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Все про:амністія (80) Путін (3359) Донбас (12629)

 Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що в умовах відсутності закону про амністію стосовно жителів Донбасу встановлення Києвом контролю на кордоні з РФ загрожує масовим знищенням громадян невизнаних республік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На зустрічі з Радою з прав людини при президенті Путін повідомив, що можливе переслідування людей, які проживають в "ЛНР" і "ДНР", було однією з тем його розмови з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі напередодні в Парижі.

"До цих пір не прийнято закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час піднімає питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін.

У зв'язку з цим президент РФ підкреслив: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде".

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Як зазначив президент РФ, "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніший". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - підкреслив Путін.

Він додав, що ця проблема має політичний характер.

Путін також пообіцяв "мати на увазі" справи тих громадян РФ, які засуджені в Україні.

"Ми матимемо це на увазі під час переговорного процесу з Україною", - сказав він, визнавши, що "справді, ця проблема перебуває за межами правового поля". "Зокрема і це було вчора предметом наших (у рамках "нормандської четвірки") дискусій, ми довго дискутували, я з Єлисейського палацу вийшов тільки о третій годині ночі за Москвою", - розповів він.

Масове вбивство мусульман у липні 1995 року в Сребрениці - є одним із найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164564
 
 
 Топ коментарі
 
Вот урод. А ничё, что резню с Сребренице устроили как раз сербы при поддержке кацапов? Хоть бы постеснялся рот свой поганый раззевать.
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От шизофреник, пока ты туда свое рыло невпер там ни с кого и волоса не упало, на освобожденных от твоих головорезов территориях нис кого и волоса не упало, о какой сребренице оно лепечет, дыбил
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*Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, в которой массовое убийство в Сребренице называли "геноцидом". Ранее президент боснийских сербов Милорад Додик и президент Сербии Томислав Николич просили Москву наложить вето на этот проект*

