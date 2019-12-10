 У центрі Києва викрали дитину: введено план "Перехоплення"

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.
У Києві ввели оперативний план "Перехоплення".
Зазначається, що дівчинку 12 років відвезли на Volkswagen Multivan чорного кольору. Це сталося недалеко від школи №53. За попередньою інформацією, номери автомобіля: АА2838ТО. Машина поїхала в бік Оболоні.
Не страна а Замбези...
И люди дикари...в большинстве своем
-отбрехали,
-отворовали,
-отфальсифицировали
- отмародёрили и
- отаморалили вместе со своим шоколаднім вождём.
Теперь ждите Новый год и посадку вашего "предводителя квакеров"....