 "Без вирішення конфлікту з Україною зміни санкцій ЄС проти РФ не буде", - Боррель

"Відносини з Росією критично залежать від того, чи буде знайдено рішення конфлікту з Україною. Без цього не буде змін у санкціях, встановлених Європейським союзом для Росії", - сказав глава дипломатії ЄС у вівторок у Парижі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому Боррель привітав домовленості, досягнуті напередодні на "нормандському саміті" у французькій столиці. "Це попередній крок для продовження політичного діалогу про повне виконання мінських угод", - зазначив глава європейської дипломатії.
Зі свого боку, оцінюючи результат саміту в "нормандському форматі", Ле Дріан заявив, що сторони "увійшли в позитивну логіку". За його словами, це "позитивна спіраль, яку треба зберегти".
ибо "разнарядка".
понятно что нужно профов, но давай дэнги, дэнги давай.
хотя, если не спеша...
Дебил, *****.
Не понимаю, почему все радуются и на каждом шагу говорят, что зрады не было.
Как по мне - то зрада по каждому пункту, какой ни возьми.
Правильно я понял фразу ЗЭ "Митинг под банковой ослабил мои позиции", как "я б согласился на всё, но меня порвут дома"?
фіни, в 60 разів меншими силами вибили зуби красножопим.
а тут - місто з велетенським числом населення... боронили курсанти і кілька тисяч стройовиків.... і так було, і так може й повториться. а кацапи повторити можуть - у них "жива сила" рахується по скільки там хвилин бою і дивізія відбуває "на поповнення"