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Все про:арешт (1038) хабар (2821) Антикорупційна прокуратура (1024) Офіс Президента (182) Кондзеля Світлана (6)

 На майно чиновниці ОП Кондзелі, яка попалася на хабарі, наклали арешт, - речниця САП Постолюк

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував нерухомість директорки департаменту Офісу президента Світлани Кондзелі.

Про це РБК-Україна повідомила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, суд наклав арешт на нерухомість підозрюваної. Водночас Постолюк не уточнила, яка саме нерухомість заарештована, проте на telegram-каналі НОВИНА UA зазначається, що під арешт потрапили квартири в Києві і Львові, земля, гроші, рахунки і автомобіль, який Кондзеля недавно придбала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційна палата ВАКС залишила під домашнім арештом чиновницю ОП Кондзелю, яку спіймали на хабарі

На майно чиновниці ОП Кондзелі, яка попалася на хабарі, наклали арешт, - речниця САП Постолюк 01

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід чиновниці ОП Світлані Кондзелі у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном два місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164556
 
   
 Топ коментарі
 
не верю что все это непосильным трудом нажитое не записано на талантливую бабушку бизнесвумен ......
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- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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- Молодая была уже не молода. Ей было не меньше 35 лет. Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады. (с)
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не верю что все это непосильным трудом нажитое не записано на талантливую бабушку бизнесвумен ......
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а-я-яй... вот лохушка... не перевела на кота... не успела (только ж купила)
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і закінчиться це нічим, суть системи так і не змінилась, і міняти її нікому. справа "бриліантових гівнопрокурорів" тому прямий доказ.
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За залог, поручительство, и чесслово,- всё вернут. Хотя, может и пожурят немножко...
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Так это ЕЩЁ "порохотвари", или УЖЕ "блазенята"?
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