Таки да, цапы мудаки ещё те
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Тю, не вопрос... можно в Бамбас американцев впустить, и в Крым тоже.
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Уъбан дядя вова, поясни будь-ласка, чому переміщені особи з Донбасу не можуть повернутись до себе в домівки? Їх більше мільона. Ти, гандон кацапський, прогнав їх з своєї рідної землі за те що вони хотіли жити в Україні, а не в якійсь вонючій руцькій дирі. Коли ти вже сконаєш, нелюд? Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін - Цензор.НЕТ 5293
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може повторитися "Сребрениця" Ну так путіну її влаштувати, що 2 пальці...
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сербы его братья против мусульман)) как можно сравнивать конфликт на религиозной почве с политическим, искусственно им же и созданным)) Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін - Цензор.НЕТ 2837
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Гебіські схеми однакові - в українському варіанті - це руськоязичність. Як співав Кузьма "Квадратні на круглих будуть іти
За те що ті рівні, як не крути"
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вот кто бы говорил о Сребренице? Сами россияне все жто организовали.
Например Гиркин
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***** воняче, в тебе є докази нерозслідуюмих вбивств в Україні?
Гнида ти кацапська, в тебе на мосту біля Кремля людей вбивають, а ти ще пащу свою розкриваєш?
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***** такой *****, не хочет на расию принимать дегенератов и бандитов с ордло, эта же рускіє люди, дай им же іх главніє ценности : водку, бутілку и паспорт расійскай *********
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****, расскажешь в Гааге как вы с российских вертолетов села чеченские уничтожали с детьми и женщинами
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А ось і погрози пішли! Мовляв, не зробиш як хочу я, то вмию Донбас у крові так, що Сребреніца буде дитсадком в порівнянні з Освенцемом... Так трохи перегнув з порівнянням, але суть це не змінює...
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Ситуація проста - з цієї війни має вийти два переможця - реально Україна та віртуально *********. Для вітруальної перемоги ***** треба прийняти закон про особий статус, який буде повний всях обтічних фраз, не буде супечити існуючим законам та Конституції і відповідно не мати реальної сили. Але він буде представлений для кацапської бидлоти як "агромная пабєда над біндєравцами".
Так само із аністією - можна прописати всяку херню але вказати в кінці маленькими буквами "жодне положення не виконується якщо суперечить іншим законам України". Чи навмисно в закон вставляється те що перечить Конституції, далі берем під контроль територію лугандона та кордон, а потім через подання в Конституційний суд скасовуємо ці закони. Схем наші законтворці вміють придумати безліч - головне здобути реальну перемогу України - забрати свою землю та контролювати її військами.
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Вспороли Рыбаку живот, чтобы сломить сопротивление проукраинских граждан в лугандоне.
ТИПИЧНЫЕ МЕТОДЫ КНБЕШНОЙ РАШИ
Надо подавать все зверства раши в международные суды
Лицо жтого чудовища долден увидеть мир.
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вот только вазелин сейчас собираеться обменять около 250 свидетелей этих преступлений на 77 пленных украинских граждан.
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Весь прикол в том, что путлеровским псам насобирать еще таких 250 - дело одного - двух дней!!! Кто-то еще понимает, что эти "обмены": 1) колоссальные инвестиции в имидж путлера, как "сурового, но отходчивого" 2) играем в любимые детские этой гниды!? Популярен!!! Он даже представить себе такого не мог, когда "шептунов" в автобусах пускал!
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Так что ты предлагаешь? Пусть пленные украинцы так и сидят в подвалах?
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Как раз наоборот.
Если будет закон об амнистии всем,то возможны акты мести или самосудов,что будет подаваться кремлем как преследование граждан республик.
Уж много преступлений они совершили эти граждане,которые выходят за рамки человеческого понимания.
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Міжнародного злочинця Ліліпутіна чекає трибунал, тому його цвірікання нічого не варте. Йому пора робити лапті, хоча тікати нікуди.
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Tak srebnice kak ras serbi i ustrojili genocid i jedinstvenaja strana v OON eto ne priznala i vetirovalo byla rosija
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Без закона об амнистии на Донбассе может повториться "Сребреница", сейчас это и происходит там с нашими гражданами.
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"Солнцеликий" прекрасно понимает, что, рано или поздно, а с Донбасса уходить нужно. И, если он не добьётся "амнистии" для местных головорезов, то они ломонутся в Россию. А зачем им там "донбасситы"-бандюки, крови хлебанувшие, которые, кроме как убивать, ничего делать неспособны? У них и своих хватает, вернувшихся назад, как с Донбасса, так и с Сирии, Ливии, ЦАР, Мозамбика, Сомали...
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Какой ...сердобольный зелёный попался, да?
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А про повторення долі чаушеску ,каддафі щось йому не приснилось?
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===Глава государства также раскритиковал акции в контексте прошедшего накануне саммита «нормандской четверки».
По его словам, из-за них попытки убедить российского президента Владимира Путина в отсутствии радикализма в Украине не увенчались успехом, и российская сторона использовала эти протесты как аргумент для своей позиции.
«Мне кажется: такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации», - заявил Зеленский.
Порошенко намеренно подыграл Путину. Он либо законченный идиот, либо работает в ФСБ. Только идиот, либо агент иностранных спецслужб может идти против собственной страны в такой сложный момент!
Президент Зеленский заверил, что роль Порошенко в работе на иностранное государство будет иследована и в ближайшее время страна узнает всю правду!===
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Янєлох зовсім охренів... Порох йому заважає здати Україну хутіну й з цього воно збирається роздмухати справу??? Само воно дотакої хрєні не додумалось би, без портнова та жрмака, двох російських шпигунів...
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Порох видать последние мозги у тебя на шоколад переработал.
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Одне питання: хто підписав Мінські угоди, де сказано про амністію бойовикам?
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А чы не пох что там считает куйло . Радикализма в Украине нет , а национализм был , есть и будет . Как и в той же паРаше . И пусть ***** угомонится , потому как воевать с национализмом , особенно украинским , всё равно что пытаться остановить вращение Земли . .
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Ну що ж,по всьому видно що цей конфлікт надовго...Дуже надовго...Путін вибудував бар"єр між Росією і Євросоюзом у вигляді України і що не рік то робить той бар"єр все вищим і міцнішим...І ми вже ніби обрали хитрого маланчика в надіі що на рівних розмовлятиме з Путьою - так він виявився сциклом...На Путіна прилюдно погавкує,а зі своїми навести порядок бздить...
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Есть эталон метра, эталон килограмма. Путин-это эталон ******. Резню хорват в Сребренице как раз таки и устроила Армия Республики Сербской (аналог Донбабве и Луганды) при ярой поддержке путинской пашки оружием, инструкторами, наемниками и вектором политики.
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Только не хорватов, а боснийских мусульман.
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Ага, мальчики в шортиках, для распятия УЖО завезены! Не нов ***** в своей пеСТне!
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На Донбассе может повторится только Мариуполь.... тем более при Зелинском....

