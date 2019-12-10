 Переговори в Парижі відкривають "вікно можливостей" для імплементації мінських угод, - Євросоюз

Про це йдеться в заяві представництва Європейського Союзу в Україні за підсумками зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заходи, які були узгоджені в рамках "нормандського формату", а також відновлена взаємодія сторін під час вчорашнього саміту в Парижі є важливими кроками. Їхня швидка і ретельна імплементація необхідна і матиме прямий позитивний вплив на життя людей на сході України по обидва боки від лінії розмежування", - повідомляється в заяві представництва ЄС.

Підкреслюється, що Євросоюз цінує конструктивний підхід з боку України й очікує, що Росія використовує свій вплив для реалізації Мінських угод у повному обсязі.

"Євросоюз знову підтверджує свою підтримку зусиллям Франції і Німеччини в рамках "нормандського формату" і роботи Тристоронньої контактної групи. Євросоюз готовий надалі підтримувати зусилля з розмінування і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Євросоюз нагадує про свою повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності і незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в заяві.

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