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 Політика України
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Все про:Донбас (12629) Лутковська (109) нормандська четвірка (882) полонені (585)

 Параметри обміну утримуваних осіб обговорюватимуть на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня, - Лутковська

Тристороння контактна група (ТКГ) у Мінську 18 грудня обговорить питання обміну утримуваних осіб у світлі рішень зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі, заявила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Валерія Лутковська.

"Буде звичайне засідання (ТКГ. - Ред.), під час якого ми обговорюватимемо той політичний імпульс, який отримали від "Нормандії", - сказала Лутковська "Інтерфакс-Україні" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на уточнююче запитання, про яку кількість на обмін може йти мова, вона зазначила: "За кількістю точно не скажу, тому що 18-го числа буде рішення".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164558
 
 
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кацапи знову наї.... набрешуть, як завжди.
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Почитают украинские СМИ, в которых "ПАбеда ВСеленского" и будут прессовать.
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Неужели вы и в самом деле верите что какая-то сотня-другая рабов трахают правителей рфии или ЗЕ-императора?
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А потом некоторых с тех кого обменяют (в том число благодаря писюнисту) купит Порох (как купил некоторых людей с прошлого обмена) и будут они вместе на сцене с Порохом спасать страну от писюниста Параметры обмена удерживаемых лиц будут обсуждать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря, - Лутковская - Цензор.НЕТ 2620
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верните дэушку в школу...лавринович и партнеры,блеать....рыгло обязано жить под шконкой
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Путин уже успел с утра обмануть Украину по обмену пленными: вернут, возможно, не 72, а 53, и только после переговоров в Минске, россияне не отдадут даже всех тех, кого они удерживают на Донбассе. Впрочем, также они врали и все предыдущие годы, ничего не поменялось.
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Тут в іншому прикольчик .
"...На прошлый обмен Зеленский щедро отдал весь обменный фонд боевиков и россиян. Сейчас у нас нет никого. Знаете, что в этой ситуации делают Зеленский и Баканов? Они решили включить в списки на обмен тех, кто явился с повинной по программе СБУ «На тебе чекають вдома». Украина гарантировала всем перебежчикам справедливое расследование и справедливый суд. И, в случае, если на них нет крови и они не организаторы преступлений, то, возможно, после какой-то отсидки, к ним не будет вопросов у правоохранителей. В изоляторах временного содержания содержатся люди, которые поверили СБУ и сдались. Так вот, их сейчас, после всех допросов, после того как они рассказали все что знали, фактически дали показания на своих командиров, на российских кураторов, сдали все позывные, все известные факты, их сейчас включают в списки на обмен в РФ. То есть Зеленский хочет их отдать в РФ. После того, когда они дали свидетельские показания об участии РФ в войне на Донбассе. В Старобельском СИЗО сидит человек, который в 14 году был в дыре в незаконных воинских формированиях. В 15 году уехал из дыры. Через какое-то время решил вернуться под гарантии государства Украина. Дал показания на все, что знал. И вот, теперь, против его воли, его включают в список на обмен....Но Зеленский так далеко не смотрит. Ему нужны аплодисменты здесь и сейчас. А россиянам нужно, чтобы местные не сдавались и не давали показания против своих и участия российской армии. Чтобы при расследованиях преступления РФ не было вообще никаких фактов и свидетелей.
Вот это и есть цена маленькой и единственной "победы" Зеленского на переговорах. Отдать всех свидетелей преступлений РФ в Россию на смерть."https://www.facebook.com/donikroman/posts/2756000047784330?__tn__=K-R
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... как то странно это все выглядит, по кацапски что ли ..., да и Доник сомнительный источник информации...,
для того, что бы кого то включили в список на обмен, человек должен дать своё согласие и подписать его письменный вариант ... и только после этого его могут включить в список на обмен ...

могут конечно с ними поступить, как с Цемахом, но его и не было в списке ...,
но тогда, после этого ЗЕнеЛОХ может смело идти в сортир и там застрелиться,
а он не суицидник, мне кажется.
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Так,Донік-не журналіст,він може оперувати чутками,але спирається на відомий йому факт в СІЗО.
У вас є пояснення-звідки Зеленський може набрати людей на обмін,коли всіх,кого бажали,росіяни отримали минулого разу ?
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формула "всех на всех" не предусматривает конкретного числового количества, а уж тем более равного значения ...
"спирається на відомий йому факт в СІЗО" - какое конкретно СИЗО и кто это там располагает такими фактами? конспирология ...
а они все в одном СИЗО сидят, те кому уже предложили написать ходатайство на обмен?
а уже известна цифра заявленных на обмен с их (ордло) стороны ?
я пока видел две цифры обе с нашей стороны это мы хотим 72, а нам готовы отдать только 53
и сколько ВСЕХ на обмен у нас для них?
поживем увидим ...
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