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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1116) зброя (1442) СБУ (4889)

 Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Незаконний збут великих партій військових засобів ураження блокувала в Одеській області Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Двоє мешканців регіону протиправно зберігали спецбоєприпаси до автоматів і кулеметів Калашникова та снайперських гвинтівок СВД для продажу. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки серед представників кримінальних кіл", - повідомили в СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації фігурантами справи 400 набоїв калібру 7,62 мм. Одразу після цього обох зловмисників було затримано правоохоронцями. Під час обшуків у помешканнях затриманих було вилучено ще п’ятсот одиниць боєприпасів до автоматичної зброї. 

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Тривають слідчо-оперативні дії за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

Також перевіряється інформація щодо незаконного переправлення виявлених засобів ураження із зони проведення операції Об’єднаних сил.

Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 01
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 02
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 03
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 04
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 05
Нелегальний продаж військових спецбоєприпасів було зупинено на Одещині, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164572
 
 
 Топ коментарі
 
"Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одессчине, - СБУ" - таки действия в военное время должны приравниваться к предательству, и соответственно наказываться, т.е ставить к стенке, а не распускать сопли..
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С каких пор трассера (Т-45) стали спецбоеприпасами?
🤣🤣🤣
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Шоколадніє ізделія Порошенчихі все таки накрили
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лыйтинанту бакланову гынерала!немедленно!
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Кстати, давно интересует, как эту консерву задумывалось открывать, скажем, идет бой, срочно нужно перезарядить, солдат берет ... ...
Сразу скажу, в армии совковой служил, но за 2 года стрелял раз или два, цинка вообще в глаза не видел...
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"Нелегальная продажа военных спецбоеприпасов предотвращена на Одессчине, - СБУ" - таки действия в военное время должны приравниваться к предательству, и соответственно наказываться, т.е ставить к стенке, а не распускать сопли..
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И что тут "спец"? С обеднённым ураном? Такие на каждом углу продают.
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У вас же вроде для гражданского и военного оружия боеприпасы разных типов?
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В смысле, наверное под "спец" как раз и имелись в виду военные боеприпасы, т.к. на снимках - обычная автоматная семерка...
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С каких пор трассера (Т-45) стали спецбоеприпасами?
🤣🤣🤣
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Пули бывают обыкновенные (Л, Д, ПС, ПСт, ЛПС) и специальные: Т, Б, БС, ПП, БП, БТ, БЗ, БЗТ, МДЗ, ПЗ, ЗП, и т.д., возможно имелось в виду это. Однозначно, что Т относятся к армейской номенклатуре, и их оборот за пределами милитарных структур запрещен.
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