и работали больше всех. Пришлось и остальным угомониться. Но и фишка в том, что этот начальник был не из простых, а из редкого количества тех, кому за державу обидно. Таких еще поискать нужно
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Слышали эту песенку не работает эта система, честный человек не будет брать взятки даже имея зарплату 3000тысячи гривень,а другой хоть 100000 плати будет тянуть рученьки.
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а я думал, туда устроиться невозможно... Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 969
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Это касается не только таможни, а всех госчиновников. Что бы попасть на хлебное место нужно дать кучу денег вышестоящему руководству. После этого чиновник хочет их вернуть с прибылью. Зарплата тут не причем, она их вообще не интересует.
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Идут трое.
Бедный таможенник, богатый таможенник и Дед мороз.
Видят лежит сто долларов.
Вопрос.
Кто первый поднимет сто долларов?
Правильный ответ: богатый таможенник.
А почему?
Потому что двое остальных сказочные персонажи.
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