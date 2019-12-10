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 Економіка, Суспільство
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Все про:приватизація (174) ФДМ (84) Мінекономрозвитку (179) Кухта Павло (1)

 Серед держпідприємств Мінекономіки знайдено неіснуючі, - заступник міністра економіки Кухта

В Україні серед державних підприємств виявили неіснуючі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник міністра економіки Павло Кухта.

"Вчора передавали комісії Фонду держмайна понад 300 підприємств Мінекономіки і колишнього Мінагро. Три підприємства виявилися неіснуючими. Одне підприємство виявилося приватним. Тепер будемо розбиратися, як так взагалі може бути", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на цьому тижні передав на приватизацію ще 76 державних підприємств. Таким чином станом на кінець листопада передано вже 415 підприємств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Приватбанк" приватизують і знову передадуть у приватні руки, - Маркарова

Серед держпідприємств Мінекономіки знайдено неіснуючі, - заступник міністра економіки Кухта 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164552
 
   
 Топ коментарі
 
это значит, что на бумаге они есть, а в натуре - фикция
Деньги выделяются, как пенсия на мертвую душу )
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Это просто пункты приёма бюджетных денег.
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Это просто пункты приёма бюджетных денег.
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Профнепригодные "руководители" фонда госимущества забыли ( а скорее сознательно проигнорировали) вечно живой принцип дедушки ленина - главное учет и контроль.
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Не существующих это только толика а вот сколько существующих о которых никто не знает даже фискальные органы один Бог ведает.
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там оглядеться нужно
и
возможно
узнаете
что кабмин давно
чей-то
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Що значить *неіснуючими*??? В законодавстві нема такого визначення. Якщо юр.особа незареєстрована - це одне. Якщо юр.особа зареєстрована, але місцезнаходження не існує - це друге. А якщо все зареєстровано і є директор призначений і є будівля, але та будівля взагалі розбита вщент як після Світової війни чи 90-х, але директор здає звітність про нормальну роботу - то це третє.
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это значит, что на бумаге они есть, а в натуре - фикция
Деньги выделяются, как пенсия на мертвую душу )
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а может не несуществующие, а переписанные ????
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Добавьте в списое еще 103 предприятия порошенка. Чем владеет Порошенко: полный список

Источник: http://finance.bigmir.net/business/48721-Chem-vladeet-Poroshenko--polnyj-spisok
© Finance.bigmir.net
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мертвые души считали?
украденные гос активы считали?
компенсации считали?
сколько земли незаконно в черной аренде считали?
списанные по срокам активы считали?
утерянные активы после потери (сгорел архив, не передали при реорганизации) считали?
по мелочам компенсация как бы неиспользованного отпуска, перекрытие займов за счет покупателей услуг (легализация взятки или т.п.)?
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А сколько ещё надуманных предприятий, то есть созданных под кого то и для чего то, а затем эти же предприятия разделены (реструктаризированы) и на их базе созданы 2-3 которые в свою очередь подчиняются одно минэкономике второе некукренерго (к примеру Северная ЭС (абсолютно надуманное предприятие в структуру которого входят также и мэс которые по сути всё и выполняют). А это штат от 300 человек с зарплатой от 8000 которая заложе в тариф, всё бы ничего но половина из этих работников ничего не делает от слова совсем.
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в простонародье конверт или налоговая яма
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Тепер ясно чому пішов з життя Чечетов, типу сам випав, і пішла з життя Семенюк-Самсоненко, теж не своя смерть по неї прийшла
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