Но Сребреница так Сребреница... Меньше москалёфф со своим долбанным, русским Миром будет шастать по Украине.
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то забирай собі їх в расеюшку - нехай там вбивають, грабують і гвалтують. З тих маніяків вже людей не буде - тільки смерть виправить їх.
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anti-colorados
Нормандия. Разбор полетов (Часть 3)

Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін - Цензор.НЕТ 3938

(начало в Часть 1 и Часть 2)

Это значит, что грузить «вину» на Пороха - не получится по объективной причине, против таких попыток работает время, хронология событий и откровения Путина о том, что в обоих случаях, вторжения осуществили войска РФ, по его прямому приказу. Об этом он четко сказал в своем фильме о Крыме. Тогда же он сказал и о том, что отдал приказ приготовить к применению по ВСУ ядерное оружие. Это - его слова и поскольку речь шла о конце февраля, начале марта 2014 года, Пороха в этих раскладах не было.
Тогда становится вопрос о том, чем же было обусловлено это вторжение. Путин же не может употребить строки из басни Крылова «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» и потому - надо под агрессию подложить хоть какую-то причину и он ее подложил. Причем, это сделал не только сам Путин, но и высшее политическое руководство РФ. Они не раз и не два говорили о том, что действия вооруженных сил РФ и парамилитарных структур, которые полностью находятся на содержании РФ, совершили военную агрессию против Украины потому, что защищали «русскоязычное население».
Скажем так, я прямо тут могу сказать о том, что я - русскоязычный украинец и никогда не имел проблем ни с использованием русского языка, ни с тем, чтобы уже во взрослом возрасте, освоить его в достаточной степени, чтобы работать с процессуальными документами и выступать в суде. Меня не надо ни от кого защищать. Более того, я буду защищать украинский язык, историю Украины-Руси и все, что связано с моей Родиной, пока этому будет что-то или кто-то угрожать.
Но тут важен второй компонент их формулы, а именно - от кого же надо кого-то «защищать»? И тут выясняется, что они «защищали» от фашистов. Именно так они говорили, но поскольку российская власть, как и нынешняя наша, родом из подворотни, то они даже не понимают, что запутались в терминологии, как в собственных мокрых штанах. Они имели в виду нацизм, но по совковой привычке, назвали его фашизмом.
Те, кто улавливает этот невежественный пассаж - называли противниками уже нацистами или просто - украинскими националистами. Отбрасывая еще одну тупость о том, что национализм, как таковой - не может осуждаться в принципе, если он действует в пределах собственного государства, просто откинем все это в сторону и оставим обвинения в нацизме.
Это было и остается надуманным основанием, поскольку ответ на этот вопрос дан в материалах Нюрнбергского трибунала, в котором роль националистического движения, возглавляемого просидевшим в нацистском концлагере, Степаном Бандерой (люто ненавидимым Московией), была названа антигитлеровской. Так что это зафиксировано в международном документе, который подписала и сторона совка. Он вступил в силу и является бесспорным. Но в Москве считали, что Порох - нацист и вот потому…
Отлично! Раз так, то кто теперь у власти в Украине? Кто-то может назвать янелоха или его бабушку, нацистами? Вспомним все вместе, кем были нацисты и каким было их самое крупное и задокументированное преступление? Правильно - Холокост или уничтожение евреев. Ну хорошо, а националистами можно назвать, указанных выше людей? Украинскими националистами? Ответ очевиден и сокрушителен. Это значит, что причина вторжения, заявленная лично Путиным и первыми лицами РФ, исчезла еще в апреле текущего года, то есть - практически 9 месяцев назад.
Тогда с кем они воюют и какие цели преследуют? Все! Тема нацизма и национализма кончилась, хотя ее не было по определению. Если Путина действительно беспокоили его надуманные «страхи» от националистов, то теперь он спокойно может выводить свои войска из Донбасса и Крыма, поскольку угрозы уже нет. Или цели были все же другими?
(окончание следует)https://defence-line.org/2019/12/normandiya-razbor-poletov-chast-3/
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Так виглядає Донецьк після звірств українських націоналістів.
Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін - Цензор.НЕТ 2434
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Звірства київської хунти на Донбасі.

