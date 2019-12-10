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Все про:суд (5652) Херсон (285) Кучерявий (1)

 Суд відправив під домашній арешт кримського єдинороса Кучерявого, затриманого під час поїздки по український закордонний паспорт

У вівторок, 10 грудня, слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Галина Радченко розглянула клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ в АРК про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно затриманого єдинороса.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку , встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій особою, яка є представником влади)

Слідчий суддя клопотання слідчого задовольнила і застосувала щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном до 6 лютого 2020 року.

Нагадаємо, про затримання контррозвідкою СБУ на пункті пропуску "Каланчак" на адміністративному кордоні між Кримом і Херсоном члена партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. На наступний день в СБУ повідомили, що Кучерявий прямував на материкову Україну по український закордонний паспорт.

Читайте також: Єдиноросу Кучерявому, затриманому контррозвідкою СБУ під час поїздки за українським закордонним паспортом, повідомили про підозру

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164547
 
 
 Топ коментарі
 
Домашний арест в Крыму? Клованские судьи вообще совесть потеряли.
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Сепар на свободе, а боевой генерал сидит в сизо - его вина еще не доказана. Слава зебилам!
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всё правильно - под домашний арест, в Крым!!! сепаратюгу такого!!! шоб не збежал!!!!
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Домашний арест в Крыму? Клованские судьи вообще совесть потеряли.
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ходатайство старшего следователя СО ГУ СБУ в АРК о применении меры пресечения в виде домашнего ареста Источник: https://censor.net.ua/n3164547
Єто даже не суд єто обновленная СБУ...
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всё правильно - под домашний арест, в Крым!!! сепаратюгу такого!!! шоб не збежал!!!!
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Сепар на свободе, а боевой генерал сидит в сизо - его вина еще не доказана. Слава зебилам!
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Следователь ходайствовал. Он что-то знает...
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По-моему, это преступное разбазаривание семенного.. тьфу, обменного фонда...(
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сбежит падаль. а мог бы стать обменным фондом
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Мне иногда кажется что люстрация должна начаться с судейского корпуса. Причём тотальная. И начинаться сразу с высшей меры советских времён.
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об этом говорилось давно..а они с мусоров начали..
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якраз в цьому випадку судді ні при чому - вони виконали прохання слідчого СБУ
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А судья должен выполнять не просьбы следователя (прокурора, адвоката, главы ОПУ) а ЗАКОН. При этом пользоваться головой и здравым смыслом. Если у подозреваемого место жительства вне пределов юрисдикции суда, то какой НАХРЕН "домашний арест"???
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тут боюся, середньовічними часами прийдеться починати: здиранням шкіри і оббитям нею крісла для наступного судді. тільки тоді можливо щось доходити почне...
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А куди дивиться СБУ? Продажні суді, які руйнують державний устрій входять у сферу їхньої уваги чи їхнє тільки горіхи, контрабанда та кришування злочинців?
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Пусть сидит дома у себя в Крыму, под домашним арестом! Вангую: через неделю совесть замучает и САМ прибежит в Херсон в Слуги Урода записываться. А если еще и на рояле смогет - ...
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дюбелем прикрепить паспорт на лоби и тело родакам урочысто вручить...
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А следак конторский, если сабж сбежит, вместо него в тюрячку пойдёт?
Или, как всегда, "не шмогла"...)
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я думаю, в лучших традициях занесет кому нужно треть того, что Кучерявый отстегнул и дело в шляпе.
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Писали,что сидит в гостинице в Херсоне.
Но утверждать не буду. Сам не видел.
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Кучерявый кучеряво отделался!
Ржу, не могу: домашний арест до 6 февраля!!!

Тут кто есть из Херсона? Нужно бы спасибо этой ссуке - Галине Радченко сказать....
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Майбуть собі думав, що він найкудлатіший, і може і рибку з'їсти, і ще отримати мільйон задоволень.
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Пока путлер выторговывает у Моники под заложников все что хочет, мы отпускаем просто так👍
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Яценюк ещё во время Майдана обещал заменить всех 11 тысяч судей. Но, став премьер-министром, даже не попытался.
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з"їбе$$$$ся же ж, як з"їб$$$ся капітан кацапського корабля свого часу
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от падлюка срана кацапська.. А що, український паспорт не воняє "рагулями", ні??
Відрубайте йому клешні, ссуці!
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Тем временем в СИЗО попал сегодня воин взявший 11 Псковских десантников но Зебилы утверждают что всё норм
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А поподробней? Что то я не нахожу в гугле подтверждения информации!
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Не здивуюсь,якщо Кучерявий попаде в списки по обміну полоненими...для кількості,так би мовити...І якщо він "під домашнім арештом в Криму" то його навіть перевозити не треба буде...Зелений театр абсурду...
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