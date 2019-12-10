 Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На зустрічі з Радою з прав людини при президенті Путін повідомив, що можливе переслідування людей, які проживають в "ЛНР" і "ДНР", було однією з тем його розмови з президентом України Володимиром Зеленським під час зустрічі напередодні в Парижі.
"До цих пір не прийнято закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час піднімає питання: дайте нам можливість закрити кордон військами", - сказав Путін.
У зв'язку з цим президент РФ підкреслив: "Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде".
Як зазначив президент РФ, "ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніший". "І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям", - підкреслив Путін.
Він додав, що ця проблема має політичний характер.
Путін також пообіцяв "мати на увазі" справи тих громадян РФ, які засуджені в Україні.
"Ми матимемо це на увазі під час переговорного процесу з Україною", - сказав він, визнавши, що "справді, ця проблема перебуває за межами правового поля". "Зокрема і це було вчора предметом наших (у рамках "нормандської четвірки") дискусій, ми довго дискутували, я з Єлисейського палацу вийшов тільки о третій годині ночі за Москвою", - розповів він.
Масове вбивство мусульман у липні 1995 року в Сребрениці - є одним із найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років.
За те що ті рівні, як не крути"
Например Гиркин
Гнида ти кацапська, в тебе на мосту біля Кремля людей вбивають, а ти ще пащу свою розкриваєш?
Так само із аністією - можна прописати всяку херню але вказати в кінці маленькими буквами "жодне положення не виконується якщо суперечить іншим законам України". Чи навмисно в закон вставляється те що перечить Конституції, далі берем під контроль територію лугандона та кордон, а потім через подання в Конституційний суд скасовуємо ці закони. Схем наші законтворці вміють придумати безліч - головне здобути реальну перемогу України - забрати свою землю та контролювати її військами.
ТИПИЧНЫЕ МЕТОДЫ КНБЕШНОЙ РАШИ
Надо подавать все зверства раши в международные суды
Лицо жтого чудовища долден увидеть мир.
Если будет закон об амнистии всем,то возможны акты мести или самосудов,что будет подаваться кремлем как преследование граждан республик.
Уж много преступлений они совершили эти граждане,которые выходят за рамки человеческого понимания.
По его словам, из-за них попытки убедить российского президента Владимира Путина в отсутствии радикализма в Украине не увенчались успехом, и российская сторона использовала эти протесты как аргумент для своей позиции.
«Мне кажется: такие акции только козырь, которым пользовался президент Российской Федерации», - заявил Зеленский.
Порошенко намеренно подыграл Путину. Он либо законченный идиот, либо работает в ФСБ. Только идиот, либо агент иностранных спецслужб может идти против собственной страны в такой сложный момент!
Президент Зеленский заверил, что роль Порошенко в работе на иностранное государство будет иследована и в ближайшее время страна узнает всю правду!===
Но Сребреница так Сребреница... Меньше москалёфф со своим долбанным, русским Миром будет шастать по Украине.
Нормандия. Разбор полетов (Часть 3)
(начало в Часть 1 и Часть 2)
Это значит, что грузить «вину» на Пороха - не получится по объективной причине, против таких попыток работает время, хронология событий и откровения Путина о том, что в обоих случаях, вторжения осуществили войска РФ, по его прямому приказу. Об этом он четко сказал в своем фильме о Крыме. Тогда же он сказал и о том, что отдал приказ приготовить к применению по ВСУ ядерное оружие. Это - его слова и поскольку речь шла о конце февраля, начале марта 2014 года, Пороха в этих раскладах не было.
Тогда становится вопрос о том, чем же было обусловлено это вторжение. Путин же не может употребить строки из басни Крылова «ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» и потому - надо под агрессию подложить хоть какую-то причину и он ее подложил. Причем, это сделал не только сам Путин, но и высшее политическое руководство РФ. Они не раз и не два говорили о том, что действия вооруженных сил РФ и парамилитарных структур, которые полностью находятся на содержании РФ, совершили военную агрессию против Украины потому, что защищали «русскоязычное население».
Скажем так, я прямо тут могу сказать о том, что я - русскоязычный украинец и никогда не имел проблем ни с использованием русского языка, ни с тем, чтобы уже во взрослом возрасте, освоить его в достаточной степени, чтобы работать с процессуальными документами и выступать в суде. Меня не надо ни от кого защищать. Более того, я буду защищать украинский язык, историю Украины-Руси и все, что связано с моей Родиной, пока этому будет что-то или кто-то угрожать.
Но тут важен второй компонент их формулы, а именно - от кого же надо кого-то «защищать»? И тут выясняется, что они «защищали» от фашистов. Именно так они говорили, но поскольку российская власть, как и нынешняя наша, родом из подворотни, то они даже не понимают, что запутались в терминологии, как в собственных мокрых штанах. Они имели в виду нацизм, но по совковой привычке, назвали его фашизмом.
Те, кто улавливает этот невежественный пассаж - называли противниками уже нацистами или просто - украинскими националистами. Отбрасывая еще одну тупость о том, что национализм, как таковой - не может осуждаться в принципе, если он действует в пределах собственного государства, просто откинем все это в сторону и оставим обвинения в нацизме.
Это было и остается надуманным основанием, поскольку ответ на этот вопрос дан в материалах Нюрнбергского трибунала, в котором роль националистического движения, возглавляемого просидевшим в нацистском концлагере, Степаном Бандерой (люто ненавидимым Московией), была названа антигитлеровской. Так что это зафиксировано в международном документе, который подписала и сторона совка. Он вступил в силу и является бесспорным. Но в Москве считали, что Порох - нацист и вот потому…
Отлично! Раз так, то кто теперь у власти в Украине? Кто-то может назвать янелоха или его бабушку, нацистами? Вспомним все вместе, кем были нацисты и каким было их самое крупное и задокументированное преступление? Правильно - Холокост или уничтожение евреев. Ну хорошо, а националистами можно назвать, указанных выше людей? Украинскими националистами? Ответ очевиден и сокрушителен. Это значит, что причина вторжения, заявленная лично Путиным и первыми лицами РФ, исчезла еще в апреле текущего года, то есть - практически 9 месяцев назад.
Тогда с кем они воюют и какие цели преследуют? Все! Тема нацизма и национализма кончилась, хотя ее не было по определению. Если Путина действительно беспокоили его надуманные «страхи» от националистов, то теперь он спокойно может выводить свои войска из Донбасса и Крыма, поскольку угрозы уже нет. Или цели были все же другими?
(окончание следует)https://defence-line.org/2019/12/normandiya-razbor-poletov-chast-3/
А как красиво он вчера про сепаратистов и бандитов в Чечне рассказывал....мммм...
ГЕСТАПО русского мира
Массовые казни украинцев российскими оккупантами и пособниками. Донецк-Макеевка - новый "Бабий Яр" Украины.
О какой амнистии оно говорит? За преступления надо отвечать, или пусть забирает преступников к себе в РФ.
Не "уничтожение ", а зачичстка території від непотребу, так само як грядки потрібно очистити від сорняків тому що в результаті не буде урожаю якщо їх не очисти, все засруть.
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