 "Без вирішення конфлікту з Україною зміни санкцій ЄС проти РФ не буде", - Боррель

"Відносини з Росією критично залежать від того, чи буде знайдено рішення конфлікту з Україною. Без цього не буде змін у санкціях, встановлених Європейським союзом для Росії", - сказав глава дипломатії ЄС у вівторок у Парижі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Боррель привітав домовленості, досягнуті напередодні на "нормандському саміті" у французькій столиці. "Це попередній крок для продовження політичного діалогу про повне виконання мінських угод", - зазначив глава європейської дипломатії.

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Зі свого боку, оцінюючи результат саміту в "нормандському форматі", Ле Дріан заявив, що сторони "увійшли в позитивну логіку". За його словами, це "позитивна спіраль, яку треба зберегти".