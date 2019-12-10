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Все про:імпічмент (165) Конгрес США (346) США (5800) Трамп (1980)

 Конгресмени-демократи звинуватили Трампа в зловживанні владою і перешкоджанні роботі Конгресу США

Конгресмени-демократи провели пресконференцію, присвячену подальшим крокам у розслідуванні у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, законодавці, включно зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі, главу Юридичного комітету Палати представників Джеррольда Надлера і главу Комітету з розвідки Адама Шиффа, висунули проти президента звинувачення за двома статтями - зловживання владою і перешкоджання діяльності Конгресу.

Джеррольд Надлер заявив, що дії президента заподіяли шкоди національній безпеці і поставили під загрозу чесність майбутніх президентських виборів.

Надлер додав, що, на відміну від президента Трампа, законодавці найперше стурбовані неухильним дотриманням Конституції.

Виступив потім Адам Шифф підкреслив, що той, хто  порушив Конституцію, зраджує довіру суспільства.

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За словами Шиффа, свідчення зловживань, допущені президентом, численні і незаперечні.

Законодавець зазначив необхідність діяти негайно, щоб не допустити іноземного втручання у вибори-2020.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

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3 грудня представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164580
 
 
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Да, не нравится дерьмократам что люди выбрали и могут еще раз выбрать не их кандидата ))
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Нет, это действенный механизм противовесов, не позволяющий внезапную узурпацию власти.
У рыжего было много авантюр, но конгресс не позволил.
На счет того, что у демократов рыло в пуху спорить не буду.
В общем плюс от Трампа такой, что спровадил Клинтон на покой.
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Полковник Трамп снова на грани провала )))
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Хорошая страна США. Правильная. Могут и в бюцигарню трампушку посадить. Как говорится - сплести лапти. Не то, что у наших соседей, где и вова и саша себе уже на вышак давно наработали и ни чего, ихнему стаду нравится, что они у них такие.
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Коли вже українці своїх ПО кидьків потягнуть до буцигарні?Невже аж після Нового Року?
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