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 Політика України
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Все про:Порошенко (7835) нормандська четвірка (882)

 "Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту

Червоні лінії для української влади, які позначило суспільство, стали для України справжнім оберегом на нормандському саміті.

Як передає Цензор.НЕТ про це п'ятий президент України Петро Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дякую кожному українцеві, який напередодні Парижу знайшов час продемонструвати свою відповідальну громадянську позицію у Києві та інших містах. Однак, підстав для ейфорії нема. Зустріч показала, що Росії не можна довіряти. Що короткого шляху до миру, на жаль, не існує, бо мир не входить у плани агресора. Таке враження, що Путіна цікавив лише газ. Вкотре наголошую, що відмова від судових позовів до Газпрому і повернення на російський газовий гачок — велика небезпека. І найближчими тижнями протидія саме цій загрозі вийде на передній план", - заявив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це перший крок до досягнення політичного рішення, - Боррель про "нормандський саміт"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164560
 
   
 Топ коментарі
 
Справжній Президент України.
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Без масовий виступів напевно був би початок капітуляції. А так кмітливий єврей подумав:"А оно мне надо бегать по Ростовам..."
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Самое идиотское, что могла сделать типа патриотическая общественность, это связаться с зашкваренным мародером Порошенко, и пытаться отбелить его. Вон вылезло, что он сознательно вернул Медведчука в украинскую политику и дал обрасти медиа империей. Теперь его сложно сковырнуть, но вроде Зеленский все обмены делает без него, и Путин не нападе, так что ничем не обязан
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Самое идиотское, Лео, что вы зебилы можете делать это продолжать валить всё на Порошенко. И вы это исправно делаете.
Ещё одна идиотская мысль это то, что Порох «дал обрасти медиа империей» Мертвечуку. Даже с вашим фирменным правовым нигилизмом (стандарт которому задаёт Янелох со своими посадками по принципу «давайте выйдем на улицу и спросим 100 человек») вы всё же должны были бы понимать, что Порох как президент не мог решать, кому какие СМИ покупать. Это не Расия.
А наличие Мертвечука в переговорной группе конечно же было компромиссом с чёртом, благодаря которому при Порошенко освободили тысячи пленников. Но вам же откуда это знать, правда?
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Да, пора в клинику, если бы не он красные линии были бы нарушены, МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ - это не излечимо.
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теперь условия минска у всех на глазах ах ті старій ******
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Більшість коментарів говорить про засилля ботів і відсутність достатнього розуму у деяких, про яких влучно висловився Микола Сціборський, один з фундаторів ОУН, підполковник Війська УНР, стверджуючи, що на шляху до успішного здійснення національної мети стали провінціоналізм і нездатність піднестися над локально-хуторянськими інтересами в ім'я національного ідеалу.
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якщо-б ОУН діяла правильно та влучно,
якщо вона була , як організація, ефективна - вона-б мала силу
та ми-б не жили 70 років під гнітом Росії!
тому не є ніхто з її фундаторів достойним, щоб транслювати їх думки на нашу реальність.
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===Я никогда не был частью политической команды Порошенко, я был частью внешнеполитической команды Украины.===

Порошенко настолько токсичный, что минимально адекватные от него дистанцируются. Что и показал порохо-минимайдан. Никого не было, люди не поддержали. Это хорошо. Угрозы, что выведем людей, лишь не трогайте прошлую власть, этот шантаж не работает. Пора Пораженку за граты, надолго
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Самое идиотское, что могла сделать типа патриотическая общественность, это связаться с зашкваренным мародером Порошенко, и пытаться отбелить его. Вон вылезло, что он сознательно вернул Медведчука в украинскую политику и дал обрасти медиа империей. Теперь его сложно сковырнуть, но вроде Зеленский все обмены делает без него, и Путин не нападе, так что ничем не обязан
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найвищий антирейтинг серед українських політиків має саме педро
його ненавидить більше 50% українців
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Та пиши уже 180%, чтоб не мелочиться. "Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 9945
Сказочники, мля)))
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Это москвоботы. Не тратьте время на общение с падалью..
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Молодець, Петро!!! зебілам не зрозуміти вас, бо воно бидло яке лиськає звоєму зейло!!!!
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Як же я чекаю на повернення нашого справжнього Президента та Гетьмана! Петро Олексійович, без Вас Україна не витримає!
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Петин папа
    был преважным:
в доме жил пятиэтажном
и, как важный господин,
в целом доме
     жил один.
Очень толстый,
         очень лысый,
злее самой злющей крысы.
В лавке сластью торговал,
даром сласти не давал.
Сам себе под вечер в дом
сто пакетов нес с трудом,
а за папой,
    друг за другом,
сто корзин несет прислуга.
Ест он,
   с Петею деля,
мармелад и кренделя.
Съест
  и ручкой маме машет:
- Положи еще, мамаша! -
Петя
 взял
      варенье в вазе,
прямо в вазу мордой лазит.
Грязен он, по-моему,
как ведро с помоями.
Ест он целый день,
          и глядь -
Пете некогда гулять.
С час поковыряв в носу,
спит в двенадцатом часу.
Дрянь и Петя
     и родители:
общий вид их отвратителен.
Ясно
    даже и ежу -
этот Петя
       был буржуй.
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Все ж таки не треба зациклюватись тільки на ньому - він підібрав достойну команду.
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Оце-Президент, а до ху@ла їздив **********. Не путайте.
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Да Петья, результаты неутешительные, нэма зрады хоть малюсенькой, а значит численность добровольных дурачков для майдана будет размером писюна у комара...выворачивай карманы, а то тюрьма
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А зебанаты теперь вовсю пуйловскую мочу хлещат, зекретинской запивая)))))
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Какая уж там эйфория. Не видно повода даже для сдержанного оптимизма.
Вот и Арестович пишет о том же: "Растянутая зрада не перестаёт быть зрадой".

