 Україна досі не має інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму та ОРДЛО, - Чубаров

Про це він заявив на організованій Центром громадянських свобод у вівторок у Києві "Національній правозахисній неНонференції", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Треба визнати, що ми як не мали можливості впливати на те, щоб змінити там (в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО. - Ред.) ситуацію, особливо стосовно переслідування, гоніння, тортур наших громадян, так і не маємо на сьогодні. У нас немає цього інструментарію і про це треба говорити", - сказав Чубаров.
А те страны, у которых есть такие инструменты, ограничиваются озабоченностями...
Средняя з/пл в Германии 4 224 евро
Средняя з/пл во Франции 3 872 евро
Средняя з/пл в России 212 евро
чы таки средства?
Ну, то езжай в Крым и изнутри его отвоёвывай для Украины! Шо его пять лет шиздеть об одном и том же и при этом нихрена для этого не делать?
З а Україну сховалися. то й сидить собі тихо.