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Все про:Денісова (397) омбудсмен (228) Карпюк (121) Балух Володимир (270)

 Звільнені політв'язні Балух та Карпюк працюватимуть в Офісі українського омбудсмена, - Денісова

Звільнені з російського полону політв'язні Микола Карпюк та Володимир Балух почнуть працювати в Офісі Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової.

Про це Денисова повідомила в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Балух та Карпюк підписали меморандум про співпрацю з питань запобігання катуванням людей у місцях несвободи та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

"Найближчим часом Миколу Карпюка, який очолює громадську організацію "Український центр з питань запобігання катуванням" моїм наказом буде призначено членом Експертної ради при Уповноваженому ВРУ з прав людини, а Володимир Балух увійде до Координаційної ради з питань реалізації національного превентивного механізму при Уповноваженому", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денісова передала омбудсмену Туреччини Малкочу список українців, незаконно утримуваних Кремлем

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки й 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164568
 
 
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Но... Зе банда скоро и на Денисова ще посегне!
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