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 Політика України
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 Україна досі не має інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму та ОРДЛО, - Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що в України досі немає інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав в окупованому Криму і на Донбасі.

Про це він заявив на організованій Центром громадянських свобод у вівторок у Києві "Національній правозахисній неНонференції", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Треба визнати, що ми як не мали можливості впливати на те, щоб змінити там (в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО. - Ред.) ситуацію, особливо стосовно переслідування, гоніння, тортур наших громадян, так і не маємо на сьогодні. У нас немає цього інструментарію і про це треба говорити", - сказав Чубаров.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164546
 
 
 Топ коментарі
 
партизаны чубарова требуют инструменты?
чы таки средства?
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Перефразировав он хотел сказать, а за что я буду харчеваться!!!
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Капитан Очевидность...)
А те страны, у которых есть такие инструменты, ограничиваются озабоченностями...
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Зато у нас теперь штайнмайер от путлера - в натуральном виде и еще мы долги от параши вместо ДЕНЕГ - вонючим газом получить будем рады!
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Забавно, вчера х***o надувало щеки, дрыгало ногами, шутило шутки, рядом с главами Германии и Франции, притом что:

Средняя з/пл в Германии 4 224 евро
Средняя з/пл во Франции 3 872 евро
Средняя з/пл в России 212 евро
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"Об этом надо говорить", - говорят уже 5 с лишним лет. Только вот, как это сделать, не знает никто. Видно, не за то люди деньги получают, да и есть ли они, эти люди?
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партизаны чубарова требуют инструменты?
чы таки средства?
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Ну треба ж шось говорити. Кусок хлыба відпрацьовувати. Приступом кацапів зара ніхто брати не буде та і вати кацапсячої там 90%. Крим повернется тільки економічним шляхом і тільки на українських умовах, як ГДР повернулась до ФРГ. Безглуздо помирати за нього ніхто не буде. Так треба зробити і з ДоЛбасом. Забезбечити житлом та роботою тих хто проживає в так званій сірій зоні, відселити їх звідти, дати час тим хто хоче жити під українською владою, про решту забути. Не платити ніяких пенсій та всяких допомог. Але я думаю, що адекватні жителі цих районів вже давно зробили висновки та виїхали с тої клоаки.
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говнюк... надо не сидеть на жопе ровно.... по тихому вырезайте мусоров и живите...
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Перефразировав он хотел сказать, а за что я буду харчеваться!!!
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что у Украины до сих пор нет инструментов, чтобы изменить ситуацию с защитой прав в оккупированном Крыму и на Донбассе. -но эти инстументы были в руках Эрдогана.которые он променял на рашистское ПРО.и медленную економическую кончину турка.
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Уже пять лет сидит в Киеве, толстеет, стареет, но продолжает всех поучать как отвоевать Крым у России. И вечно всем недоволен.
Ну, то езжай в Крым и изнутри его отвоёвывай для Украины! Шо его пять лет шиздеть об одном и том же и при этом нихрена для этого не делать?
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А що ви зробили, " чтобы изменить ситуацию с защитой прав людей в Крыму и ОРДЛО"?
З а Україну сховалися. то й сидить собі тихо.
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