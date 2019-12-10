 Розведення сил по всій лінії, як хотіла Росія, не буде, - міністр оборони

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна показала всьому світу, що боротиметься за повернення своїх територій, зокрема на дипломатичному фронті. Жодних поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни. Позиція заявлена, пріоритети позначені, наміри визначені", - йдеться в повідомленні.

Загороднюк повідомив, що на зустрічі в "нрормандському форматі" сторони домовилися про три нові ділянки розведення до березня.

"Розведення по всій лінії, як хотіла Росія, не буде. Важливий момент: ці три ділянки мають стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи і переїзди і поліпшити життя людей у зоні розмежування. Тепер треба визначити оптимальні варіанти. І у нас буде час на підготовку", - розповів міністр.

Також Загороднюк зазначив, що будь-які переговори вимагають ретельної підготовки.

"Процес не буде швидким. Велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів, але є прогрес: працюємо над поверненням полонених, створенням нових пунктів перетину. Давайте також вміти оцінювати наші перемоги, а не лише поразки", - підкреслив він.

Крім того, міністр повідомив, що під час вчорашніх переговорів у "нормандському форматі" була створена позиція для проведення подальших переговорів, основою якої є територіальна цілісність України і принцип "безпека, сувернітет і територіальна цілісність - насамперед".

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