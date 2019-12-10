 Чесних і професійних митників на зарплату 6,5 тис. грн набрати неможливо, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов в ефірі телеканалу "НАШ".
"Неможливо очікувати, що ми десь звідкись - з космосу чи з іншої планети - наберемо абсолютно чесних, професійних, патріотичних держслужбовців, які працюватимуть за 6,5 тис. грн. Стільки в середньому отримує рядовий інспектор у кожному регіоні", - сказав він.
За словами глави митної служби, підвищення зарплат - "покроковий шлях".
"Митниця має працювати краще, забезпечувати кращий сервіс і зокрема збирати більше коштів до державного бюджету, але з цього державного бюджету мають фінансуватися як реальні зарплати (ринкові зарплати)... так і реальні витрати на утримання митниці", - вважає Нефьодов.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив створення Державної митної служби (ДМС) з 8-го грудня.
то то я смотрю никто из них на жигулях не ездит и в общаге не живет)))
6,5 тис це дійсно мала ЗП, поїдь в Житомир і побачишь в яких умовах люди працюють за таку зп.
Честным таможенникам обидно,чесслово.
Ай да везунчики))))
Бесплатная добавка на цыгарки и кофе?)))
Остались одни барыгии...
Чисто маланский подход. Сказал, что степень порядочность зависит от количества бабла..
Хай отримують мінімальну + відсотки за збільшення доходів в бюджет - і всім мля буде добре.
От питання з тими ж євробляхами - людина приходить, приносить договори про купівлю авто в Польщі/Німеччині, але митник каже, що ціна в договорах (європейських!) несправжня, а справжня - в якихось його таблицях. І пофіг, що людина показує йому купу об'яв про продаж машин з такою ж ціною. А якби процес був автоматизований, то власник авто повносив би всі дані в комп і все...
а для пенсионеров вообще нужно газовые камеры организовать ...
В них шо запобіжники горять від низьких доходів?
Як можна таке ляпати??? Люди зараз під кулями і мінами життя кладуть...... *оп вашу мать!
Бедный таможенник, богатый таможенник и Дед мороз.
Видят лежит сто долларов.
Вопрос.
Кто первый поднимет сто долларов?
Правильный ответ: богатый таможенник.
А почему?
Потому что двое остальных сказочные персонажи.