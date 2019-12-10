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 Політика України
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 Це перший крок до досягнення політичного рішення, - Боррель про "нормандський саміт"

Європейський Союз привітав зусилля Німеччини та Франції щодо організації "нормандського саміту", який відбувся вчора в Парижі, і визначив досягнуті домовленості як перший крок до врегулювання кризових ситуацій в Україні.

Про це у вівторок у Парижі під час пресконференції за підсумками зустрічі з міністром Франції з європейських і закордонних справ Жан-Івом Ле Дріану (Jean-Yves LE DRIAN) заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, трансляція якої велася на мультимедійному каналі ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна була присутня під час нашої розмови. Ми привітали зусилля Франції та Німеччини в проведенні "нормандського саміту", які сприяли сталому припиненню вогню, розведенню сил і обміну ув'язненими. Це перший крок до досягнення політичного рішення, важливого для Європи, яка зацікавлена ​​в безпеці і стабільності на своїх східних кордонах", - зазначив Жозеп Боррель.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164554
 
 
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да только... устойчивого прекращения огня... все как не было так и нет
а это не менее важное, чем разведение и выборы
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По словам Зєлі лише розведення сил по всій лінії українсько- російського фронту триватиме
6-8 років..
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хто зна... може х.ло кремлівське згине скоріше...той там заладиться бистріше
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И кой ще каже, Боже, в прав текст --

путлеристи, вие нападнахте Украйна, махайте се!
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