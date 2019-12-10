 У центрі Києва викрали дитину: введено план "Перехоплення"

Про це повідомляє "Інформатор", передає Цензор.НЕТ.

У Києві ввели оперативний план "Перехоплення".

Зазначається, що дівчинку 12 років відвезли на Volkswagen Multivan чорного кольору. Це сталося недалеко від школи №53. За попередньою інформацією, номери автомобіля: АА2838ТО. Машина поїхала в бік Оболоні.

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