Алексей Арестович

- Зеботы забегали по комментариям, и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.)
А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть чётко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трёх парламентских фракций?..
Зелёные страшно гордятся, что их «лидер» не уступил.

А у меня вопрос:
- для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?..
Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»?
И/или для прикрытия договорняка по газу?..
Что это за пункт про «...имплементацию формулы Штайнмайера в украинское законодательство»?..
Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису.
Пока не заявят прямо - в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное, нет смысла.
2. Как ход для поддержания имиджа государственника, и прикрытия возможных негласных договорённостей, мероприятие было проведено зелёными весьма удачно, тут им политтехнологический плюс.
3. Растянутая зрада не перестаёт быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство.
В Украине ничего скрыть не удаётся.
4. Спасибо Руху «Ні - капітуляції» и парламентской оппозиции.
Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зелёных и контроль над их действиями не ослабнет.
5. Война не прекратилась. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат.
Кто же, кто же теперь наживается на ней?)
З.Ы. Да, и задайте кто-нибудь Зеленскому вопрос:
- что же он увидел в глазах Путина?
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Этот Арестович орал, что у него логика развита, а на все нормандское действо всего 2 часа, что все уже подписано, нам втирают уже договоренную зраду. А оказалось, что Арестович просто тупой порохобот с минимальным мышлением
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Ага, ты то конечно лучше него разбираешься в этих вопросах. Только я что-то не заметила, чтобы кто-нибудь интересовался твоим мнением.
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Ого...як воно...
Арестовіча ще хтось сприймає серйозно...
Мені, як досліднику дегенеративних станів, це цікаво!
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Он воно як. Правду кажуть, що чоботар без чобіт. Дослідник, тобі насамперед слід себе дослідити, а потім вже про інших брехать
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цікаво інше, що серед свідків Арестовича є люди, які вважають,
що тільки у них є кнопочка спам...виходить що дегенерація з деградацією спорідненні явища...
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Для стриманого оптимізму підстави є лише в тому сенсі, що боротьба триває.
Але потужною ЗЕ-перемогою і не пахне.

"Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 1254
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Посмотрите на фото. Довольный энергичный Зеленский, и кислый понурый Путин
"Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 155
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О а вот и сбитый летчик нарисовался...поросятина
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Тримайте себе в руках. До того ж якщо ви дійсно пілот, що був у такій екстремальній ситуації.
Нам, чоловікам, в цьому плані простіше - достатньо бути трохи привабливішим за бібізяну.
Тому не треба так драматично реагувати, побачивши себе у дзеркалі.
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Співчуваю. Вічна пам'ять вашому хом'ячкові (чи яку тваринку ви назвали Петькою?)
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Совсем свинорыл склерозом застрадал,он своих маляв в отказ пошел..
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Тоді більш за 73% так вважало. Напиши ще, що тебе серед них не було...
Можливо навіть від слова - взагалі "Підстав для ейфорії немає", - Порошенко про підсумки нормандського саміту - Цензор.НЕТ 4650
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Найсмішніше що переважна більшість зебілів Існрують на межі ніщебродства. Поки ще їхні мізки заблоковані нейромедіаторами (які виплеснулися внаслідок зомбування телевізором) і не здатні критично оцінювати дії галабародька. Але незабаром, внаслідок шлункових рефлексів, вони почнуть скаженіти від "квартальних цифр" і тоді почнеться цікаве шоу.
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Видно, имеет бариши с реверса через Польшу.
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Дискутировать не с кем. Весь форум загажен жидким Г от пригожинских и их зеленых близнецов.
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