 Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов в ефірі телеканалу "НАШ".

"Неможливо очікувати, що ми десь звідкись - з космосу чи з іншої планети - наберемо абсолютно чесних, професійних, патріотичних держслужбовців, які працюватимуть за 6,5 тис. грн. Стільки в середньому отримує рядовий інспектор у кожному регіоні", - сказав він.

За словами глави митної служби, підвищення зарплат - "покроковий шлях".

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"Митниця має працювати краще, забезпечувати кращий сервіс і зокрема збирати більше коштів до державного бюджету, але з цього державного бюджету мають фінансуватися як реальні зарплати (ринкові зарплати)... так і реальні витрати на утримання митниці", - вважає Нефьодов.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив створення Державної митної служби (ДМС) з 8-го грудня.