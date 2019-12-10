 Параметри обміну утримуваних осіб обговорюватимуть на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 18 грудня, - Лутковська

"Буде звичайне засідання (ТКГ. - Ред.), під час якого ми обговорюватимемо той політичний імпульс, який отримали від "Нормандії", - сказала Лутковська "Інтерфакс-Україні" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на уточнююче запитання, про яку кількість на обмін може йти мова, вона зазначила: "За кількістю точно не скажу, тому що 18-го числа буде рішення".

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