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Все про:мінські угоди (1658) Європейський Союз (20)

 Переговори в Парижі відкривають "вікно можливостей" для імплементації мінських угод, - Євросоюз

Оновлена ​​динаміка переговорів у "нормандському форматі" відкриває вікно можливостей, яке має бути використане для імплементації Мінських угод.

Про це йдеться в заяві представництва Європейського Союзу в Україні за підсумками зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Заходи, які були узгоджені в рамках "нормандського формату", а також відновлена взаємодія сторін під час вчорашнього саміту в Парижі є важливими кроками. Їхня швидка і ретельна імплементація необхідна і матиме прямий позитивний вплив на життя людей на сході України по обидва боки від лінії розмежування", - повідомляється в заяві представництва ЄС.

Підкреслюється, що Євросоюз цінує конструктивний підхід з боку України й очікує, що Росія використовує свій вплив для реалізації Мінських угод у повному обсязі.

"Євросоюз знову підтверджує свою підтримку зусиллям Франції і Німеччини в рамках "нормандського формату" і роботи Тристоронньої контактної групи. Євросоюз готовий надалі підтримувати зусилля з розмінування і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Євросоюз нагадує про свою повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності і незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - підкреслюється в заяві.

Читайте також: Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164582
 
 
 Топ коментарі
 
та он радуется... Типа, ну, шо? Обещал с х..йлом встретиться - ловите, я ж нелох мне42. Отак! Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2824
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та он радуется... Типа, ну, шо? Обещал с х..йлом встретиться - ловите, я ж нелох мне42. Отак! Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 2824
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Евросоюз - шикарне фамилийо...не ***** совсем.
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Нормандія. Мої оцінки - коротко:
А - оцінка учасників перемовин
1. "Клоун", "комік" і "артист" ЗЕ на перемовинах виявився набагато вправнішими дипломатом, результативнішим і патріотичнішим президентом , ніж "дипломований дипломат", "досвідчений президент" і "патріот у вишиванці" - Порошенко.
2. У власній оцінці результатів перемовин ЗЕ проявив себе напрочуд самокритичним, людяним і чесним. Камертоном до переговорів прозвучали його позиції: Ні-федералізації України, Ні - ігноруванню учасниками саміту "червоних ліній" , які встановило українське суспільство.
3. При умові, що на перемовинах тет-а-тет з Путіним дійсно не було допущено ніяких "змов", типу новітнього пакту Ріббентропа- Молотова, то оцінку самому ЗЕ я ставлю - "відмінно".
4. Позитивом від Меркель є те, що вона підтримала ЗЕ в його фундаментальній проукраїнській позиції, що "мінські угоди" не є догмою і потребують вдосконалення - з чим погодився і Путін. Тобто, Меркель цим підтвердила, що Порошенко "дав маху" (якщо не зрадив) , погодившись на них в невигідних для України їх суті і сценарії реалізації.
5. Макрон, за рівнем участі і "обсягом ініціатив", на зустрічі був просто яловим, тобто - зайвим .
6. Путін. Відчувалося, що він пішов на поступки ініціативам ЗЕ не з доброї волі, а через зовнішні санкції, які призвели до гальмування економіки і сприяли зросту вибухонебезпечності внутрішньої ситуації в РФ. Не через бажання миру з Україною, а з метою зняття з себе клейма ізгоя...
Б - оцінка результатів перемовин.
1. Судячи з блискавичного завершення саміту і закінченню його "без ***** і заноз" - вони були попередньо узгоджені між Путіним, Макроном і Меркель - однозначно. А чи були узгоджені завчасно з ЗЕ - невідомо. Але підготовча робота була проведена якісно. Називаю це домовленостями, а не змовою, оскільки інтересам України на саміті шкоди не було нанесено.
2.Результатам можна буде дати позитивну оцінку, якщо вони матеріалізуються у визначені на саміті термін- 31 грудня як по обміну полоненими, так по припиненню бойових дій. Безсумнівним успіхом є відкриття можливостей по модернізації "мінських угод" і згода четвірки просуватися в переговорах до наступного саміту...
3. Відвести війська ще в трьох зонах - нічого не вирішує без усвідомлення і реалізації наступних координат: припинення вогню і терміну повного виведення військ РФ і збройних формувань сепарів з України...
4. Згода Путіна на прийняття підсумкового документу саміту, в якому задекларовані і відвід військ і припинення обстрілів, лишній раз підтверджує, що сепарами керує саме Путін і ніхто інший..
В- в газовому питанні оцінку перемовинам дав Вітренко - "домовилися домовлятися"... Тобто , питання залишається і відкритим і не врегульованим. Але вихідну позицію керівництва Нафтогазу щодо мети переговорів вважаю вірною.
Підсумок саміту: - "За результатами" для України , поки що - Нульовий; "За намірами", поки що не реалізованими, але задекларованими домовленостями - Позитивний.
Допускаю корекцію оцінки "за результатами" в ту, чи іншу сторону - після 31-го грудня.
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Автор вважає українців за дурників. Немає там ніякої перемоги. Україну почали зливати, тонко, поступово, по-тихому, щоб уникнути Майдана. Принагідно - Порошенко відвоював третину Донбасу. І створив, по-суті, західну коаліцію на підтримку України. Так от в той час, як Порошенко та патріоти _воювали_ за Україну, клоун Зеленський її проституткою обзивав
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Можно сколько угодно говорить - нет федерализации, но если мы собираемся законодательно прописывать формулу штайнмаера - то это уже - да федерализации, плюс особый статус в конституции на постоянной основе ...
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угу... вам там давно надо окна открыть, проветрить от бзда
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Украина вошла в состав Московии раньше, чем Беларусь.
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Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз

В переводе с французского: "Как вы уже всех за"бали.. Давайте заканчивайте так или этак."
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Нафига подписался зеля под формулой Штанмаера?
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А зачем было прощать им 3 млд. дол., которые присудил Стокгольмский суд? А Каккя может быть амнистия террористам? Сейчас будут появляться деятели ДНР и ЛНР, с легендой,о том, что они работали на Украину. и легетимизация их в правительстве Зеленского? Зачем продлевать Закон об Особом Статусе ?Зачем отводить дальше войска? Зачем делать тайну из всего о чём они договорились? Бояться, что снесут шмарклю, со всеми пророссийскими прихвостнями ?
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Пороховоняйки против ЕС? Странно, не доверяют ПЕСыку, что ли. Потеряли реальность, видать.
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Що це за вікно таке, що всюди винна щось робити Україна, а агресор - фєдєрашка нічого??? Злили Україну??? Але ж вони всеодно знов прийдуть до вас і будуть «жовті жилети» та сирийськібіженці... І ви знов їм когось зіллєте - балтійські країни, чи Польшу... І так далі...
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Max Kidruk‏ @max_kidruk 9 ч.9 часов назад

Якою ж низькою була планка, якщо банальне "не обісрався" відчувається як перемога.
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Конечно, конечно, у Украины должна быть своё Приднестровье.
Он, не, даже два!
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Впрочем в Приднестровье не было пять лет комендантского часа...
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Итог "Нормандской четверки":
- Конституцию Украины Зеленский отказался изменять.
- Выборов на Донбассе не будет, пока там армия РФ.
- Линия разграничения с оккупированной РФ территорией Украины не договорена.
- Санкции на РФ остаются
порохоботі @дори
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Ти в калюжу пукнув. Україна зобов'язалася на формулу Штанмаєра. Так що вибори, зміни Конституції, автономія... А от про вивід військ РФ там нічого. Більше того- Україна в особі Зеленського погодилася що РФ- не агресор, а лише має деякий вплив на одну зі сторін конфлікту.
Зєлєботи- @дори
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Зюзям
Вот одного я не пойму,
Когда в соплях от сантиментов
Поет мне пессню о любви
Хор безголосых импотентов
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свічка‏ @svecha62 17 ч.17 часов назад



Як стримати блювотні позови при вигляді задоволеної бурятської мармизи? Перефразовуючи- "Што буряту харашо-українцю смерть!"


Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 5923
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Зеленского сделали в Париже. Нормандия - Украина 3-0
https://www.youtube.com/watch?v=dwLL47kdkjw
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Очень хороший обзор того, что наделал шмаркля. Надо готовить импичмент.
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Это всё трёп. Ничего они не открывают. Результаты переговоров засекречены, мы узнаем что произошло только через пол-года.
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ПЕС сидит в будке.
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Деда, ты все на голове стоишь?
Нахрен уверенно и неизбежно идет ПЕС.
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Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров 10 грудня у Вашингтоні проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та своїм колегою, держсекретарем Майком Помпео.А грустный Кремлевский Конь поскакал через это "окно возможностей" к Трампу случайно ?
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Открыли наконец кровавому карлику окно возможностей. Спасибо Зюзям
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Возможностям не попасть в Гаагу. По крайней мере в ближайшее время. Может кровавый карлик сдохнуть успеет не дожив до Гааги и то хорошо
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В очередной раз стало понятно, что все наши сегодняшние проблемы - границы под контролем РФ, требование провести выборы в ОРДЛО, отсутствующая безопасность, на которых жестко спекулирует РФ - заложены в Минских соглашениях, которые так настойчиво продвигал и хвалил Порошенко…

Мы никуда не падаем. У нас есть нормальная команда и хорошо очерченные переговорные позиции. Зеленский сыграл необычно и… профессионально Он оказался вполне хорошо подготовленным в информационном и тактическом плане. Психологически тоже.

И надо признать, что ВА был отлично упакован экспертизой и экспертными оценками. В отличие от его предшественника, который всегда инициативно феерил и фонтанировал глупостями, а потому и наворотил столько негатива…

Ну и главное. Как всегда быстро выяснилось, что наши «патриоты» со своими «красными линиями», капитуляциями - обычные крикливые паникеры и типичные «полезные идиоты», переевшие примитивной пропаганды и просто перекладывающие собственные страхи на других людей. Т.е. на месте Зеленского эти ребята, несомненно, бы так и поступили - под громкое пение гимна слились бы, отдали инициативу, разменяли бы свои плюсы на минусы и вообще быстро бы впали в транс под тяжелым взглядом Путина). Но потом бы, вернувшись на побитых собаках обратно в Киев, орали бы о Великой победе и провели бы несколько совместных молебней во славу переговорщиков)…
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Совершенно верно. Впервые не стыдно после подобных переговоров. Зеленский все сразу расставил на свои места, что бы потом порохоботы не спекулировали. Если бы Порошенко так делал, то сегодня они сам не удивлялись.
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Ну не которым хоть с...ы в глаза им не стыдно.
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даже знаю этих не которых, порохоботами называют.
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Даже знаю этих некоторых, зюзеботами называют
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Зеленский сыграл необычно и… профессионально. Профессионально у него только на пианине получилось сыграть, а так "договорился договариваться".
Зачем только было за собой в Парыж целый колхоз непрофессионалов тащить за казенный счет?
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потому что петины профессионалы могут только воровать и сдавать национальные интересы Украины.
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Да уж! пепа такого наворотил... хрен исправишь...
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Пусть радуются, что пока можно пользоваться еще тем, что Петро "наворотил"
Но время идет
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Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз

так вот оно че михалыч,
аказываится эвросаюз не расею хател нагнуть в ентой францыи,

а заставить хохлов выпалнять миские саглашенияяя и амнистеи!!

а усе то думали....

дебилы бл все на зарплате у газпрома

патриоты главное рады с подбанковой вчера свалившие с палатками

ахахаха
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Дофига мокшан в каментах.Рано радуетесь,зебилье.
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