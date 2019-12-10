 Сенцов став на військовий облік у київському військкоматі

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Оскільки я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось..." - написав Сенцов.

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