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 За кордоном
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Все про:Росія (14070) санкції (2418) Ле Дріан Жан-Ів (17) Боррель (5)

 "Без вирішення конфлікту з Україною зміни санкцій ЄС проти РФ не буде", - Боррель

Будь-яка значна зміна у відносинах Євросоюзу з Росією залежить від пошуку надійного рішення для конфлікту на Україні, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Відносини з Росією критично залежать від того, чи буде знайдено рішення конфлікту з Україною. Без цього не буде змін у санкціях, встановлених Європейським союзом для Росії", - сказав глава дипломатії ЄС у вівторок у Парижі на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріану, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Боррель привітав домовленості, досягнуті напередодні на "нормандському саміті" у французькій столиці. "Це попередній крок для продовження політичного діалогу про повне виконання мінських угод", - зазначив глава європейської дипломатії.

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Зі свого боку, оцінюючи результат саміту в "нормандському форматі", Ле Дріан заявив, що сторони "увійшли в позитивну логіку". За його словами, це "позитивна спіраль, яку треба зберегти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164575
 
   
 Топ коментарі
 
оно припиздентом працює. А це сказав - Президент!
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какой конфликт? Это в Париже на улицах конфликт.
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точно що ти новий ХЕР!!!! Заткни собі в дупу це дешевенькі лайновкиди...Нах на кисільТБ!! Там схавають!!!
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Сразу видно пять років узурпації Порошенчіхі. Через неї у нас не було розвитку в міжнародних відносинах!
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Посмотрим в марте, кто и как голосовать будет о продлении санкций за не выполнение МС-2.
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Сказало оно, що ненавидить свою країну, точніше її не має
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оно ************ працює. А це сказав - Президент!
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На фото тот самый человек который говорил что никаких котлов не было, а было плановое отступление ?
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Я думал что крепостное право отменили и никто не имеет право силой заставлять человека служить, а нет. Сам кстати где служил? Почему считаешь что людей которые не хотят служить должны забирать силой в армию? Какой будет толк в армии от людей которых силой забирают в армию?
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наверное оно так, но бывает так что нужно миллионера, который платит столько шо роту солдиков мона содержать - надо призвать.
ибо "разнарядка".
понятно что нужно профов, но давай дэнги, дэнги давай.
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Так громко кричишь об этом, как будто сам служил
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всмысле, у тебя бы ровнее получилось?
хотя, если не спеша...
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Главное плановое, запланированное с самого начала, ну, как и с моряками.
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цей справжній президент і патріот зупиним бойові дії, коли гинули сотні воїнів, курва ти ХЕРОВА(по ніку!) Прийшов тоді, коли ЗЕК вивіз всю державну казну кешем в фурах!!! В казні залишалося трохи більше 100 тисяч гривень на всю країну!!!Коли в капцях воювали наші герої, бо армію розікрали до цурки!!! Най тобі руки покорчить за те, що брехні тут строчиш!! А цей бєнін цуцик прийшов на все готове...І руйнує все, що збудували за 5 років..."Досягнення" тільки в радощах від зустрічі з х*йлом...
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то этот боррель просто личную почту и яндексгроши не успел глянуть...
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Оп-па. Т.е. ЕС четко заявил, что это конфликт между Россией и Украиной. Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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Боррель жжет. Кацапы от него кипятком ссут. Респект!
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вРОДЕ И пЭТРУХЫ НЕТ, А САНКЦИИ НЕ ССЫМАЮТ. НЕ ПОРЯДОК.
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Теперь главное, чтоб наш Зебил не сказал, что таки да, есть потепление.
Дебил, *****.
Не понимаю, почему все радуются и на каждом шагу говорят, что зрады не было.
Как по мне - то зрада по каждому пункту, какой ни возьми.
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После минских уже ЕСТЬ дорожная карта, где все приведено в соответствии со здравым смыслом, а не под давлением .уйловской армии, убивавшей наших людей.
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И кто же приводил в соответствие? И у кого эта дорожная карта?
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А впарювання Україні ордло, навіть без Криму, це буде надійним вирішенням конфлікту, чи як?
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Колбаса по 2.20‏ @Prostibozenka 3 ч.3 часа назад



Правильно я понял фразу ЗЭ "Митинг под банковой ослабил мои позиции", как "я б согласился на всё, но меня порвут дома"?
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їх влаштує будь яке вирішиння . на відновленні територіальної цілісності україни наші європейські камради й не наполягають
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ця гра в квача вже не одне століття дуже погано що україна заражена малоросійством ми самі собі могли бути європою але маю надію що поборемо цю бацилу
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не поборемо. ми тільки з Білорашки гигикати можемо.
фіни, в 60 разів меншими силами вибили зуби красножопим.
а тут - місто з велетенським числом населення... боронили курсанти і кілька тисяч стройовиків.... і так було, і так може й повториться. а кацапи повторити можуть - у них "жива сила" рахується по скільки там хвилин бою і дивізія відбуває "на поповнення"
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