 Україна досі не має інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму та ОРДЛО, - Чубаров

Про це він заявив на організованій Центром громадянських свобод у вівторок у Києві "Національній правозахисній неНонференції", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Треба визнати, що ми як не мали можливості впливати на те, щоб змінити там (в окупованому Росією Криму та в ОРДЛО. - Ред.) ситуацію, особливо стосовно переслідування, гоніння, тортур наших громадян, так і не маємо на сьогодні. У нас немає цього інструментарію і про це треба говорити", - сказав Чубаров.

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