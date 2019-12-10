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 Політика України
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 Розведення сил по всій лінії, як хотіла Росія, не буде, - міністр оборони

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що розведення сил і засобів по всій лінії розмежування на Донбасі, як хотіла Росія, не буде.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна показала всьому світу, що боротиметься за повернення своїх територій, зокрема на дипломатичному фронті. Жодних поступок територіями, інтересами людей, цілісністю країни. Позиція заявлена, пріоритети позначені, наміри визначені", - йдеться в повідомленні.

Загороднюк повідомив, що на зустрічі в "нрормандському форматі" сторони домовилися про три нові ділянки розведення до березня.

"Розведення по всій лінії, як хотіла Росія, не буде. Важливий момент: ці три ділянки мають стати гуманітарними зонами, які дозволять облаштувати переходи і переїзди і поліпшити життя людей у зоні розмежування. Тепер треба визначити оптимальні варіанти. І у нас буде час на підготовку", - розповів міністр.

Також Загороднюк зазначив, що будь-які переговори вимагають ретельної підготовки.

"Процес не буде швидким. Велика ймовірність зриву домовленостей на будь-якому з етапів, але є прогрес: працюємо над поверненням полонених, створенням нових пунктів перетину. Давайте також вміти оцінювати наші перемоги, а не лише поразки", - підкреслив він.

Крім того, міністр повідомив, що під час вчорашніх переговорів у "нормандському форматі" була створена позиція для проведення подальших переговорів, основою якої є територіальна цілісність України і принцип "безпека, сувернітет і територіальна цілісність - насамперед".

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Розведення сил по всій лінії, як хотіла Росія, не буде, - міністр оборони 01
Розведення сил по всій лінії, як хотіла Росія, не буде, - міністр оборони 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164557
 
 
 Топ коментарі
 
Сразу не будет, будет постепенно. Втягивать в болото русского мира нас будут медленно
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Сразу не будет, будет постепенно. Втягивать в болото русского мира нас будут медленно
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Как оказалось, разведение - это не победа.

а до Парижа однозначно была победа.

Я запутался, кто на ком стоял ?
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Победа была , когда мы Донбасс отвоевывали по кусочку.
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Как ни смешно, но отсутствие вчера результата, самый лучший результат. Может скоро криворожская шмаркля поймет, что ее миссия, как у чукчи в анекдоте, во время космического полета.
Центр управления полетом.
-Белка
-Гав
-Нажми красную кнопу
-Молодец
-Стрелка
-Гав
-Нажми синюю кнопку
-Молодец
-Эй чукча
-Алё! Чукча слушает
-Покорми собак, и ничего не нажимай.
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Уря ..! Прям Пабеда зелечки такая шо тока отлить в граните.
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Будет еще и как будет потому что ты говно в команде великого императора Зеленского, мнение шестерок придворных никого не интересует вояка ты сраный! Разберись кому служишь а потом сопли пускай!
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Генерала Муженко выбросили?
А ведь он лично десантировался и мочился с террористами.

А то шо написано мол мы чето хотим и о ком-то жалеем - просто байты на Фейсбуке.
Министр, я вот когда-то совковый фильм смотрел - приехали офицеры на "бобике", или не на "бобике"(совковое говно не запоминал), весточку привезли "радостную", но вот взгляд деда(минус сынок у него типо), которому привезли "похоронку" - запомнил. то есть - ты сам должен так делать. И в глаза смотреть. И не отворачиваться.
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Везде, где появлялся твой херой Муженко и брал руководство на себя, через 2 недели территории Украины терялись! Сайр-Могила, Иловайск, ДАП и Дебальцево!
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А кому верить то?
Пишут что генерал лично командовал и был в бою с террористами. И это хорошо, так как это традиции ну хотя бы немецкие - лично командант присутствовал и вносил коррективы.
Под командованием такого генерала, каждый мужик должен служить если надо. Другой вопрос - а чего добиваешься ты?
Обосрать Муженка? ну так диван большой - сри.те.
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Це перемога? Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, як хотіла Росія, не буде, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9744 Якесь мурло приперлось в нашу хату і ставить нам умови? Довибирались
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Цей придурок хвалиться тим,що віддають кацапам втричі менше.ніж ті хотіли ?
А наявність бандитів в Станиці Луганській прокоментувати не хоче ?
Чи те,що хлопці вчора загинули в уже розведеному Золотому !
Як у нього уживаються "Жодних поступок територіями" і "Домовилися про три нові ділянки розведення до березня" ???
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я так розумію в ЗСУ просто заберуть набої ,а відводить поки не будем ! для покращення життя людей вивезіть їх звідти в селах та маленьких містах повно порожнього житла, кому не подобається Україна на хрін! при пожежі людей вивозять тут війна 6 років всі похрін !
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Разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе не будет!

Розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, як хотіла Росія, не буде, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7509
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странное, все таки, имя заработал Путин за двадцать лет. Х...ло. И это при его любви к громким фразам, типа "украинцы - братский народ")). Вряд ли История смоет грязь, ложь и кровь языками его политработников в СМИ.
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Закономерное. Комитетчик хуже мусора, который хуже бандита. Потому, что от комитетчика трупами смердит больше, чем от мусоров и бандитов. Так на московии повелось испокон ее недолгого века, только раньше это дерьмо называли "опричники", потом "комиссары"...
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Министр, какого как бы это помягче выразиться уйла , сепары контролируют весь мост в Станице, что восстанавливала Украина?!
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А три нові ділянки розведення(відведення!!!) це як? Та тільки чуть-чуть...щоб "царь", не дай Боже, не розгнівався.
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