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....................................... Все равно ты ни чего не поймешь, ватник.
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Це ти нічого не зрозумів. Це світлини з Чечні. Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін - Цензор.НЕТ 4150
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Сребрениці не буде. Буде просто таке собі гетто для ватоголових, куди нормальні люди не будуть навіть їздити. Єдиний конструктивний вихід - паркан з даунбасянами і пропускний режим.
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Это в смысле будет как ваши братья сербы уничтожали мусульман?
А как красиво он вчера про сепаратистов и бандитов в Чечне рассказывал....мммм...
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Правильное решение проблемы - амнистия для всех. С правом пострадавших от преступлений предъявить иски к конкретным лицам как со стороны ВСУ так и сепаратистов. Прецедент есть. Это преступники из Торнадо.
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Починаю звикати до думки що нація потребує реваншу. Це може бути військова зачистка Донбасу, або повна відмова від Донбасу. Зачищений Донбас це український Донбас. Донбас з кацапським уставом життя це смрадно гниючий труп який ми маємо тягати як чемодан без ручки? Не хочу! Схиляюся до повної ізоляції ОРДЛО і нехай ***** їх годує, відбудовує, утримує до того часу поки кацапи не вимушені будуть прибратися самі. А щоб змусити їх це зробити то всі кошти які ми направляємо в вигляді пенсій, соціальних виплат, безкоштовної електроенергії, водозабезпечення потрібно спрямувати на: 1) забезпечення житлом біженців; 2) стимулювання партизанського руху і диверсійної діяльності на території Донбасу; 3) розвиток альтернативної енергетики; 4) закриття повністю кордорнів з *****станом; 5) за будь який прояв сепаратизму судити і примусово депортувати в *****стан. Ну якось так, для початку...
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ага, а пенсії значить не бояться їхзить до хунти отримувать.
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Так забирай цих гандонців до себе, путя! Вони тебе *******. Хоч ковбасу вони ******* більше, але ми тобі ковбаси дамо для початку, хочаб вони не побились за неї, бо гандонці вміють штовхатись біля корита. Ну як, пуйло? Береш гандонців?
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то что ватники творят на "изоляции" топорами, ножами и бензопилами, сребреница тихо курит в сторонке....
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Во время войны в Боснии и Герцеговине сербы ворвались в зону безопасности ООН - боснийский анклав Сребреница- и устроили резню мужского населения боснийских мусульман от мала до велика. Сербов поддерживала Россия. И теперь ее президент еще пытается что-то сравнивать со Сребреницей. Покровители военных преступников
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"Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Киевом контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик." -
ГЕСТАПО русского мира
Массовые казни украинцев российскими оккупантами и пособниками. Донецк-Макеевка - новый "Бабий Яр" Украины.
О какой амнистии оно говорит? За преступления надо отвечать, или пусть забирает преступников к себе в РФ.
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"...чревато массовым уничтожением граждан непризнанных республик..."

Не "уничтожение ", а зачичстка території від непотребу, так само як грядки потрібно очистити від сорняків тому що в результаті не буде урожаю якщо їх не очисти, все засруть.
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Специально для ***** .--- Украинская Сребреница ( Славянск ), после прихода туда фашисто-биндеровских карателей . Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін - Цензор.НЕТ 8919 . Украинцы не касапы ( мясники ) .
..
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Никто никого не хочет зачищать, но преступников, которые убивали и грабили надо посадить. Иначе там будет бандитизм процветать. Нужен трибунал.
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Як кацапи своє рило не всунуть, но нічого не буде, не тільки на Донбасі, а на всій планеті Земля.
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Тварюка Коли ви всі там в балалайкастані поїдете до лужкова та кобзона. УРОД вчить шо нам робити в себе вдома
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