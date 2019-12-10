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 Події, Київські новини
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Все про:діти (1751) Київ (6663) викрадення (374)

 У центрі Києва викрали дитину: введено план "Перехоплення"

У вівторок, 10 грудня, в Києві на Хрещатику викрали і відвезли в невідомому напрямку дитину. Поліція розшукує Volkswagen Multivan чорного кольору.

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

У Києві ввели оперативний план "Перехоплення".

Зазначається, що дівчинку 12 років відвезли на Volkswagen Multivan чорного кольору. Це сталося недалеко від школи №53. За попередньою інформацією, номери автомобіля: АА2838ТО. Машина поїхала в бік Оболоні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164585
 
 
 Топ коментарі
 
Семья Карлеоне против семьи Клерикуцио.
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Выкуп или просто семейные разборки некогда влюбленных?
Не страна а Замбези...
И люди дикари...в большинстве своем
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Чикаго. Ваши дети ходят в школу и возвращаются.
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Семья Карлеоне против семьи Клерикуцио.
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Выкуп или просто семейные разборки некогда влюбленных?
Не страна а Замбези...
И люди дикари...в большинстве своем
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Так чего ты в Замбези живешь- едь в кацапию, страна ему не нравится.
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а "вашего" счастья уже не будет , ты что ещё не понял , "дедуля" , что вы :
-отбрехали,
-отворовали,
-отфальсифицировали
- отмародёрили и
- отаморалили вместе со своим шоколаднім вождём.
Теперь ждите Новый год и посадку вашего "предводителя квакеров"....
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та ні, ляшка давно не чути. мабудь його.
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В лучшем случае родители. И то будет шок для ребенка. Дай Боже, чтоб с ребенком быстро нашелся и с ним было все хорошо
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