 Сенцов став на військовий облік у київському військкоматі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"Оскільки я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось..." - написав Сенцов.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"Оскільки я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось..." - написав Сенцов.
900 это Бухгалтерский учет
025 это Бухгалтер
Иди в военкомат Вася!)))
Там тебя быстро научат РОДИНУ любить!)))
а 75% ********** устали так, что голову поднять не могут
Куда по лутше уклониста с КВН
Введут ЧЕБУРНЕТ на Расии...
Будешь скучать по нам из под шконки?)))
С приходом ЧЕБУРНЕТА будешь постить чеченам и татарам)))лайкать их утром и вечером))))
Шо б они тебя не ЛАЙКАЛИ!))))
ЭТОТ НЕ СДАСТ!
РЕСПЕКТ!
Если что, то ВОС у него бухгалтерский... Он в этом что-то понимает?