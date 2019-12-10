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 У родичів зниклих під час пожежі в Одесі взяли зразки ДНК, - Нацполіція

Родичі людей, зниклих без вісті під час пожежі в Одесі, здали зразки ДНК. Про це 10 грудня повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує сайт Міністерства внутрішніх справ України.

За його словами, "з метою подальшої ідентифікації тіл загиблих, які неможливо впізнати, у близьких родичів безвісти зниклих відібрані біологічні зразки для проведення порівняльної генетичної експертизи".

Бех розповів, що ще встановлюються особи шести осіб, чиї тіла знайшли на місці пожежі в Одесі.

"Призначено низку необхідних експертиз, в тому числі судово-медичні експертизи визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень 19 постраждалих, а також за фактом смерті загиблих", - зазначив начальник поліції Одеської області.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164570
 
 
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