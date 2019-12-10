 Ми можемо повернути станом на сьогодні 77 українських заручників з ОРДЛО. Це підтверджені особи, - Лутковська

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"77 осіб – це та кількість осіб, які ми можемо повернути станом на сьогодні. Це підтверджені особи з боку Донецька (53 особи) та Луганська (24 особи)", - заявила вона.
За словами Лутковської, наступне засідання Тристоронньої контрактної групи, в рамках якого буде обговорюватись питання обміну, відбудеться 18 грудня.
Вона зауважила, що процес погодження списків і підтвердження людей ще триває.
"Перший крок (обміну, – ред.) – це всі підтверджені на всіх підтверджених, а другий крок – всі розшукувані на всіх розшукуваних, тому що ми знаємо, що люди там є, у нас є довідки, які підтверджують, що вони знаходяться в місцях позбавлення волі, але їх не підтвердили ще в ході наших перемовин", - сказала вона.
За словами Лутковської, наразі зарано говорити про те, як можуть відбутись переговори 18 грудня, але "дуже може бути, що нам підтвердять усіх тих, по кому в нас є підтвердження. Це ж залежить від політичного сигналу і політичної волі".
"У нас у списку тих, кого ми розшукуємо, є, по суті, ті, хто є безвісти зниклими – по них у нас немає матеріалів. Але там, де є матеріали, можливо, нам їх підтвердять. Не хочу зараз ні надавати зайву надію родичам, ні збентежувати суспільство, оскільки цифри зараз – це не найголовніше", - зауважила вона.
мы им всех свидетелей чтобы потом невозможно было в суд подать, а они нам 77 может быть, если будем себя хорошо вести.
4 год ·
Можно я вам эйфорию от "обмена пленными" подпорчу? А теперь смотрите, что же у нас получается по поводу освобождения заложников. На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого.
Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов?
Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома».
Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей.
В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ.
После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен.
Но бляха муха - это государственная программа под гарантии государства. На войне так не делается. Перебежчиков, после того, как они дали свидетельские показания, не выдают обратно на верную смерть.
На той стороне, сейчас, с оружием в руках от 30-40 тысяч человек местных. И в Россию их не пустят. А на Изварино такой укрепрайон с артиллерией, что они выдержат атаку танковой армии.
России боевики не нужны. Они своих еле утилизировали через Донбасс и Сирию. И на Луну их не отправят.
Единственный вариант - это через расследование по каждому отдельному случаю. Наказание должно быть по степени виновности и свидетельством для трибунала о преступлениях российских военных. Ну нет другого варианта.
Если Зеленский решит легализовать всех боевиков, то сначала будет волна убийств, а потом гражданская война. Настоящая. И будет создан прецедент, при котором каждая область может добиться для себя плюшек, повоевав с центральной власть. То есть Зеленский заложит мину сепаратизма под все государство. Как в сериале. Потому что безнаказанность и всепрощение. И Россия, как бы не при чем.
Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей.
Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть.
Тогда БОЛЬШИНСТВО перестанут по дурному ездить в рашу и их меньше будут ловить фсбэшники.
БО ИНАЧЕ ПОТОК ЭТИХ ОБМЕНОВ НЕ ОСТАНОВИТЬ. И за каждый обмен украинцы должны двигать границы
потому что мы знаем, что люди там есть, у нас есть справки, подтверждающие, что они находятся в местах лишения свободы, но их не подтвердили еще в ходе наших переговоров", - сказала она. Источник: https://censor.net.ua/n3164577
На даний час відомо, що обох військових утримують в Макіївській колонії.
Довідково: Військовослужбовці 3-го полку спецпризначення старшина Сергій Глондар та молодший сержант Олександр Коріньков потрапили в полон 16 лютого 2015 року, під час виконання складного бойового завдання у районі Дебальцевого. Військові у складі групи Юрія Бутусова супроводжували колону та потрапили у засідку, декілька військових загинуло, декілька були поранені, іншу потрапили в полон.