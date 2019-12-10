EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  815  15
Матеріали за темою:
Все про:Лутковська (109) нормандська четвірка (882) полонені (585)

 Ми можемо повернути станом на сьогодні 77 українських заручників з ОРДЛО. Це підтверджені особи, - Лутковська

Українська сторона в рамках першого етапу обміну у форматі "всіх на всіх" розраховує на повернення 77 українських заручників з окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"77 осіб – це та кількість осіб, які ми можемо повернути станом на сьогодні. Це підтверджені особи з боку Донецька (53 особи) та Луганська (24 особи)", - заявила вона.

За словами Лутковської, наступне засідання Тристоронньої контрактної групи, в рамках якого буде обговорюватись питання обміну, відбудеться 18 грудня.

Вона зауважила, що процес погодження списків і підтвердження людей ще триває.

Читайте також: Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання, - посольство США в Україні про нормандський саміт

"Перший крок (обміну, – ред.) – це всі підтверджені на всіх підтверджених, а другий крок – всі розшукувані на всіх розшукуваних, тому що ми знаємо, що люди там є, у нас є довідки, які підтверджують, що вони знаходяться в місцях позбавлення волі, але їх не підтвердили ще в ході наших перемовин", - сказала вона.

За словами Лутковської, наразі зарано говорити про те, як можуть відбутись переговори 18 грудня, але "дуже може бути, що нам підтвердять усіх тих, по кому в нас є підтвердження. Це ж залежить від політичного сигналу і політичної волі".

"У нас у списку тих, кого ми розшукуємо, є, по суті, ті, хто є безвісти зниклими – по них у нас немає матеріалів. Але там, де є матеріали, можливо, нам їх підтвердять. Не хочу зараз ні надавати зайву надію родичам, ні збентежувати суспільство, оскільки цифри зараз – це не найголовніше", - зауважила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164577
 
 
 Топ коментарі
 
Роман Донік з Roman Donik.
4 год ·

Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого.

Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов?
Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома».
Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей.

В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ.

После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен.
 показати весь коментар
 
доречі це дописи зебілів.......

Мы можем вернуть на сегодняшний день 77 украинских заложников из ОРДЛО. Это подтвержденные лица, - Лутковская - Цензор.НЕТ 7855
 показати весь коментар
 
Мне плевать на судьбу боевиков убивавших наших людей.
Но бляха муха - это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали свидетельские показания, не выдают обратно на верную смерть.

На той стороне, сейчас, с оружием в руках от 30-40 тысяч человек местных. И в Россию их не пустят. А на Изварино такой укрепрайон с артиллерией, что они выдержат атаку танковой армии.

России боевики не нужны. Они своих еле утилизировали через Донбасс и Сирию. И на Луну их не отправят.

Единственный вариант - это через расследование по каждому отдельному случаю. Наказание должно быть по степени виновности и свидетельством для трибунала о преступлениях российских военных. Ну нет другого варианта.
Если Зеленский решит легализовать всех боевиков, то сначала будет волна убийств, а потом гражданская война. Настоящая. И будет создан прецедент, при котором каждая область может добиться для себя плюшек, повоевав с центральной власть. То есть Зеленский заложит мину сепаратизма под все государство. Как в сериале. Потому что безнаказанность и всепрощение. И Россия, как бы не при чем.

Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей.

Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"всех на всех" по-вазеленски:
мы им всех свидетелей чтобы потом невозможно было в суд подать, а они нам 77 может быть, если будем себя хорошо вести.
 показати весь коментар
 
 
Дай Бог, чтобы все получилось и они вернулись домой на праздники...
 показати весь коментар
 
 
Не взумайте отдавать тех, кто перешел на сторону Украины и дал показания против рашистов.
 показати весь коментар
 
Роман Донік з Roman Donik.
4 год ·

Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого.

Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов?
Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома».
Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей.

В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ.

После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен.
 показати весь коментар
 
 
Мне плевать на судьбу боевиков убивавших наших людей.
Но бляха муха - это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали свидетельские показания, не выдают обратно на верную смерть.

На той стороне, сейчас, с оружием в руках от 30-40 тысяч человек местных. И в Россию их не пустят. А на Изварино такой укрепрайон с артиллерией, что они выдержат атаку танковой армии.

России боевики не нужны. Они своих еле утилизировали через Донбасс и Сирию. И на Луну их не отправят.

Единственный вариант - это через расследование по каждому отдельному случаю. Наказание должно быть по степени виновности и свидетельством для трибунала о преступлениях российских военных. Ну нет другого варианта.
Если Зеленский решит легализовать всех боевиков, то сначала будет волна убийств, а потом гражданская война. Настоящая. И будет создан прецедент, при котором каждая область может добиться для себя плюшек, повоевав с центральной власть. То есть Зеленский заложит мину сепаратизма под все государство. Как в сериале. Потому что безнаказанность и всепрощение. И Россия, как бы не при чем.

Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей.

Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть.
 показати весь коментар
 
 
Понятно, по зеленым у меня на улице все столбы плачут.
 показати весь коментар
 
 
Ощасливити 77 народу. А раніше можна будл на худобу виміняти рабів, а тепер треба влаштовувати вселенський саміт для такого результату. Результат нульовий.
 показати весь коментар
 
Ввести с рашей визы. Чтобы раша ввела в ответ.
Тогда БОЛЬШИНСТВО перестанут по дурному ездить в рашу и их меньше будут ловить фсбэшники.
БО ИНАЧЕ ПОТОК ЭТИХ ОБМЕНОВ НЕ ОСТАНОВИТЬ. И за каждый обмен украинцы должны двигать границы
 показати весь коментар
 
хтось сумнівається ,шо ця упорота риговата бажає успіху Україні?
 показати весь коментар
 
Бойцы и добробатовцы в заложниках, по так называемому суду ДНР, и что еще нужно подтверждать . КОгда последний раз ОБСЕ было в Макеевке по просьбе так называемых украинских защитников, коллег Лутковской. Отож.

потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3164577
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору