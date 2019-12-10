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 Суд відмовився внести "Корвалол Corvalolum" в перелік добре відомих знаків

Таке рішення суд виніс 10 грудня

Господарський суд міста Києва відмовив компанії "Фармак" у задоволенні позову, яким вона просила внести торгову марку "Корвалол Corvalolum" в перелік добре відомих знаків. Відповідне рішення суд виніс у вівторок, 10 грудня, пише РБК Україна.

Нагадаємо, торгова марка "Корвалол Corvalolum" була раніше виключена з реєстру за рішенням суду. Але 30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва виніс рішення на користь "Фармак", знову визнавши "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до цієї компанії. "Дарниця" подала апеляцію, тому судове рішення від 30 жовтня не вступило в законну силу.

"Ми написали велику апеляційну скаргу, подали її і будемо боротися далі. Тому на даному етапі у суду не було підстав для задоволення позову "Фармак", - прокоментував партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, який представляє інтереси "Дарниці".

Як повідомлялося, суди між "Фармаком" і "Дарницею" почалися 2004 році. "Фармак" називає себе єдиним виробником "Корвалолу" з часів СРСР, хоча препарат з такою назвою випускали 70 фармацевтичних заводів Радянського Союзу.

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Ще в 2011 році "Фармак" повністю програв "Дарниці" процес, де предметом спору було позначення "Корвалол". Але в 2017 році "Фармак" відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на "Корвалол Corvalolum".

Влітку 2017 року Апеляційна палата МЕРТ визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим по відношенню до "Фармака". У 2018 році Київський апеляційний господарський суд з апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення. 25 червня 2019 року Велика палата Верховного суду, в свою чергу, направила справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

30 жовтня 2019 року Господарський суд Києва відмовив "Дарниці" в задоволенні позову. Але "Дарниця" вважає рішення суду необґрунтованим та оскаржила його.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% – до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164588
 
 
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Бей своих, чтоб чужие боялись. Сколько себя помню, существовал корвалол.А теперь отменят корвалол, чтоб втюхивать вместо него что-нибудь импортное дорогущее
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та ні...корвалол не зникне...
дві фірми не можуть ніяк поділити таку знайому Вам з дитинства назву..
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.. точнее, 1 фирма запретила всем продавать продукт, с таким названием. А 2 фирма подала в суд.
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16 !!!! лет две фарм компании как идиоты доказывают миру кто больше идиот.. и Дарница и Фармак выпускали и выпускают (на сегодня только Дарница) Корвалол.. неужели было трудно договориться о совместной производстве препарата и дележа прибыли 50 к 50 или 40 к 60...вот я как человек пациент не понимаю.. не спорю Торговая марка торговое название и так длаее но вот если реально в дело вступят ПЕРВЫЕ КТО ИЗОБРЕЛ ЭТУ ВЕЩЬ Корвалол . О!!! весело будет всем и Дарнице и Фармак... по сути в Украине изобрели Корвалол в Институте Киев Фармак является правоприемником изобретателя Института Корвалола просто Дарница первая зарегистрировала торговую марку и название но по сути право то у Фармак как у правоприемника Института ПЕРВОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЯ ВЕЩЕСТВА.. хотя если честно первыми были ГДР немцы со своим Валокардином.. так что интрига только напрягает....
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Уся фішка в тому , що за фірмою- позивачем стоїть така собі відома Бугатирьова.. А то ще та #####. Суть питання в ціні, яку вона вимагає - всього лише в десять разів більше від існуючою... "Нічого особистого, лише бабло " каже Бугатирьова
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хозсуд з радістю внесе "в перечень хорошо известных знаков"- KURVALOL ...
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Корвалолом раны не залечишь, для армии работать надо, и за прибыли сумасшедшие танки покупать а не судиться.
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Нічого.. тепер кожному тому "судді" буде по чайній ложці ціаністого калію натщесерце і за пільговим рецептом 😃
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на статус хорошо известного знака может претендовать только Корвалол, который каждая бабка знает. А добавка Corvalolum - это просто неуклюжая попытка обойти хорошо известный знак. И никто его в аптеке на просит, просят просто корвалол. Фармак занимается недобросовестной конкуренцией.
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