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 Суспільство
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Все про:військовий обов'язок (7) Сенцов (832)

 Сенцов став на військовий облік у київському військкоматі

Колишній політв'язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов став на військовий облік у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Оскільки я зараз майже киянин, пішов і став на військовий облік. Тепер я солдат запасу і якщо щось..." - написав Сенцов.

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Сенцов став на військовий облік у київському військкоматі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164586
 
   
 Топ коментарі
 
вот человек был в плену. от войны не устал,
а 75% диваноебов устали так, что голову поднять не могут
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Я поважаю неуклоністів.
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хороший пример для порохоботов!
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Я тоже. Непонятно, зачем об этом на всю страну объявлять.
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Сам кстати где служил(а) ? Ну а что все же должны служить. Почему считаешь что людей которые не хотят служить должны забирать силой в армию? Какой будет толк в армии от людей которых силой забирают в армию?
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ну можно заткнуть ими дыры на 3 линии, чтобы не снимать для этого боеспособных людей.
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Военно-учётная специальность 900025А - это режиссёр, что ли?
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Идиот!)))
900 это Бухгалтерский учет
025 это Бухгалтер

Иди в военкомат Вася!)))
Там тебя быстро научат РОДИНУ любить!)))
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Та ты реально дурак, Валера, если решил, что все, как ты, только тем и занимаются, что номера специальностей заучивают..
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Ты трутень даже размер своих трусов запомнить не осилишь!)))
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А шо это ты трусами озаботился. Это тебе на другой сайт нужно. Ты там понравишься.
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Вообще-то, за стойкость и мужество, а главное - последующую непродажность (вспоминаю тут одну...) можно было бы лейтеху дать. У военную подготовку он и так ОТГРЕБ по-полной.
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вот человек был в плену. от войны не устал,
а 75% ********** устали так, что голову поднять не могут
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Не самый плохой вариант...
Куда по лутше уклониста с КВН
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Ну по такой логике можно взять аватара который тоже сам пошел в армию Сенцов стал на воинский учет в киевском военкомате - Цензор.НЕТ 8422
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Всем брать пример с режиссёра и не уклониться от АТО!
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Алень)))
Введут ЧЕБУРНЕТ на Расии...
Будешь скучать по нам из под шконки?)))
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Тявкай Тузя пока ворота открыты))))
С приходом ЧЕБУРНЕТА будешь постить чеченам и татарам)))лайкать их утром и вечером))))
Шо б они тебя не ЛАЙКАЛИ!))))
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хороший пример для порохоботов!
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Звільнитися з ЗСУ,щоб стати на облік в воєнкомат ?
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Ну,один фрукт з Кривого Рогу теж на обліку стоїть (і спеціальність схожа-діловод),а толку ?
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В воюющей стране все должны служить как в Израиле , а в школе нужно вводить НВП -начальную военную подготовку .
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"Теперь я солдат запаса и если что-то ... " (с)
Если что, то ВОС у него бухгалтерский... Он в этом что-то понимает?
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