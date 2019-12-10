 Ми можемо повернути станом на сьогодні 77 українських заручників з ОРДЛО. Це підтверджені особи, - Лутковська

Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Валерія Лутковська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"77 осіб – це та кількість осіб, які ми можемо повернути станом на сьогодні. Це підтверджені особи з боку Донецька (53 особи) та Луганська (24 особи)", - заявила вона.

За словами Лутковської, наступне засідання Тристоронньої контрактної групи, в рамках якого буде обговорюватись питання обміну, відбудеться 18 грудня.

Вона зауважила, що процес погодження списків і підтвердження людей ще триває.

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"Перший крок (обміну, – ред.) – це всі підтверджені на всіх підтверджених, а другий крок – всі розшукувані на всіх розшукуваних, тому що ми знаємо, що люди там є, у нас є довідки, які підтверджують, що вони знаходяться в місцях позбавлення волі, але їх не підтвердили ще в ході наших перемовин", - сказала вона.

За словами Лутковської, наразі зарано говорити про те, як можуть відбутись переговори 18 грудня, але "дуже може бути, що нам підтвердять усіх тих, по кому в нас є підтвердження. Це ж залежить від політичного сигналу і політичної волі".

"У нас у списку тих, кого ми розшукуємо, є, по суті, ті, хто є безвісти зниклими – по них у нас немає матеріалів. Але там, де є матеріали, можливо, нам їх підтвердять. Не хочу зараз ні надавати зайву надію родичам, ні збентежувати суспільство, оскільки цифри зараз – це не найголовніше", - зауважила вона.